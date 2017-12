NUcheckt: Onderging een vrouw vijftig operaties om op Angelina Jolie te lijken?

Oordeel: Niet waar

De vrouw zorgde eind november voor controverse op internet en sociale media, nadat nationale en internationale nieuwsmedia berichtten over haar vergaande drang om op de Amerikaanse actrice te lijken.

Het verhaal wordt ondersteund met foto's van haar Instagramaccount waarop haar vermeende 'transformatie' te zien is. Sommige mensen reageren met afschuw op haar foto's of maken zich ernstig zorgen om haar gewicht. Ook wordt Tabar vergeleken met een zombie en het animatiefiguur The 'Corpse Bride' uit de gelijknamige film van Tim Burton.

Waar komt het vandaan?

Turkse media melden op 25 november dat Tabar "een fortuin heeft uitgegeven om op Jolie te lijken". CNN Türk meldt als eerste dat de vrouw meer dan vijftig cosmetische operaties heeft ondergaan en in een aantal maanden tijd veertig kilo is afgevallen door een dieet.

Het nieuws wordt breed overgenomen door onder andere Amerikaanse en Arabische media. In Nederland is onder meer bij AD en RTL Nieuws te lezen over de transformatie van de Iraanse vrouw. Het bericht doet ook op Facebook gretig de ronde.

Waarom klopt het niet?

Tabar heeft op 4 december een interview gegeven aan het Russische persbureau Sputnik. Daarin zegt ze dat ze niet vijftig keer, maar 'slechts' drie keer onder het mes is gegaan. Zo vertelt ze dat ze aan haar neus geopereerd is, haar lippen heeft laten opspuiten en liposuctie heeft ondergaan.

Wat mensen nog meer op haar foto's zien, is volgens de vrouw gecreëerd door make-up en fotoshop. "Het is een manier om mezelf te uiten, een soort kunst. Mijn fans begrijpen dat dit niet mijn echte gezicht is", zegt ze tegen Sputnik. Tabar ontkracht ook dat ze bezig is om op Jolie of op het fictieve figuur Corpse Bride te lijken.

Daarnaast ontkent Tabar in het interview dat ze veertig kilo is afgevallen. "Ik ben afgevallen, dat is waar, maar ongeveer vijf tot zeven kilo, geen dertig of veertig", aldus de Iraanse.

Fotoshop

Dat Tabar toegeeft Photoshop te gebruiken, komt niet als een verrassing. Daags nadat verschillende media over haar vermeende transformatie berichtten, trokken verschillende websites de echtheid van de foto's al in twijfel. Zo stelden critici dat Tabar gebruik maakt van protheses en erg creatief was met haar make-up. De Britse krant The Sun toonde met verschillende aanwijzingen aan dat Tabar haar foto's bewerkt met haar computer om slanker te lijken.

Inmiddels lijkt het erop dat Tabar enkele foto's van haar Instagram-profiel heeft verwijderd. Wel zijn de beelden nog te vinden op andere niet geverifieerde accounts.

Conclusie

Tabar heeft in een interview gezegd dat de verhalen over haar zijn verzonnen. Ze ontkent vijftig operaties te hebben gehad om op Angelina Jolie te lijken, waarop ze bovendien niet probeerde te lijken. Haar bizarre en soms griezelige uiterlijk op Instagram is een combinatie van fotoshop en make-up.