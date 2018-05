NUcheckt: Kan vaak naar een concert gaan je leven met tien jaar verlengen?

Oordeel: onbewezen

Ieder weekend op een festival staan dansen slecht voor je? Niet volgens verschillende berichten op muziekwebsites, zoals 3FM en hardnews.nl. Volgens de sites leef je langer als je met regelmaat naar een concert gaat. Deze gewoonte zou zelfs tot wel tien jaar aan je levensduur toevoegen. Maar is concertbezoek echt zo goed voor je?

Waar komt het vandaan?

De berichten zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Britse concertzaal The O2. In het onderzoek werd een groep van zestig mensen in drieën opgedeeld. Twintig mensen gingen de hond uitlaten, twintig mensen gingen een lesje yoga volgen en twintig mensen gingen naar een concert. Uit het onderzoek bleek dat na deze activiteiten iedereen zich gelukkiger voelde, maar dat de concertbezoekers zich extra goed voelden.

Daarnaast blijkt uit een enquête binnen hetzelfde onderzoek dat mensen die iedere twee weken naar een concert gaan vaker veel zelfvertrouwen hebben en vaker helemaal tevreden zijn dan mensen die dit niet doen. De onderzoekers hebben niet onderzocht of de concertbezoekers ook langer leven.

Ze schrijven wel dat uit eerder onderzoek is gebleken dat gelukkig zijn zorgt voor een langer leven. In een onderzoek uit 2001, uitgevoerd onder nonnen, werd zelfs geconstateerd dat vrouwen die op twintigjarige leeftijd zeer positief waren gemiddeld negen jaar langer leefden dan vrouwen die niet positief waren op deze leeftijd. Op basis hiervan kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat tweewekelijks concertbezoek tot tien jaar aan je leven kan toevoegen.

Waarom is het niet bewezen?

Maar kan je deze conclusie wel trekken op basis van dit onderzoek? Je zou op basis van de enquête bijvoorbeeld ook kunnen concluderen dat mensen die van zichzelf heel gelukkig zijn vaker zin hebben om naar een concert te gaan dan mensen die van zichzelf niet heel gelukkig zijn. En hoe zit het met de alcohol die veel mensen tijdens een concert drinken? Zou dit het positieve effect van concertbezoek laten verdwijnen?

Volgens hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is het niet bewezen dat je van regelmatig naar een concert gaan tien jaar aan je leven kan toevoegen, maar hij vertelt wel dat muziek goed is voor je gezondheid. Er is dus wel een mogelijkheid is dat je van concertbezoek ouder wordt. Volgens Scherder kan muziek ervoor zorgen dat je je beter voelt. Je ervaart bijvoorbeeld minder stress en muziek kan ook ervoor zorgen dat je een minder hoge bloeddruk hebt.

Daarnaast kan volgens Scherder naar een concert gaan meer gunstige effecten hebben dan in je eentje naar muziek luisteren. Vooral meezingen met je favoriete artiest kan goed voor je zijn. "Bij mensen die samen in een koor zingen is aangetoond dat dit ervoor zorgt dat ze meer wederzijdse empathie voelen en minder gevoelens van eenzaamheid ervaren." Ook dit kan goed zijn voor je gezondheid. Maar, volgens Scherder zijn veel sociale activiteiten goed voor je: "naar de breiclub gaan is ook gezond".

Conclusie

Er zijn veel positieve effecten van naar muziek luisteren. Je gaat je er beter door voelen en dat is goed voor je gezondheid. Naar een concert gaan is nog eens extra gezond vanwege het sociale aspect. Maar het is niet aangetoond dat je door regelmatig concertbezoek jaren langer leeft. Dit wordt bevestigd door professor Erik Scherder.

We beoordelen daarom de stelling "iedere twee weken naar een concert gaan kan ervoor zorgen dat je tot tien jaar langer leeft" als onbewezen.

Heeft u een bericht of bewering gezien waarvan u de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.