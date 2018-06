NUcheckt: Kijkt één op de tien mensen vaak op hun telefoon tijdens seks?

Oordeel: onbewezen

Volgens EditieNL gebeurt "appen tijdens de daad" vaker dan je zou denken. In een bericht van 8 juni staat dat 10 procent van de mensen vaak op de telefoon kijkt tijdens seks. Onder jongeren zou dit aandeel nog groter zijn: één op de zes jongeren checkt volgens EditieNL de telefoon gedurende het vrijen.

Waar komt het vandaan?

Niet alleen EditieNL had hier vorige week een bericht over. Ook Panorama berichtte dat 17 procent van de jongeren regelmatig hun smartphone checkt tijdens de daad. En Metro schreef dat 7 procent van de 35-plussers op een mobiel kijkt tijdens een vrijpartij.

De bron van deze berichten is een onderzoek van het Amerikaanse telecombedrijf SureCall. In een enquête werd aan 1.137 Amerikanen gevraagd hoe en wanneer ze hun smartphone gebruiken. Hieruit bleek dat 69 procent van de respondenten de telefoon op de wc gebruikt, 22 procent het voor elkaar krijgt om de telefoon onder de douche te gebruiken en 10 procent van de respondenten toegeeft de eigen mobiel te bekijken tijdens seks.

Wat de deelnemers aan de enquête op dat moment met de telefoon gedaan hebben, is niet gevraagd. We weten dus niet of ze hun telefoon hebben opgenomen vanwege een noodgeval, ze Facebook hebben gecheckt of een appje naar een vriend hebben gestuurd.

Klopt het?

Een op de tien deelnemers aan het onderzoek heeft dus op een telefoon gekeken tijdens seks, maar EditieNL schreef dat deze mensen 'vaak' op hun telefoon kijken. Klopt dit? Volgens het rapport van SureCall heeft van deze groep respondenten zo'n 43 procent de telefoon in het afgelopen jaar twee tot tien keer tijdens seks gecheckt.

Na vragen van NU.nl heeft SureCall ook toegestuurd wat de rest van de deelnemers bij deze vraag heeft ingevuld. Daaruit blijkt dat slechts 6 procent van de respondenten die soms op hun telefoon kijken tijdens het vrijen, dit meer dan tien keer hebben gedaan in het afgelopen jaar. Dit wil zeggen dat maar zeven van de 1.137 mensen dit antwoord hebben ingevuld.

Een derde van de groep die tijdens seks op de telefoon kijkt, heeft dit in het afgelopen jaar één keer gedaan. Hoewel je kunt beargumenteren dat één keer tijdens seks op je telefoon kijken al te vaak is, is het niet zo dat mensen dit 'vaak' of regelmatig doen. Dit deel van de bewering van EditieNL lijkt dus niet te kloppen.

Daarnaast is er, zoals bij veel van dit soort onderzoeken, een ander probleem met deze enquête: het is onbekend of de ondervraagden lijken op de rest van de bevolking. Misschien zijn de deelnemers aan het onderzoek wel bijzonder actieve smartphonegebruikers of wonen ze allemaal in de stad, waar de etiquette wat betreft het gebruik van telefoons misschien anders is dan op het platteland. Daar is in dit onderzoek geen rekening mee gehouden. Ook is het mogelijk dat Amerikanen hun telefoon op andere momenten gebruiken dan Europeanen. De uitkomsten zijn dan ook niet zomaar te generaliseren.

Of mensen hun telefoon tijdens seks gebruiken, is vaker met enquêtes onderzocht. In 2013 liet een ander bedrijf onderzoek onder Amerikanen uitvoeren en toen stelden ongeveer evenveel mensen (9 procent) dat ze hun telefoon hadden gebruikt tijdens seks. In een enquête onder Europese en Amerikaanse werkenden zei 7 procent de telefoon te gebruiken tijdens het vrijen. En in een onderzoek onder Amerikaanse moeders gaf 12 procent toe de mobiel te gebruiken tijdens de seks.

Conclusie

Het is ook bij deze enquêtes onduidelijk of de respondenten representatief waren voor de groep die de onderzoekers wilden bevragen. Ook zullen de resultaten waarschijnlijk niet een-op-een gelden voor Nederlanders. Toch zijn deze enquêtes wel een aanwijzing dat mensen op de telefoon kijken tijdens seks. Het is alleen op basis van de beschikbare informatie niet te zeggen welk aandeel van de bevolking dit ooit heeft gedaan en hoeveel mensen dit vaak doen.

Om deze reden beoordelen we de stelling "een op de tien mensen kijkt vaak op de telefoon tijdens de seks" als onbewezen.