NUcheckt: Is een mix van honing en kaneel hét middel tegen kwalen?

Oordeel: Ongefundeerd

Honing staat van oudsher bekend als een goed middel tegen keelpijn, maar dat zou niet het enige voordeel zijn. Wie het zoete goedje combineert met kaneel, creëert een wondermiddel dat een scala aan kwaaltjes bestrijdt. Althans, dat is te lezen in verschillende verhalen op internet. Sneller afvallen, minder gewrichtspijn en een sterkere galblaas zijn enkele van de genoemde voordelen.

Waar komt het vandaan?

De vermeende positieve effecten van de mix zingen al sinds 1995 rond op het internet. Destijds verscheen in een Canadees tijdschrift een artikel waarin een lijstje met kwalen werd opgesomd die zouden kunnen worden bestreden met een mix van honing en kaneel. Met enige regelmaat duiken de vermeende positieve effecten op, vaak in aangedikte vorm.

Artikelen op sites als Kookfans en Levenlangfit.nl spreken ook over de positieve werking van de combinatie, maar missen een duidelijke onderbouwing. Daarnaast is het niet duidelijk waar ze op zijn gebaseerd, omdat er nergens een bronvermelding staat. Per claim moeten we dus zelf op zoek naar de wetenschappelijke onderbouwing. We bekijken vijf genoemde voordelen van de combinatie tussen honing en kaneel.

Wat klopt wel en wat klopt niet?

1 Bescherming tegen ziektes en verlagen cholesterolgehalte

Als enige voorbeeld wat het bestrijden van ziektes betreft, noemt Kookfans dat het risico op hartaanvallen wordt verminderd. De theorie daarachter is dat de mix tussen honing en kaneel factoren bestrijdt, die de kans op hartziekten verhogen. Hoge gehaltes van het 'slechte' LDL-cholesterol en triglyceride zijn voorbeelden van die factoren. Net als een hoge bloeddruk en een laag gehalte van het 'goede' HDL-cholesterol.

Uit onderzoeken blijkt dat het gebruik van honing LDL-cholesterol met 6 tot 11 procent kan verlagen. Daarnaast zou honing het 'goede' HDL-cholesterol verhogen met zo'n 2 procent. Daarbij moet worden gezegd dat het hier gaat om een zeer kleinschalig onderzoek met acht personen. Dergelijke onderzoeken zijn niet zomaar te vertalen naar een grote groep.

In een Duits onderzoek werd in 2009 een iets grotere groep onder de loep genomen. Het ging om zestig personen die al een hoog cholesterolgehalte hadden voor het onderzoek. De ene helft van de groep dronk twee weken lang een oplossing met 75 gram honing, terwijl de andere helft een suikeroplossing dronk. Het leidde bij beide groepen niet tot een verlaging van het cholesterolgehalte.

Een andere factor die de kans op ziekten verhoogt, is het hebben van een hoge bloeddruk. Zowel honing als kaneel zijn los van elkaar ook getest op dieren. Daarbij werd een lichte daling van de bloeddruk waargenomen in onderzoeken uit 2012 en 2014. Resultaten bij dieren zijn echter niet een op een te vertalen naar mensen.

Daarnaast bevat honing veel antioxidanten die het hart kunnen beschermen, zo blijkt uit Maleisisch onderzoek. Ook ontstekingen kunnen een rol spelen bij hartproblemen. Honing en kaneel kunnen ontstekingen tegengaan.

Zowel honing als kaneel is dus in verschillende onderzoeken gelinkt aan een verlaging van het slechte LDL-cholesterol. Echter zijn beide producten voor zover bekend nooit als mix getest.

2 Infecties genezen sneller en de galblaas wordt versterkt

Honing en kaneel hebben eigenschappen die kunnen bijdragen aan de verzorging van huidinfecties. Beide voedingsmiddelen hebben een antibacteriële werking en kunnen een ontsteking verminderen. Dat speelt een rol bij bijvoorbeeld huidherstel.

Zo blijkt uit onderzoek dat honing heeft bijgedragen aan het herstel van brandwonden en voetzweren bij diabetespatiënten.

De antibacteriële werking van kaneel kan mogelijk ook bijdragen aan herstel van de huid. Zo bleek in Duits onderzoek dat kaneelolie helpt bij de bescherming tegen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Diabetespatiënten met voetzweren hebben een verhoogd risico op een infectie met dergelijke bacteriën.

Op internet gaan ook beweringen rond dat honing en kaneel de strijd aanbinden met bacteriële infecties in de darmen. Daar is echter niets over terug te vinden in wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn voor zover bekend geen aanwijzingen dat de mix van honing en kaneel een positief effect heeft op de galblaas. Het is dus totaal onduidelijk waar de bewering vandaan komt dat honing en kaneel de galblaas versterken.

3 Door kaneel en honing val je sneller af

Onderzoeksresultaten van verschillende studies suggereren dat mensen het vervangen van suiker door honing de gewichtstoename remt. Het gaat dan enkel om het verschil tussen suiker en honing. Het is niet zo dat honing op zichzelf bijdraagt aan het verliezen van gewicht, daar is geen bewijs voor.

4 De combinatie helpt tegen gewrichtspijn

Honing en kaneel gaan ontstekingen dus tegen. Maar er is geen enkel bewijs dat je gewrichtspijn kunt verminderen door honing en kaneel op de huid bij het pijnlijke gewricht te smeren, zo blijkt uit een inventarisatie op Healthline van de Amerikaanse hoogleraar Menselijke Voeding Becky Bell.

5. Honing en kaneel bestrijden verkoudheid en griep

Honing en kaneel hebben sterke eigenschappen die bacteriën tegengaan. Maar zowel verkoudheid als griep worden doorgaans veroorzaakt door virussen, schrijft Bell.

Conclusie

Honing en kaneel hebben eigenschappen die kunnen bijdragen aan herstel bij kwalen als huidinfecties, maar grote gezondheidsproblemen zal je er niet mee oplossen. De inhoud van stukken die de combinatie als wondermiddel presenteren is misleidend en niet wetenschappelijk onderbouwd. Er is geen enkel bewijs dat een combinatie van beide middelen leidt tot een versterking van de positieve effecten.

Het is dan ook volstrekt onduidelijk waar de blogs hun beweringen op baseren. We beoordelen de stelling daarom als ongefundeerd.

Helaas is ook de mix tussen honing en kaneel op wetenschappelijke basis geen wondermiddel tegen kwaaltjes. Zoals we eerder al zagen bij cannabisolie, vitamine B17 en baking soda.

