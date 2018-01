NUcheckt: Kreeg een man na een ongeluk tot honderd orgasmes per dag?

Oordeel: Waar

De viralswebsite Prankster meldt dat Dale Decker, een inwoner van de Amerikaanse staat Wisconsin, een buitengewoon gezondheidsprobleem heeft: Persistent Genital Arousal Syndrome ('aanhoudend genitaal opwindingssyndroom'). Het bericht is niet gedateerd.

"Het syndroom werd geactiveerd na een buitenissig ongeluk, toen Dale een schijf van een stoel liet glijden", schrijft de site (waarover later meer). Vanaf dat moment werd hij geteisterd door dertig tot veertig erecties en tot honderd plotselinge orgasmes per dag, slapend of wakend, in elke mogelijke situatie.

Decker: "Als je op je knieën naast je vaders kist zit tijdens zijn begrafenis, hem vaarwel zegt - en ter plekke negen orgasmes krijgt, terwijl je hele familie achter je staat, dan wil je nooit meer een orgasme, je hele leven niet."

Waar komt het vandaan?

Op 22 september 2014 publiceerde het mediabedrijf Barcroft TV een videoreportage over Decker. Het verhaal werd nog dezelfde dag overgenomen door een keur aan internationale media met een tabloidachtige inslag, zoals de New York Post in de VS en de Daily Mail in het Verenigd Koninkrijk. Het stuk van Prankster is een gedeeltelijke (en slecht vertaalde) versie van het artikel uit laatstgenoemde krant.

Ook nieuwsmedia met een betere reputatie, zoals het Amerikaanse CBS en de medische nieuwssite Medical Daily van de Newsweek Group, besteedden in 2014 aandacht aan de zaak van Decker. Hij zou zijn syndroom hebben opgelopen toen hij een hernia kreeg nadat hij opstond van een stoel. In het Engels is een hernia een 'slipped disk', wat de buitenissige vertaling van Prankster verklaart.

Waarom klopt het?

Dale Decker kreeg zijn diagnose van de artsen die hem behandelden nadat hij zijn hernia opliep.

Persistent Genital Arousal Syndrome (PGAS) is een relatief recent ontdekte aandoening, die in 2001 voor het eerst werd omschreven aan de hand van vijf zaakstudies door (Leiblaum, Nathan). Het staat ook bekend als Restless Genital Syndrome ('rusteloze genitaliënsyndroom') en Persistant Sexual Arousal Disorder ('aanhoudend seksuele opwindingskwaal').

PGAS komt veruit het meeste voor bij vrouwen. Dale Decker is een van de weinige mannen die naar buiten is getreden als PGAS-patiënt.

Het syndroom kenmerkt zich door hypergevoeligheid van en voortdurende sensaties in de genitaliën. Die sensaties worden door patiënten onder meer omschreven als jeuk, spasmes, een kloppend of brandend gevoel of het gevoel voortdurend te moeten plassen of op de rand van een orgasme te verkeren. In veel gevallen gaat dat gepaard met pijn. Daadwerkelijk tot een climax komen vermindert de klachten niet en maakt ze in veel gevallen zelfs heviger.

Zenuwschade

Uit onderzoek blijkt dat de klachten worden veroorzaakt door (sensorische) neuropathie: beschadigingen van de zenuwen die kunnen leiden tot een verdoofd gevoel of juist abnormale sensaties (dysesthesie) in het deel van het lichaam waar de beschadigde zenuwen zich bevinden.

Bij PGAS is bij vrouwen de zenuw nervus dorsalis clitoridis aangetast en bij mannen de nervus dorsalis penis. Dit zijn eindtakken van de nervus pudendus; onderzoekers vermoeden dat ook andere takken van deze zenuw betrokken zijn bij PGAS. In 2009 werd in een literatuurstudie geconcludeerd dat er nog veel onderzoek nodig is om grip te krijgen op de aandoening (Goldmeier et al.).

Een onderzoek uit 2012 heeft aangetoond dat PGAS waarschijnlijk kan worden veroorzaakt door een hernia (Komisaruk, Lee).

Hoe is het nu eigenlijk met Decker?

Wat het artikel van Prankster niet vermeldt, is dat Decker in 2015 uit de kast kwam als transseksueel en nu door het leven gaat als Christine, zo schrijft de Daily Mail.

Decker ervaart nu nog zo'n acht ongewilde orgasmes per dag, in plaats van honderd-plus. Ze wijt dit zelf aan bekkentherapie voor PGAS en de hormoontherapie rond haar geslachtsverandering, die het niveau van het mannelijke hormoon testosteron in haar bloed verminderde.

Conclusie

PGAS is een echte aandoening. Dat die onder meer kan worden veroorzaakt door beknelde zenuwen bij een hernia is op basis van medisch onderzoek ook aannemelijk, en hoewel PGAS meestal vrouwen treft, zijn deskundigen het erover eens dat ook mannen het syndroom kunnen oplopen.

Samen met de brede media-aandacht voor het geval van (de toenmalige) Dale Decker, en de bijgaande videodocumentatie van zijn 'aanvallen', zien we geen grond om te denken dat de stelling niet waar is.