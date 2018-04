NUcheckt: Is afvallen voor kleine vrouwen moeilijker dan voor lange vrouwen?

Oordeel: Grotendeels waar

Niet bij het bovenste schap kunnen, weinig kunnen zien bij een concert en broeken die standaard te lang zijn. De kleine vrouw heeft het niet altijd makkelijk, maar volgens verschillende vrouwensites hebben kleine vrouwen nog een probleem: afvallen is voor hen lastiger dan voor lange vrouwen.

Amayzine, Beautify en Libelle.nl schrijven dat kleine vrouwen die niets doen minder calorieën verbranden dan lange vrouwen die even weinig doen en dat het daarom lastiger voor kleine vrouwen is om af te vallen.

Waar komt het vandaan?

De bron van de artikelen is een interview met de Amerikaanse arts Craig Pernick in het tijdschrift Women’s Health. Hij legt uit dat de gemiddelde vrouw als ze de hele dag in bed blijft liggen zo’n 1400 calorieën verbrandt, maar dat vrouwen die 152 centimeter zijn in sommige gevallen maar 1200 calorieën verbranden met dezelfde activiteit. Lange vrouwen kunnen volgens Pernick liggend juist zo’n 1750 calorieën verbranden.

Wat iemand rustend verbruikt is wat het lichaam minimaal nodig heeft om te overleven, bijvoorbeeld om je hart te laten pompen en je lever te laten werken. Dat zou blij lange vrouwen dus meer energie kosten dan bij korte vrouwen.

Waar komt dit door? Pernick vertelt dat langere vrouwen meer ‘droge massa’ hebben dan kleine vrouwen. Droge massa is je lichaamsgewicht zonder vet, dus bijvoorbeeld je botten, organen en spieren. Hoeveel droge massa je hebt bepaalt voor een groot deel hoeveel calorieën je verbrandt, aldus Craig Pernick.

Klopt het?

In het stuk van Women’s Health wordt een Duits onderzoek uit 2011 besproken waarin is onderzocht wat de relatie is tussen lichaamsbouw en energieverbruik. De onderzoekers schrijven dat hoe langer je bent, hoe meer droge massa je hebt en dat hoe meer droge massa je hebt, hoe meer energie je verbruikt. Een kort persoon verbruikt dus inderdaad minder energie dan iemand die lang is.

Er bestaan daarnaast al honderd jaar formules die energieverbruik in rust berekenen. Uit een onderzoek uit 2005 blijkt dat de meest betrouwbare formule de Mifflin-St Jeor vergelijking is. Bij 78 procent van de mensen maakt deze formule, die gewicht en lengte als intake neemt, een goede inschatting van het energieverbruik. Ook bij deze formule geldt hoe korter de persoon, hoe lager het energieverbruik.

De bewering lijkt dus aardig te kloppen: kleine mensen verbruiken bij rust minder energie dan langere mensen en mogen dus ook minder eten als ze willen afvallen. Een belangrijke aanvulling hierbij is natuurlijk wel dat bij afvallen meer komt kijken dan wat je lichaam aan energie verbruikt, je eetlust speelt ook een rol. Uit een recente analyse blijkt dat hoeveel je eet gerelateerd is aan hoeveel energie je nodig hebt. Kleine mensen zullen dus uit zichzelf al minder eten dan lange mensen.

Ook gaan alle besproken onderzoek over zowel mannen als vrouwen. Het zijn dus niet alleen de kleine vrouwen, maar ook de kleine mannen die minder mogen eten als ze willen afvallen.

Conclusie

Kleine vrouwen verbranden bij rust minder calorieën, waardoor ze minder kunnen eten om op gewicht te blijven dan langere vrouwen. Je moet als kleine vrouw dus een strikter dieet volgen om af te vallen. Dit blijkt uit meerdere onderzoeken en de bewering van de Amerikaanse arts Craig Pernick. Het is dus iets lastiger voor kleine vrouwen om af te vallen, maar hoe moeilijk afvallen precies is hangt af van meerdere factoren. De eetlust is bij kleine vrouwen bijvoorbeeld ook kleiner.

We beoordelen de uitspraak "kleine vrouwen vallen moeilijker af dan lange vrouwen" als grotendeels waar.