NUcheckt: Viel een skateboarder van een kabel van de Erasmusbrug?

Oordeel: onwaar

Soms duikt een - naar internetbegrippen - oeroud filmpje jaren na de eerste verschijning weer op om opnieuw de ronde te doen op sociale media.

Dat is ook het geval bij beelden van een skateboarder die een poging lijkt te doen om over de kabels van de Erasmusbrug naar beneden te glijden. Dat lukt niet erg goed - na een seconde of twee valt hij van de kabel en plonst hij van een grote hoogte in de Nieuwe Maas.

Waar komt het vandaan?

Op 26 februari 2018 publiceerde de site Kom ie uit Rotterdam dan? de video. Die werd oorspronkelijk echter al op 20 november 2015 op YouTube werd geplaatst door gebruiker 'Richard Kochel', wiens account sinds die dag geen activiteit meer heeft vertoond.

De video werd destijds ook besproken door verschillende binnen- en buitenlandse media, waaronder het AD en de Engelse krant Daily Mail. Die meldden allemaal dat de skateboarder het incident volgens de maker van het filmpje overleefd zou hebben.

Waarom is het niet waar?

Neem de Golden Gate Bridge in de Amerikaanse stad San Francisco, die berucht is als zelfmoordplek. De San Francisco Chronicle liep in 2005 een dagje mee met de forensische medewerkers die het overnemen zodra de kustwacht het lijk van een springer aan wal brengt.

"Sommige mensen lijken te denken dat van een brug springen een lichte, luchtige manier is om je leven te beëindigen, alsof je je bij de engelen voegt", zegt patholoog-anatoom Ken Holmes tegen de krant. "Ik wil die mythe ontkrachten. Als je van de brug springt, raak je het water hard. Het is geen mooie dood."

Het wegdek van de Golden Gate Bridge ligt zo'n 75 meter boven het wateroppervlak. Het lichaam van iemand die zich daar van afwerpt bereikt een snelheid van zo'n 120 kilometer per uur. Wanneer het plotseling tot stilstand komt (door het water te raken met een enorme klap) blijven de interne organen meestal doorgaan, waardoor ze worden losgescheurd. De meeste springers sterven op dat moment.

Een enkeling overleeft de impact - omdat ze het water in de juiste hoek en met de voeten eerst raken - maar verdrinkt vervolgens of bezwijkt aan interne bloedingen. Het sterftepercentage van Golden Gate-springers bedraagt grofweg 98 procent.

"Dat is niet echt", zei een woordvoerder van de Rotterdamse politie in 2015 dan ook tegen het AD naar aanleiding van de video van de vallende skateboarder. "Als je van die hoogte in het water valt, ben je hartstikke dood. En als iemand in de kabels van de Erasmusbrug aan het klimmen is, belt de hele wereld. We hebben geen enkele melding gehad."

De geknikte pyloon van de Erasmusbrug, die in de video lijkt te zijn beklommen door de skater, is 139 meter hoog. Een groffe berekening leert dat iemand met een lichaamsgewicht van 75 kilo bij een val van die hoogte een snelheid van ongeveer 190 kilometer per uur bereikt.

Conclusie

Een val van 75 meter van de Golden Gate Bridge in San Francisco komt 98 procent van de springers op de dood te staan. De top van de Rotterdamse Erasmusbrug, die dicht bij de hoogte ligt waar de skateboarder uit de video van zou zijn gevallen, is met 139 meter nog hoger.

Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de skateboarder zijn val zou hebben overleefd, laat staan zonder een waslijst aan afschuwelijke verwondingen. Bij de Rotterdamse politie was helemaal niets over het incident uit de video bekend. Het gaat hier dan ook duidelijk om een hoax. We beoordelen de stelling als onwaar.

