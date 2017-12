NUcheckt: Kreeg een jonge Indiase stokslagen na verkrachting door haar vader?

Oordeel: Deels waar

De viralswebsite Koffie Pauze brengt een ongedateerd bericht over een 13-jarig meisje uit een dorpje in India, dat was 'aangerand' door haar vader. "Het meisje was te bang om de aanranding aan te geven, maar toen het nieuws toch uitlekte, beslisten de autoriteiten om het meisje te straffen met vijf zware stokslagen omdat ze haar vader 'verleid' zou hebben", schrijft de site.

Waar komt het vandaan?

Koffie Pauze geeft als bron de Amerikaanse krant The Washington Post. Die schreef op 9 mei 2016 over de zaak.

Wat klopt er en wat klopt er niet?

In de hoofdlijnen klopt het stuk van Koffie Pauze: een 13-jarig Indiaas meisje dat was verkracht (niet 'aangerand') door haar vader ontving inderdaad stokslagen. Maar waar het op de details aankomt, laat de viralswebsite steken vallen.

In het artikel van The Washington Post valt te lezen dat het meisje niet werd gestraft door de autoriteiten, maar door een traditionele stamraad, een zogeheten panchayat. Die raden bestaan al duizenden jaren. Die spreken recht en bemiddelen in conflicten tussen plattelandsbewoners, die vaak niet terechtkunnen bij het overbelaste (en voor hen dure) Indiase rechtssysteem.

Critici merken op dat er geregeld barbaarse lijfstraffen worden opgelegd door de panchayats. Ondanks een toegenomen aantal klachten over de stamraden is de Indiase politiek pas sinds kort begonnen de macht van de panchayats in te dammen.

Het 13-jarige verkrachtingsslachtoffer was niet "te bang om de aanranding aan te geven", zoals Koffie Pauze schrijft, want er was in deze zaak geen sprake van een officiële politieaangifte. De oudere broers van het meisje kregen hoogte van het misbruik en legden de zaak voor aan de stamraad. Pas nadat het nieuws over de opgelegde straf bekend werd, werden alle zeven leden van de panchayat en de vader van het meisje gearresteerd.

Stokslagen

Het meisje kreeg door de stamraad trouwens geen "vijf zware stokslagen" opgelegd, maar vijf 'stokken': ze werd net zolang geslagen met dunne takken, totdat er vijf waren gebroken. Daar waren tien klappen voor nodig, meldt de Amerikaanse krant. Haar vader bekende schuld aan verkrachting en kreeg vijftien 'stokken' opgelegd.

Koffie Pauze meldt ook dat het meisje gestraft werd omdat zij haar vader zou hebben verleid. Dat was inderdaad een beschuldiging aan haar adres tijdens de bijeenkomst van de panchayat, maar de uiteindelijke reden voor haar straf was dat zij het misbruik niet zelf had gemeld.

"Ik vroeg hen om mij te slaan omdat het mijn fout was. Ik had mijn vader gevraagd om mijn hand vast te houden en dat had ik niet mogen doen", citeert Koffie Pauze het meisje. Dat is zowel onvolledig als verkeerd vertaald. Het daadwerkelijke citaat luidt: "Ik vroeg hen mij te slaan omdat het mijn schuld was. De fout was dat ik niemand thuis hierover heb verteld. Ik zei tegen hen dat mijn vader alleen mijn hand vasthield. Dat was mijn fout."

Indonesië

Twee andere details uit het verhaal van Koffie Pauze blijken ook niet te kloppen. Het slachtoffer lag op het moment van de verkrachting niet in bed naast haar 7-jarige broertje, maar sliep op de grond naast haar 7-jarige zusje. En beide foto's bij het stuk gaan niet over de zaak in kwestie: de linkerfoto toont een slachtoffer in een andere Indiase zaak rond een stamraad en de rechterfoto toont de openbare uitvoering van een lijfstraf in de Indonesische provincie Atjeh.

Conclusie

Het bijzonder trieste verhaal over het 13-jarige Indiase meisje, dat stokslagen kreeg opgelegd nadat zij was verkracht door haar vader, klopt. Koffie Pauze is er echter in geslaagd het verhaal zo op te tekenen, dat de meeste details niet kloppen.

Door die verdraaingen wordt de lezer misleid en bovendien zijn de foto's onjuist. Het verhaal van het meisje is dus waar, maar de site laat belangrijke informatie achterwege. Daarom beoordelen wij de stelling niet als waar, maar als deels waar.