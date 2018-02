NUcheckt: Helpt friet van McDonald's tegen kaalheid?

Oordeel: Onwaar

De Britse krant Daily Mail kondigt op 4 februari aan dat onderzoekers aan de Yokohama National University in Japan een chemisch goedje hebben ontdekt dat kaalheid kan voorkomen. Het wondermiddel is dimethylpolysiloxaan (ook wel polydimethylsiloxaan), een siliconenvloeistof die ook wordt gebruikt in de olie waarin McDonald's friet frituurt. Het opmerkelijke nieuwtje wordt overgenomen door verschillende media en blogs en gaat bovendien veelvuldig rond op Facebook.

Waar komt het vandaan?

In het aangehaalde Japanse onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biomaterials, wordt in elk geval met geen woord gerept over de frietjes of de Amerikaanse fastfoodketen. Ook wordt er niet gesproken over de toepassing van dimethylpolysiloxaan in frituurolie of andere producten.

Het onderzoeksteam heeft het goedje wel succesvol gebruikt om haarfollikels, ofwel haarzakjes, op grote schaal te cultiveren en gelijktijdig te laten ontkiemen. Iets wat tot nu toe als zeer moeilijk is gebleken.

Om daarin te slagen gebruikten de onderzoekers dimethylpolysiloxaan om zuurstof bij de cellen te laten komen. Toen dat zeer goed bleek te werken, wisten de Japanners maar liefst vijfduizend cellen te maken waaruit een gezonde haar kan groeien. Tot nu toe lukte het met bestaande laboratoriumtechnieken om slechts vijftig kiemen te creëren. Gemiddeld heeft een mens zo'n honderdduizend haren op zijn hoofd.

Waarom klopt het niet?

De onderzoekers zijn er in geslaagd om dankzij de nieuwe techniek haren te laten groeien op muizen. De methode kan pas over minimaal vijf jaar getest worden op mensen en het kan nog wel tien jaar duren voordat eventuele behandelingen plaats zullen vinden. Toch is dat niet de reden waarom de bewering niet klopt.

Het lijkt erop dat journalisten van Daily Mail de eersten waren die ontdekten dat dimethylpolysiloxaan door McDonald's bij het frietbakken wordt gebruikt, dit om te voorkomen dat de olie gaat schuimen. De krant trekt echter onterecht de conclusie dat door de dunne patatjes te eten kaalheid 'genezen' kan worden vanwege dit stofje.

Hoofdonderzoeker Junji Fukada beklemtoont in The Japan Times dat het gelegde verband van Daily Mail nergens op gebaseerd is. Volgens hem biedt de consumptie van het silicoon geen bijkomende voordelen bij kaalheid. Hij zegt verbijsterd te zijn door de verkeerde interpretatie van zijn onderzoek. "Ik heb online reacties gezien met vragen als: 'hoeveel friet moet ik eten om mijn haar te laten groeien?'. Ik zou me slecht voelen als mensen denken dat zoiets gebeurt door iets te eten!", aldus Fukada in de krant.

Conclusie

De wetenschappers gebruikten het silicoon alleen om een haarcel te bouwen, waaruit vervolgens een haar kan groeien. En ja, McDonald's gebruikt het middel in haar frituurolie, maar dat is dan ook de enige connectie. Dimethylpolysiloxaan is geen ingrediënt in een kuur om de haargroei te stimuleren. Bovendien wordt in het Japanse onderzoek met geen woord gesproken over friet als middel tegen kaalheid. Die conclusie lijkt bedacht door Daily Mail.

We beoordelen de bewering dat het eten van een frietje bij McDonald's helpt tegen kaalheid, hoe jammer misschien ook, als onwaar.

