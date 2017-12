NUcheckt: Vijftien jaar cel voor het achterlaten van spek in een moskee?

Oordeel: Gemengd

15 jaar cel voor spekblok in moskee, kopte De Telegraaf op woensdag 6 december boven een tweetal politiefoto's van een man met een korte hanenkam. "Een Amerikaanse man die een blok rauw spek in een moskee heeft gegooid, heeft van de rechter een celstraf van vijftien jaar gekregen."

De krant geeft verder weinig details over de uitspraak, maar meldt wel dat de beklaagde werd vrijgesproken in een andere zaak rond een gewapende overval.

Facebookgebruikers vertrouwden het bericht niet en rapporteerden het. Wellicht komt dat door de strafmaat, die fors lijkt voor het misdrijf zoals het in De Telegraaf wordt beschreven.

Waar komt het vandaan?

De Telegraaf noemt de lokale Amerikaanse nieuwssite Floriday Today als bron, en die berichtte op 5 december inderdaad uitgebreid over de zaak tegen Michael Wolfe, een 37-jarige inwoner van de plaats Titusville in de staat Florida. Ook veel andere Amerikaanse media maakten melding van de uitspraak.

Wat klopt er en wat niet?

Wolfe bekende dat hij in januari 2016 inbrak in de Masjid Al-Munin-moskee in zijn woonplaats. Volgens de politie rukte hij lampen van de muur, sloeg hij ruiten in en besmeurde de entree van het gebouw met rauwe bacon.

Het strafrecht in de VS maakt onderscheid tussen 'misdemeanors' en 'felonies', respectievelijk lichte en zware vergrijpen. Ook worden misdrijven die voortkomen uit vooroordelen op basis van ras, geloof of seksuele voorkeur, de zogeheten 'hate crimes', veel zwaarder bestraft.

Dat was ook in de zaak tegen Wolfe het geval. Hij bekende niet alleen schuld aan vandalisme, zoals De Telegraaf meldt, maar gaf ook toe dat gedaan te hebben omdat hij een hekel had aan mensen met een andere etnische achtergrond of moslims.

"Hij sloot een overeenkomst voor strafvermindering met de aanklager en pleitte schuldig aan het vernielen van de moskee als haatmisdrijf, waardoor het een zwaar misdrijf werd", zei woordvoerder Todd Brown van het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat tegen Florida Today. Brown gaf geen verdere details over het motief.

De Telegraaf schrijft ook dat Wolfe werd vrijgesproken in een andere zaak rond een gewapende overval, maar dat detail blijkt niet te kloppen. Omdat de man een kapmes bij zich droeg tijdens zijn inbraak in de moskee, werd hij in dezelfde zaak naast vandalisme beschuldigd van gewapende inbraak, waar zwaardere straffen op staan dan op ongewapende inbraak. In ruil voor zijn schuldbekentenis liet de aanklager die beschuldiging vallen.

Wolfe kreeg eigenlijk geen vijftien, maar dertig jaar cel opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Wat mogelijk ook heeft meegespeeld bij het bepalen van die straf, is het strafblad van Wolfe. Hij werd eerder veroordeeld voor meerdere diefstallen en inbraken, rijden onder invloed, drugsbezit en een lange lijst verkeersovertredingen.

Conclusie

Michael Wolfe gaat inderdaad vijftien jaar de cel in wegens de inbraak die hij begin 2016 pleegde in een moskee in Florida en de vernielingen die hij daar aanrichtte.

Er valt wel het een en ander af te dingen op het (summiere) bericht over die uitspraak in De Telegraaf. De kop van dat stuk wekt de suggestie dat Wolfe specifiek is veroordeeld wegens het achterlaten van bacon, maar dat is te simplistisch gesteld: hij kreeg de straf wegens inbraak en vernieling, waarbij zijn capriolen met het voor moslims onreine varkensvlees hoogstwaarschijnlijk hebben bijgedragen aan het karakteriseren van die daden als haatmisdrijf, wat leidde tot een hogere strafmaat.

De kern van het verhaal - een Amerikaan heeft vijftien jaar cel gekregen wegens inbraak en vernielingen in een moskee - klopt. Het door ons behandelde bericht uit De Telegraaf geeft echter geen goed beeld van de zaak tegen Wolfe en nuanceert de suggestieve kop niet voldoende. Daarom beoordelen we de stelling als gemengd waar/onwaar.