NUcheckt: Kun je grijs worden van stress?

Oordeel: grotendeels waar

Je ouders zullen toen je een puber was vast wel eens naar je hebben geroepen dat ze grijze haren van je kregen. En daarmee bedoelden ze waarschijnlijk dat jij ze de nodige spanning bezorgde. Maar zit hier ook een kern van waarheid in? Kun je echt grijze haren krijgen door stress? Dat vroeg NU.nl-lezer Bert Dekkers zich af in een mail aan NUcheckt. Ook op websites als Men's Health en mens-en-gezondheid.infonu is te lezen dat stress een rol speelt bij het krijgen van grijze haren.

Waar komt het vandaan?

Hoe het verhaal over grijze haren en stress precies is ontstaan is onduidelijk. Het idee bestaat in ieder geval al zo'n tweehonderd jaar. Eén van de bekendste legendes over grijs worden van de stress gaat over de Franse koningin Marie Antoinette. Zij zou in 1791, in de stressvolle nacht voordat haar doodstraf werd uitgevoerd, plotseling compleet grijs zijn geworden. En zij is niet de enige die volgens verhalen door stress sneller grijs werd. Ook voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama zou wel opvallend snel grijze haren hebben gekregen.

Barack Obama in 2016

Klopt het?

Grijs word je volgens hoogleraar veroudering, Andrea Maier, doordat de cellen die verantwoordelijk zijn voor je haarkleur steeds minder kleur en uiteindelijk geen kleur meer aanmaken. "Haren zonder kleur zijn grijs. Je cellen maken geen kleur meer aan, omdat ze door ouderdom minder goed werken." Ook dermatoloog Ids Boersma van haarkliniek Intermedica zegt dat dit de reden is dat je grijs wordt.

Maar heeft stress invloed op grijze haren? Volgens Boersma zijn er aanwijzingen dat stress het verouderingsproces versnelt, waardoor je door stress dus ook iets eerder grijs zou kunnen worden. Maier legt uit dat psychologische stress inderdaad effect kan hebben op je haar. "Door stress kan bijvoorbeeld je haar uitvallen, dit groeit over het algemeen weer terug. Maar stress kan er ook voor zorgen dat je iets sneller grijze haren krijgt. Haren die eenmaal grijs zijn blijven grijs."

Maier legt uit dat stress, of het ontbreken van stress, van invloed kan zijn op veroudering in het algemeen. "Mensen die gelukkig zijn en die goed met stressvolle situaties om kunnen gaan, vertonen over het algemeen minder verouderingsverschijnselen."

Er zijn dus aanwijzingen dat je sneller oud wordt door stress en dus sneller grijs, maar is het ook mogelijk om grijs te worden in één nacht, zoals Marie Antoinette? Het is in ieder geval niet mogelijk dat je haren in één nacht spontaan van kleur veranderen. Maar volgens Boersma is het wel mogelijk dat je in een korte stressvolle periode er opeens grijs uitziet.

“Dit komt dan door een specifieke vorm van haaruitval, waarbij je gekleurde haren uitvallen en de grijze haren die je al had niet. Hierdoor is het mogelijk om er bijna ineens grijs uitzien.” Deze haarziekte wordt alopecia areata genoemd. Volgens Maier ziet dit type uitval er wel echt anders uit dan wanneer je haar door ouderdom dunner wordt. "Deze vorm van haaruitval wordt gekenmerkt door ronde plekken die kaal of bijna kaal zijn."

Conclusie

Waarschijnlijk word je door stress sneller ouder en dus ook sneller grijs. Mensen die gelukkig zijn en goed met stressvolle situaties omgaan, zien er dan ook gemiddeld minder oud uit. Daarnaast bestaat er een haarziekte, die mogelijk door stress wordt veroorzaakt, waarbij je wel je gekleurde haren, maar soms niet je grijze haren verliest. Hierdoor zou je er optisch grijzer uit kunnen zien.

Om deze redenen beoordelen we de stelling 'stress kan ervoor zorgen dat je grijs wordt' als grotendeels waar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.