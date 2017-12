NUcheckt: Sushiwormen, 'wondermiddelen' en een dikke Obama

Voor het officiële debuut van NUcheckt kozen we een onderwerp dat niet veel Nederlandser had kunnen zijn: zijn onze koeien over tien jaar alleen nog maar te bewonderen in dierentuinen?

Kwalen

Wat was er verder populair in de wereld van het nepnieuws dit jaar? Over weinig onderwerpen wordt zoveel geschreven (en gedeeld) als over onze gezondheid. Vooral voedingswaren en andere consumentenartikelen die daar een directe bedreiging voor zouden vormen, doen het goed op sociale media.

Kuren

Mocht je onverhoopt toch ziek worden van een van de bovenstaande producten, dan zijn er natuurlijk de nodige 'wondermiddelen' in omloop.

Boeven

En als we niet worden bedreigd door de dingen die we dagelijks consumeren of gebruiken, staat de criminele onderwereld wel klaar om ons het leven zuur te maken.

Buitenlanders

Het komt ook regelmatig voor dat misdaadberichten een politieke lading hebben, vooral als het aankomt op migratie of de islam.

En natuurlijk doen ook politici de nodige uitspraken over die onderwerpen, die kunnen zorgen voor aardig wat maatschappelijke opschudding.

Duistere krachten

Of politici wel iets aan problemen in de samenleving kunnen en willen doen, is overigens de vraag. De Illuminati, Big Pharma en buitenaardse wezens - volgens sommige mensen wordt de wereld in het geheim bestuurd door schaduwachtige groeperingen, die juist alles op alles zetten om de gewone man of vrouw onwetend te houden en uit te knijpen.

Satire

En natuurlijk komt NUcheckt ook veel 'echte onzin' tegen. Satire kan bijzonder grappig zijn, maar als een bericht van een overduidelijk humoristische publicatie wordt overgenomen door sites die zich voordoen als nieuwswebsite, is de kanttekening "dit is allemaal nep" vaak het eerste wat sneuvelt.

Gewichtige zaken

Gelukkig hebben niet alle berichten betrekking op gezondheidsrisico's, misdaden of samenzweringen. Neem bijvoorbeeld de best gelezen NUcheckt van het jaar. Die gaat niet over de gevaren van aluminiumfolie, leven zonder eten of drinken of criminelen die het op jouw hond voorzien hebben. Waarover dan wel?

Het gewicht van de Amerikaanse oud-presidentsvrouw Michelle Obama.

NUcheckt wenst jou een schone kerstboom en een gezond wantrouwig 2018.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij er ook volgend jaar mee aan de slag.