NUcheckt: Is het gevaarlijk om op wintersport zonnebrandcrème te gebruiken?

Oordeel: Deels waar

Waar komt het vandaan?

NUcheckt-lezer P. Mertens hoorde vorige week bij Evers Staat Op op Radio 538 dat het beter is om bij extreme kou geen zonnebrandcrème te gebruiken, omdat dit op de huid zou bevriezen en daardoor zou leiden tot beschadiging van de huid. Hij wil graag weten of dat klopt.

Waarom klopt het deels?

Het is belangrijk om jezelf te beschermen tegen de zon als je op wintersport gaat. In de bergen zorgt de helderheid en zuiverheid van de lucht voor sterke uv-straling. Bovendien weerkaatst sneeuw 80 tot 90 procent van het inkomende zonlicht (bij bomen, planten en grond die niet wordt bedekt door een sneeuwlaag is dat 10 tot 30 procent), aldus het National Snow and Ice Data Center van de Amerikaanse universiteit van Colorado (Boulder).

KWF Kankerbestrijding adviseert wintersporters echter wel om een speciale wintersportzonnebrandcrème aan te schaffen en niet een flesje dat is blijven liggen na de zomervakantie uit de kast te trekken.

"De zonnebrandcrèmes die je in de zomer gebruikt, zijn vaak op waterbasis. In de kou kunnen ze bevriezen op je huid. De wintersportcrème is vetter. De vetten zorgen ervoor dat bevriezing onmogelijk is en dat het goed smeerbaar blijft bij lage temperaturen. Je blijft zo goed beschermd. Bovendien voorkomen deze crèmes uitdroging van je huid; dat gebeurt snel als het koud is. "

Zelfs met een goede winterzonnebrandcrème blijft het zaak goed op te letten wanneer het zo koud is dat bevriezing van lichaamsdelen een risico wordt. Uit Fins onderzoek (Lehmuskallio et al. 2000) is gebleken dat het gebruik van sommige vettige crèmes ervoor kan zorgen dat de gevoelstemperatuur wat hoger komt te liggen. Daardoor kunnen mensen minder goed voelen dat neuzen of oren beginnen te bevriezen.

Conclusie

Het is geen goed idee om géén zonnebrandcrème te gebruiken op wintersport, maar zorg wel dat je een speciale wintercrème op de kop tikt, op vetbasis, die niet bevriest. En let een beetje op je onbedekte organen. We beoordelen de stelling dan ook als deels waar.