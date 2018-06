NUcheckt: Helpen ananasplanten tegen snurken?

Oordeel: onwaar

Lig je 's nachts wakker van het gesnurk van je partner? Misschien kan je hem of haar een ananasplant voor op het nachtkastje cadeau geven. Volgens blogs als Famme en Kiwify zou de ananasplant namelijk de ideale antisnurkplant zijn. Maar kan een plantje snurkproblemen echt verlichten?

Waar komt het vandaan?

De bron van de berichten lijkt een persbericht van de Britse supermarktketen ASDA. Zij begonnen eind vorig jaar met de verkoop van ananasplanten. Deze planten zou er niet alleen leuk uitzien, maar volgens het persbericht nog een groot voordeel hebben: ananasplanten helpen tegen snurken. En de supermarkt zegt dit niet zelf te hebben verzonnen; onderzoek van ruimtevaartorganisatie NASA zou aangetoond hebben dat de plant voor een betere en vooral stillere nachtrust zorgt.

De verklaring van ASDA hiervoor is dat de ananasplant 's nachts zuurstof produceert en de lucht zuivert, wat goed tegen snurken zou helpen.

Klopt het?

Maar heeft NASA echt onderzoek gedaan naar snurken en hoe een plant hiertegen kan helpen? Nee, dat heeft de ruimtevaartorganisatie niet gedaan. NASA heeft in 1989 wel een onderzoek gepubliceerd waarin de luchtzuiverende effecten van een aantal kamerplanten in kaart werden gebracht. Daarbij werden bijvoorbeeld de klimop, de chrysant en de gerbera onder de loep genomen, maar de ananas werd niet door NASA onderzocht.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat planten in staat zijn om de concentraties van een aantal mogelijk kankerverwekkende chemicaliën in de lucht te verkleinen. NASA onderzocht niet wat de invloed van planten op de zuurstofconcentratie was en ze onderzochten al helemaal niet wat het effect van planten op slaap was.

Fotosynthese

NASA levert dus geen bewijs voor de heilzame werking van de ananas. Maar zijn er wel aanwijzingen dat de plant kan helpen? Wat wel aan het verhaal van de Britse supermarkt klopt, is dat de manier waarop de ananasplant zuurstof uitstoot, verschilt van de doorsnee plant. Theo Elzenga, hoogleraar ecofysiologie van planten aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit dat fotosynthese in een ananasplant net iets anders in zijn werk gaat dan in de meeste planten. Fotosynthese is het proces waarbij CO2 uit de lucht en water in de plant onder invloed van licht in energie en zuurstof omgezet worden.

Elzenga: "Planten krijgen CO2 binnen via huidmondjes. Huidmondjes zijn kleine openingen op het oppervlak van planten, die open en dicht kunnen. Bij de meeste planten gaan de huidmondjes overdag open om CO2 op te nemen. In een droog klimaat zou dit alleen betekenen dat overdag ook veel van het schaarse water via deze huidmondjes zou verdampen. Om deze reden zijn de huidmondjes van de ananas overdag gesloten en neemt de plant in de's nachts CO2 op. Fotosynthese kan echter alleen bij zonlicht plaatsvinden, dus pas overdag wordt de opgeslagen CO2 gebruikt en ontstaat er zuurstof in de plant. Dit kan de plant op dat moment niet goed kwijt, omdat de huidmondjes gesloten zijn. Een deel van de zuurstof komt daardoor pas aan het begin van de avond uit de plant, als de huidmondjes weer open gaan."

Dit is volgens Elzenga een kleine hoeveelheid zuurstof. "Deze manier van fotosynthese is niet zo efficiënt en er wordt in ananasplanten dus vrij weinig energie en weinig zuurstof geproduceerd. De ananasplant is trouwens niet de enige plant met deze vorm van fotosynthese; in veel andere planten die in droge gebieden voorkomen, vindt fotosynthese ook op deze manier plaats."

Snurken

De ananasplant geeft dus een klein beetje zuurstof af aan het begin van de avond. Maar kan zuurstof überhaupt invloed hebben op je snurkgedrag? Nee, de concentratie zuurstof heeft geen invloed op snurken, zo vertelt Ingrid IJsseldijk van het slaapcentrum van het Isala-ziekenhuis. Ook andere stoffen in de lucht die de plant mogelijk uit de lucht zou kunnen zuiveren, hebben geen invloed op het snurken.

IJsseldijk legt uit dat snurken ontstaat door het trillen van weefsel in de keel of neus. "Dat trillen wordt veroorzaakt door een vernauwing in de luchtwegen. Dit is de reden waarom roken wel een negatieve invloed op snurken kan hebben."

Mensen worden soms wel met een luchtapparaat behandeld tegen snurken. IJsseldijk: "Een patiënt krijgt dan via een maskertje lucht naar binnen geblazen. De reden dat dit werkt, is niet de samenstelling van deze lucht, maar de druk die de lucht veroorzaakt. Hierdoor blijft de keel open staan en worden de trillingen in de keel verminderd."

Conclusie

Er bestaat geen onderzoek dat een positief effect van de ananasplant op snurken heeft aangetoond. En het is ook niet mogelijk dat de ananasplant tegen snurken werkt. De plant geeft maar een heel kleine hoeveelheid zuurstof af in de avond en de zuurstofconcentratie in de lucht kan überhaupt geen invloed op snurkklachten hebben. Snurken ontstaat namelijk door een fysieke vernauwing in de luchtwegen.

Om deze redenen beoordelen we de stelling 'een ananasplant in de slaapkamer kan helpen tegen snurken' als onwaar.