NUcheckt: Over twintig jaar is er een vaccin tegen kanker

Oordeel: deels waar

Krijgen mensen over twintig jaar geen kanker meer? Dat vraagt RTL Nieuws zich af in een interview met Medisch Bioloog Arjan Griffioen van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Het interview is afgenomen nadat zijn onderzoek naar immuuntherapie gericht op het tegengaan van bloedvatgroei bij tumoren 781.000 euro kreeg van KWF Kankerbestrijding. Volgens RTL zou Griffioen over acht jaar een vaccin op de markt kunnen brengen waardoor mensen geen kanker meer krijgen.

Waar komt het vandaan?

Op 17 juni interviewde RTL Nieuws Griffioen nadat bekend werd dat KWF Kankerbestrijding 781.000 euro geeft aan zijn onderzoek naar een kankervaccin. De kop van het artikel is Over 20 jaar niemand meer kanker? 'Eén prik zorgt ervoor dat tumor niet groeit'. In het stuk zegt Griffioen dat hij bezig is met onderzoek naar een vaccin dat ervoor zorgt dat een tumor geen nieuwe bloedvaten kan vormen. Ook zou al zeker zijn dat het geen bijwerkingen heeft.

Griffioen zegt ook tegen RTL dat het vaccin, als het er komt, er met één prik voor kan zorgen dat een tumor stopt met groeien. Dan zouden mensen geen kanker meer krijgen. RTL meldt dat het vaccin over acht jaar verkrijgbaar kan zijn.

Klopt het?

Griffioen laat in gesprek met NU.nl weten dat hij niet heeft gezegd dat kanker over twintig jaar niet meer bestaat. Verder klopt volgens Griffioen wat er in het artikel staat grotendeels wel. "Wij zijn bezig met onderzoek naar een vaccin om te voorkomen dat een tumor kanker wordt."

"Tumoren hebben bloedvaten nodig om te kunnen groeien. Als in een vroeg stadium bloedvatgroei gestopt wordt, verandert de tumor niet in kanker", zegt Griffioen. "Wij willen kanker voorkomen door mensen te vaccineren met een middel gericht tegen de eiwitten van nieuwe de bloedvaten. Nu hebben we klinische tests met muizen gedaan met een vaccin tegen één eiwit, maar we willen nu gaan onderzoeken of er ook vaccins gemaakt kunnen worden tegen twee of meer eiwitten. Dan wordt het veel effectiever."

Financiering

Woordvoerder Annebel Schipper van KWF laat weten dat KWF inderdaad extra interesse heeft in het onderzoek van Griffioen. "Wij hebben 15 juni een toekenningsronde gedaan. In totaal hebben we 22 miljoen uitgekeerd aan 41 onderzoeksprojecten. Het project van Arjan Griffioen van de VU heeft een hoog bedrag gekregen, vanwege het potentieel."

Griffioen onderschrijft dat. "Je krijgt niet zomaar bijna een miljoen euro voor je onderzoek. Meerdere buitenlandse experts hebben gekeken naar ons onderzoek. Op basis daarvan hebben we dat geld gekregen."

Op de vraag of het middel over acht jaar verkrijgbaar is, is Griffioen duidelijk. "Nee. Het is op zijn vroegst over vijftien jaar op de markt, als alles goed gaat. Over vier jaar willen we een nieuw product hebben, dat we dan kunnen testen op mensen in klinische studies."

De bedoeling van de onderzoekers is om alle mensen preventief te kunnen vaccineren met het middel, zodat tumoren niet verder kunnen groeien voordat ze kwaadaardig worden. "Maar efficiënt preventief vaccineren, kan nog heel lang duren", benadrukt Griffioen.

De onderzoeker zegt dat er nog meerdere stappen voorafgaan aan iedereen preventief vaccineren. "We moeten eerst nog jaren onderzoeken. Als blijkt dat het vaccin veilig is, moeten we eerst kwetsbare mensen vaccineren, bijvoorbeeld vrouwen die genetisch veel kans maken om borstkanker te krijgen. Die vrouwen laten nu soms hun borsten preventief verwijderen. Dit vaccin zou ervoor kunnen zorgen dat ze dat niet meer hoeven te doen."

Conclusie

Het onderzoek van Griffioen bestaat, heeft veel geld gekregen van KWF en is bezig met het ontwikkelen van een vaccin. Het is echter nog niet te zeggen of er over acht, vijftien of twintig jaar een vaccin is dat kan voorkomen dat mensen kanker krijgen. De onderzoeker zegt zelf dat het nog tientallen jaren kan duren voordat iedereen wordt gevaccineerd. Of het vaccin binnen twintig jaar aan iedereen wordt gegeven, is moeilijk te zeggen op dit moment in het onderzoek, maar de kans erop is klein. Omdat Griffioen wel vergevorderd onderzoek naar het vaccin doet, beoordelen we het als deels waar.