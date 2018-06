NUcheckt: Is het beter om een warme drank te drinken als de temperaturen hoog zijn?

Oordeel: onwaarschijnlijk

Voldoende drinken is belangrijk als het warm is. Maar wat is verkoelender: een glas koud water of een kopje thee drinken? Volgens berichten op onder andere Ze.nl en Mens-en-gezondheid.infonu kan je drankjes met ijsklontjes beter vermijden als het buiten zonnig is en is een warme drank een betere optie. Maar moet je bij dertig graden nu echt aan de thee?

Waarom warme drank?

Volgens Ze.nl zorgt de hitte van een warme drank ervoor dat je lichaam aangespoord wordt om meer te gaan zweten. Zweten zorgt er vervolgens voor dat je lichaam sneller afkoelt. En dus is het volgens de website beter om iets warms te drinken bij hoge temperaturen. Mens-en-gezondheid.infonu meldt dat een kop thee een 'natuurlijke reactie' in je lichaam veroorzaakt waardoor je afkoelt. Koude dranken zouden juist het tegenovergestelde effect hebben: je lichaam zou na het drinken van iets koels meer moeite hebben met het afvoeren van warmte.

Klopt het?

Waarom moet ons lichaam eigenlijk afkoelen als het buiten warm is? Coen Bongers, inspanningsfysioloog aan het Radboudumc, legt uit dat als de buitentemperatuur hoog is en je rustig in de zon zit, je lichaam warmte opneemt uit de omgeving. "Dit verhoogt je lichaamstemperatuur. Je lichaam probeert echter te allen tijde de temperatuur in je lichaam zo gelijk mogelijk te houden en zeker niet te hoog op laten lopen. Een constante lichaamstemperatuur is beter voor je fysieke prestaties, maar ook voor je algemene gezondheid."

Koen Levels, thermofysioloog van het NOC*NSF vertelt dat je lichaam het meest efficiënt afkoelt door te zweten. "Als je lichaamstemperatuur stijgt wordt de huiddoorbloeding verbeterd. Dit zorgt ervoor dat je via je huid direct warmte aan de omgeving kwijtraakt en dat de productie van zweet kan worden vergroot."

Volgens Bongers komt dit afkoelmechanisme in rust vrij langzaam op gang, daarom kan het volgens hem soms gunstig zijn om iets warms te drinken. "Een warme drank verhoogt de temperatuur in je lichaam, wat je lichaam stimuleert om de afkoelingsmechanismes in werking te zetten." Of dit beter is dan iets kouds hangt wel van een aantal factoren af. Hoe warm is het buiten? Hoe vochtig is de lucht?

Ook koud drinken kan volgens Bongers namelijk helpen met het afkoelen van je lichaam. Omdat in de hitte koude dranken waarschijnlijk comfortabeler voelen dan een heet glas thee, zou Bongers toch aanraden om iets kouds te drinken.

Levels verwacht daarnaast dat een hete drank, zoals een kop thee, überhaupt niet ervoor kan zorgen dat je echt afkoelt. "Warm drinken verhoogt tijdelijk de temperatuur in je lichaam, hierdoor is het mogelijk dat je lichaam harder gaat werken om deze warmte kwijt te raken. Ik denk alleen niet dat hierdoor de lichaamstemperatuur uiteindelijk lager wordt dan de temperatuur die je lichaam had voor je een kop thee dronk."

Sporten

Als je sport of fysiek aan het werk bent is het in ieder geval volgens zowel Bongers als Levels niet nodig om iets warms te drinken. Bongers legt uit dat je als je sport je vaak al zweet en je huiddoorbloeding op dat moment hoog is. Dan heeft het niet veel zin om deze afkoelingsmechanismes extra te stimuleren. Het is tijdens het sporten dus sowieso beter om iets kouds te nuttigen. Levels vertelt dat een koude drank goed kan werken om je lichaam voor een korte periode af te koelen. "Vooral ijswater, zoals een slush puppie, kan goed helpen om even iets koeler te worden."

Conclusie

Als een warme drank kan helpen om af te koelen dan hangt het van meerdere dingen af of het ook beter werkt dan iets kouds. De temperatuur, luchtvochtigheid en hoe actief je zelf bent zijn hierbij in ieder geval belangrijk. Of je überhaupt echt kan afkoelen door iets warms te drinken is niet duidelijk. Experts raden aan op het terras gewoon te bestellen wat je het meest comfortabel lijkt, waarschijnlijk iets kouds dus.

We beoordelen de stelling 'als het buiten warm is helpt een warme drank je beter met afkoelen dan iets kouds' als onwaarschijnlijk.