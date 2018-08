NUcheckt: Het maakt weinig uit of je vóór of na het ontbijt je tanden poetst

Oordeel: grotendeels waar

Kun je beter je tanden voor of na het ontbijt poetsen? Volgens onder andere Men's Health en 100%NL-magazine is het antwoord op deze vraag "voor het ontbijt". Als je jouw tanden poetst na het ontbijt zou je namelijk je tanden kunnen beschadigen. Maar is het echt zoveel beter om je ochtend te beginnen met tandenpoetsen?

Waar komt het vandaan?

Wie precies heeft bedacht dat het beter is om je tanden voor het ontbijt te poetsen, is niet te achterhalen. Maar volgens Frank Abbas, hoogleraar tandheelkunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen, is het een discussie die regelmatig langskomt. De reden dat het volgens Men's Health beter zou zijn om voor het ontbijt te poetsen is dat als je direct na het ontbijt poetst, je het tandglazuur kan beschadigen. En dan vooral als je ontbijt met veel suiker en zuur, zoals een ontbijt van fruit en ontbijtgranen.

Klopt het?

Abbas legt uit dat we tandenpoetsen om tandplak te verwijderen. Tandplak kan namelijk ontstekingen aan het tandvlees veroorzaken en de bacteriën in tandplak kunnen zuren produceren die voor gaatjes zorgen. Dit proces vindt vooral tussen de tanden plaats, daarom is volgens Abbas flossen of het gebruik van raggertjes of stokers minstens net zo belangrijk als je tanden poetsen.

Maar wanneer in de ochtend moet je dit dan doen? Abbas vertelt dat het theoretisch mogelijk is dat als je bij het ontbijt vruchtensap of frisdrank drinkt en direct hierna je tanden poetst, je het tandglazuur een klein beetje beschadigt. Vruchtensap en frisdrank zorgen er namelijk voor dat het glazuur dat je tanden beschermt tijdelijk zwakker is. "Je moet dan wel echt flink hard poetsen en gebruik maken van een schurende tandpasta."

Volgens Abbas is het namelijk niet de tandenborstel, maar de tandpasta, die je glazuur kan beschadigen. Tandpasta's bevatten schuurmiddel, dat ervoor zorgt dat tijdens het poetsen gele of bruine aanslag op je tanden wordt verwijderd. Tandpasta's met veel schuurmiddel kunnen volgens Abbas, als het glazuur tijdelijk verzwakt is door frisdrank of vruchtensap, de tanden licht beschadigen. "De meeste tandpasta's in Nederland bevatten echter weinig schuurmiddel, en die kunnen je tanden dus amper beschadigen, maar bijvoorbeeld rokers gebruiken graag een tandpasta met veel schuurmiddel, omdat dit rookaanslag makkelijker verwijdert."

Ook vertelt Abbas dat ook fluoride, dat in bijna alle tandpasta's zit, ervoor zorgt dat het hypothetisch beter is om je tanden voor het ontbijt te poetsen. "Fluoride zorgt ervoor dat je sterker glazuur krijgt, wat de kans dat je gebit wordt aangetast door de jus die je daarna drinkt verkleint."

Wanneer kan je het beste poetsen?

Abbas vertelt dat het in theorie dus het beste is om met tandpasta te poetsen en te flossen voor de maaltijd. "Na de maaltijd kan je dan nog zonder tandpasta poetsen, om eventuele etensresten te verwijderen."

"Het effect van tandenpoetsen na het ontbijt is alleen zo klein, dat het bij normaal gebruik van frisdrank of vruchtensap in de praktijk niet uitmaakt of je het gebit voor of na een maaltijd reinigt. Zeker als je poetst met een tandpasta met fluoride. Fluoride zorgt er namelijk ook voor dat als je het glazuur door te poetsen toch een beetje beschadigt, dit gelijk weer hersteld wordt."

Alleen voor mensen die bijvoorbeeld regelmatig grote hoeveelheden frisdrank drinken, is het volgens Abbas echt verstandiger om voordat je frisdrank of vruchtensap drinkt, de tanden te poetsen. En niet erna.

Conclusie

Theoretisch gezien klopte de uitleg van Men's Health: als je na het ontbijt je tanden poetst kan je jouw tandglazuur beschadigen. Het verschil tussen voor of na het ontbijt poetsen is alleen zo minimaal, dat het in de praktijk voor de meeste mensen niet zal uitmaken op welk moment in de ochtend de tanden gepoetst worden. Voor enkele mensen, die bijvoorbeeld regelmatig grote hoeveelheden vruchtensap drinken of een sterk schurende tandpasta gebruiken, is het verstandiger om voor het ontbijt te tandenpoetsen.

Omdat het voor de meeste mensen niet uitmaakt wanneer ze in de ochtend hun tanden poetsen, maar het voor een kleine groep mensen beter is om voor het ontbijt te poetsen beoordelen we de stelling "het is beter om je tanden te poetsen voor het ontbijt" als grotendeels waar.