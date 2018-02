NUcheckt: Moest een vrouw haar hamster door toilet vliegveld spoelen?

Oordeel: Onduidelijk

De radeloze studente Belen Aldecosea staat op de luchthaven van Baltimore voor een verschrikkelijk dilemma. Bij de incheckbalie heeft zij zojuist te horen gekregen dat haar hamster Pebbles niet mee mag vliegen op een vlucht naar haar woonplaats Fort Lauderdale. Een medewerker van de Amerikaanse budgetmaatschappij Spirit Airlines zou haar twee opties hebben gegeven om van het dier af te komen: De hamster buiten vrijlaten of anders door het toilet van het vliegveld spoelen.

De vrouw, die om medische redenen echt naar huis moet en wier hamster nota bene is aangemerkt als zogenaamd 'emotioneel steundier', besluit het laatste te doen om het knaagdiertje zo snel mogelijk uit zijn lijden te verlossen.

Het verdrietige en lugubere verhaal van Aldecosea verschijnt niet alleen breed in de Amerikaanse media, maar wordt ook buiten de landsgrenzen opgepikt. Aangemerkt moet worden dat de meeste nieuwswebsites, waaronder die van RTL Nieuws, NOS en Metro, een slag om de arm houden. Andere media zijn stelliger en staan achter de claim van de vrouw, wat waarschijnlijk de aanleiding is waarom meerdere Facebook-gebruikers het verhaal aan hebben gemerkt als mogelijk nepnieuws.

Waar komt het vandaan?

Aldecosea doet haar verhaal op 8 februari tegen Miami Herald. Ze vertelt de Amerikaanse krant dat ze Spirit Airlines van te voren nog twee keer heeft gebeld om te vragen of haar hamster mee mag vliegen. De maatschappij verzekert haar dat dit geen probleem is.

Maar wanneer Aldecosea op de luchthaven van Baltimore verschijnt, wordt haar huisdiertje geweigerd. De vrouw, die naar huis moet om een goedaardige tumor te laten verwijderen uit haar nek, raakt in paniek en spoelt, zo zegt zij, op aangeven van Spirit Airlines haar hamster door de wc. "Het was verschrikkelijk om haar dat aan te doen. Ik heb voor tien minuten zitten huilen in het toilethokje", tekent de krant de reactie van de vrouw op.

Een woordvoerder van Spirit Airlines ontkent in hetzelfde artikel dat een medewerker instructies zou hebben gegeven om het dier door te trekken. Hij betreurt het wel dat de vliegmaatschappij eerder onterecht heeft gezegd dat de hamster wél mee mocht.

Wat klopt er wel en wat niet?

In de bagageregels van Spirit Airlines staat dat huisdieren, die zijn aangemerkt als steundieren, zoals blindengeleidehonden welkom zijn aan boord. Echter valt verderop in de regels te lezen dat knaagdieren (samen met onder andere spinnen, slangen en andere reptielen) niet geaccepteerd worden op vluchten van Spirit.

De vliegmaatschappij laat enkele dagen later, nadat het incident is onderzocht, in een officiële verklaring weten dat: "Geen van onze medewerkers deze klant heeft aangeraden om het dier door te spoelen of anderszins te verwonden. Het is hartverscheurend om te vernemen dat deze klant heeft besloten om het leven van haar eigen huisdier te beëindigen."

Aldecosea blijft volhouden dat zij door een Spirit-medewerker gedwongen werd dit te doen, omdat zij anders niet welkom zou zijn aan boord van het vliegtuig en overweegt Spirit Airlines aan te klagen. Haar advocaat laat verschillende Amerikaanse media weten dat, hoewel er geen bewijs is van de claim van Aldecosea, hij zijn cliënte gelooft.

Pauw

De discussie of dieren die, anders dan bijvoorbeeld een hond, aangemerkt zijn als emotioneel steundier mee mogen op vluchten leeft in de Verenigde Staten, nadat pauw Dexter eind januari niet mee de lucht in mocht van United Airlines. Toch betekent dit volgens de advocaat niet dat Spirit de hamster had mogen weigeren, omdat het dier volgens hem veel kleiner is en minder snel problemen zal veroorzaken aan boord van het toestel.

Conclusie

Het blijft het woord van de vrouw tegen dat van de vliegmaatschappij. De vliegmaatschappij ontkent in elk geval met klem dat zij de vrouw hebben gedwongen om haar hamster door het toilet te spoelen en er is geen reden om aan te nemen dat Spirit Airlines hierover liegt.

Wat overeind blijft staan is dat de hamster op basis van de bagageregels van Spirit niet welkom was aan boord. Of Aldecosea dan zelf, of toch iemand van de luchtvaartmaatschappij bedacht heeft om het knaagdier dan maar door te trekken, valt niet te checken. We beoordelen de stelling daarom als: onduidelijk. Feit is wel dat Pebbles het verhaal op een tragische manier met de dood heeft moeten bekopen.

