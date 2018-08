NUcheckt: Geen bewijs dat mensen die van Kerst houden gelukkiger zijn

Oordeel: onbewezen

Het is nog zomer, maar als jij nu al zin hebt om All I want for Christmas en Last Christmas op te zetten, dan ben je volgens Tagmag gelukkiger dan mensen die een hekel hebben aan Kerst. Dat schreef de website op 14 augustus. Onderzoekers zouden hebben aangetoond dat de mate waarin je van Kerst houdt, iets zegt over hoe gelukkig je bent. Maar klopt dit wel?

Waar komt het vandaan?

De bron van het bericht op Tagmag is een nieuwsbericht op Beautify, dat op 13 augustus is gepubliceerd. Dit bericht is weer gebaseerd op een Engelstalig stuk op de website Pretty52, waarin alleen niet wordt geschreven dat mensen die van Kerst houden gelukkiger zijn dan mensen die niet van Kerst houden.

Wel staat er dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die vroeg in het jaar de kerstversiering ophangen, gelukkiger zijn dan mensen die hier tot kerstavond mee wachten.

Er is daadwerkelijk onderzoek gedaan naar kerstversiering. Het onderzoek waarnaar wordt verwezen, is in 1989 gepubliceerd. In het onderzoek werd aan proefpersonen gevraagd in te schatten hoe vriendelijk en toegankelijk de bewoners waren van huizen die ze op foto's te zien kregen. De proefpersonen bekeken zowel foto's van huizen met kerstdecoratie als huizen zonder versiering. Uit dit onderzoek bleek dat de deelnemers dachten dat de bewoners van huizen met kerstdecoratie socialer waren dan de mensen die wonen in huizen zonder kerstdecoratie.

Er is alleen niet onderzocht hoe gelukkig de mensen waren die in de huizen met kerstversiering woonden en er is ook niet onderzocht of het moment waarop ze de kerstversiering ophingen daar invloed op had.

Vrolijke herinneringen

Waar komt het idee vandaan dat mensen die van Kerst houden of vroeg kerstdecoratie ophangen gelukkiger zijn? Dat lijkt een bericht uit 2017 op Unilad te zijn.

In dit artikel wordt verwezen naar het kerstdecoratie-onderzoek uit 1989, maar komt ook een psychotherapeute aan het woord. Zij beweert dat kerstversiering ervoor kan zorgen dat mensen worden herinnerd aan vrolijke jeugdherinneringen en dat mensen zich gelukkiger voelen door vroeg de versiering ophangen. Er wordt in het artikel alleen geen onderzoek geciteerd dat dit ondersteunt. En zo'n soort onderzoek lijkt ook niet te bestaan.

Ruut Veenhoven, gepensioneerd hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk, legt aan NU.nl uit dat het wel waarschijnlijk is dat mensen die enorm uitkijken naar Kerst over het algemeen gelukkiger zijn dan mensen die dit niet doen. Hoe je naar de feestdagen kijkt, kan namelijk iets zeggen over de relaties die je hebt met vrienden en familie.

Mensen die goede sociale relaties hebben, zijn volgens Veenhoven gemiddeld gelukkiger en zullen waarschijnlijk ook meer uitkijken naar een gezamenlijke Kerst.

"Mensen die minder goede relaties hebben en minder gelukkig zijn, zullen waarschijnlijk minder naar het kerstfeest uit zien. Ook als Kerst gezamenlijk gevierd wordt. Dat kan immers ongemakkelijke situaties opleveren. Mensen die niemand hebben om kerst mee te vieren, worden rond Kerst met dat feit geconfronteerd."

Conclusie

Het onderzoek waar Tagmag over schreef - waarin zou zijn aangetoond dat mensen die van Kerst houden gelukkiger zijn dan mensen die niet van Kerst houden - bestaat niet. Toch is het volgens Veenhoven waarschijnlijk dat mensen die van Kerst houden, gelukkiger zijn dan mensen die dit niet doen. De mensen die van het feest houden, hebben vermoedelijk betere relaties met familie en vrienden. En we weten dat mensen die goede sociale relaties hebben over het algemeen gelukkiger zijn. Maar of deze redenering klopt en de kerstliefhebbers echt gelukkiger zijn, dat is niet bewezen.

We beoordelen de stelling 'mensen die van Kerst houden, zijn gelukkiger dan mensen die er niet van houden' als onbewezen.