NUcheckt: Hielp een Rotterdamse Ikea-klant een arme vrouw uit de brand?

Oordeel: Onwaar

Een aardige onbekende geeft een hongerige moeder bij IKEA een briefje en ze kan haar tranen niet bedwingen als ze het leest..., kopt de site Daily News.

Het stuk gaat over de Rotterdammer Jan Haanraad, die tijdens een lunch bij woonwarenhuis Ikea in zijn thuisstad een vrouw ziet die niet genoeg geld heeft voor twee maaltijden voor haar en haar zoontje. Jan besluit op te treden als anonieme weldoener. Hij koopt eten voor het tweetal en geeft de moeder honderd euro via het restaurantpersoneel. Als Jan de ervaring beschrijft op Facebook, gaat het bericht viraal.

Dan volgt een "verbluffende" onthulling: Jan was in de gelegenheid om flink te spenderen, want hij had toevallig net bijna 750.000 euro gewonnen bij het online casino LeoVegas, waar hij als nieuwe klant driehonderd keer gratis een gokje mocht wagen. En als u haast maakt, kunt u ook gebruikmaken van die geweldige aanbieding.

Waar komt het vandaan?

De opmaak van de pagina doet denken dat het hier gaat om een nieuwswebsite, Daily News, die gebruikmaakt van een huisstijl die erg lijkt op die van de Britse krant Daily Mail. Het internetdomein waar de bewuste pagina is ondergebracht is van Panacea Health, een in Oekraïne gevestigde webwinkel voor cosmetica en verzorgingsproducten.

De links naar de verschillende katernen in het menu bovenaan de pagina doen een pop-upvenster verschijnen dat bezoekers waarschuwt dat ze beperkt de tijd hebben om een 'welkomstbonus' te krijgen als ze zich inschrijven bij online casino LeoVegas.com. Elke verdere klik leidt naar de website van dat casino.

Waarom klopt het niet?

Waar te beginnen? Die vrijgevige Jan Haanraads, wiens Facebookbericht volgens de site meer dan zevenhonderdduizend keer werd gedeeld, is nergens op het sociale netwerk terug te vinden.

Sterker nog, een zoektocht op Google levert maar twee Jannen Haanraads op. Een van hen overleed in 1989 in Beverwijk. De ander werd in 1846 geboren in Purmerend; zijn sterfdatum is niet bekend, maar we nemen aan dat hij de 171 jaar niet heeft gehaald.

De mensen die (zogenaamd via Facebook) een opmerking onder het artikel hebben geplaatst zijn ook fictief. Geen van hen is terug te vinden op Facebook. Een klik op een van de namen leidt niet naar het bijbehorende profiel, maar naar de site van LeoVegas. Dit is ook een bekend fenomeen bij reclames die zijn vermomd als nieuwsberichten.

Rotterdam heeft overigens geen Ikea-vestiging.

Opvallend detail is dat het gebruik van de zoekfunctie op de site leidt naar een artikel dat wel onder het logo van Panacea Health is geplaatst. De inhoud is bijna identiek aan het door ons behandelde artikel, maar dan heel slecht vertaald. De 'Rotterdammer Jan Haanraad' heet in een volgende zin opens 'Rikard' en bij de 'Rotterdamse Ikea' kun je opeens betalen met 'kronen'. Ook ontbreekt de plotselinge onthulling dat Jan goed in de slappe was zit sinds zijn monsterwinst bij LeoVegas.

Conclusie

Nepberichten zoals over Jan, danwel Rikard, zijn inmiddels een bekend gegeven op sociale media. Ze gebruiken een human-interestverhaal dat vaak leest als een ouderwets zinnespel (Oude vrouw wint tonnen, maar haalt haar gierige kinderen uit haar testament, of passant betaalt winkeldiefstalboete voor arme moeder) en leggen vervolgens een link met een geweldige aanbieding voor de lezer.

Toch zijn er nog steeds mensen die dergelijke verhalen voor waar aannemen. Doorgaans gaat het bij nieuwsverhalen waarbij men openlijk iets probeert te verkopen om een advertentie.

Wellicht ten overvloede: wij beoordelen het verhaal over de vrijgevige Ikea-klant Jan Haanraad als onwaar.