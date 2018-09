NUcheckt: Het maakt waarschijnlijk weinig uit of je groenten voorgesneden koopt

Oordeel: onduidelijk

Je groenten al voorgesneden in de supermarkt kopen is natuurlijk makkelijk, je kan de groenten gelijk in de pan gooien. Maar volgens een bericht op Kookfans is het ook nog eens heel gezond. In voorgesneden groenten zouden stoffen die tegen kanker beschermen in grotere hoeveelheden aanwezig zijn dan in groenten die niet of net gesneden zijn.

Waar komt het vandaan?

De stoffen die volgens Kookfans zo gezond zijn, zijn glucosinolaten. Deze stoffen komen onder andere voor in koolsoorten, broccoli en radijs. Glucosinolaten worden gelinkt aan een lager risico op verschillende soorten kanker, zoals darm- en prostaatkanker. Deze stoffen zouden in veel grotere concentraties in groenten die twee dagen geleden zijn gesneden zitten, dan in hele groenten.

De bron van deze bewering is een onderzoek van Wageningen University uit 2001. In dit onderzoek werd inderdaad bevonden dat het vooraf snijden van groenten in sommige gevallen de hoeveelheid glucosinolaten kon verhogen.

Klopt het?

Maar zijn voorgesneden groenten daadwerkelijk gezonder? Matthijs Dekker van Wageningen University was een van de auteurs van het onderzoek uit 2001. Hij schrijft aan NU.nl dat het voorsnijden van groenten inderdaad de concentratie van een aantal potentieel gezonde stoffen kan verhogen.

De reden hiervoor is dat deze stoffen de plant beschermen tegen insecten. Als een plant beschadigd wordt, door bijvoorbeeld de tandjes van een rups, worden meer van deze stoffen aangemaakt. Dit werkt afstotend voor insecten en sommige van deze stoffen zijn zelfs giftig voor bepaalde soorten insecten. Een plant herkent niet het verschil tussen een insect en een mes. En er zullen dus ook bij het snijden van groenten meer insectenwerende stoffen worden geproduceerd.

Een aantal van deze stoffen, die de plant beschermen tegen insecten, zijn volgens Dekker waarschijnlijk juist gezond voor mensen. Dit zijn bijvoorbeeld glucosinolaten in koolgroenten.

Nadelen snijden

Maar voorgesneden groenten kunnen door het snijden ook voedingsstoffen verliezen. Dekker vertelt dat in één onderzoek bijvoorbeeld is aangetoond dat voorsnijden de hoeveelheid vitamine C in groenten kan verlagen. In hoeverre voorgesneden groenten daadwerkelijk minder vitamine C bevatten hangt af van de soort groente en de bereidingswijze.

Vitamine C verdwijnt volgens Dekker soms uit groenten, omdat vitamine C kan lekken uit groenten als je ze wast na het snijden. Ook kan de vitamine volgens Dekker verdwijnen uit gesneden groenten doordat het een reactie aan kan gaan met zuurstof in de lucht.

Dekker concludeert dat voorgesneden groenten op sommige vlakken waarschijnlijk ietsje gezonder zijn, en op andere vlakken waarschijnlijk ietsje ongezonder, maar dat het vooral belangrijk is om veel groenten te eten. En als het voor jou makkelijker is om meer groenten te eten als je ze voorgesneden koopt, dan is het voor je gezondheid prima om voorgesneden groenten te kopen.

Conclusie

Het klopt dat het voorsnijden van groenten de concentratie van een aantal stoffen, die waarschijnlijk goed zijn voor je gezondheid, kan verhogen. Het snijden van groenten kan er alleen ook voor zorgen dat andere gezonde stoffen uit de groenten verdwijnen.

Omdat niet exact vast te stellen is welke van deze twee processen een grotere invloed heeft op hoe gezond groenten zijn, beoordelen we de stelling "voorgesneden groenten zijn gezonder dan hele groenten" als onduidelijk.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.