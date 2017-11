NUcheckt: Kun je een banaan weer eetrijp maken met rijst en een föhn?

Oordeel: Niet waar

Bananen liggen vaak groen en onrijp in de winkel. Wie ze koopt, legt ze in de fruitschaal en wacht met het opeten ervan totdat het fruit geel en rijp is. Toch houdt iedereen weleens bruine, rottende bananen over, maar volgens tipsenweetjes.nl is weggooien dan helemaal niet nodig. Wie zijn banaan eerst een uur in een zak met rijst legt en het fruitstuk daarna een tijdje föhnt, zou weer een frisse, gele banaan hebben.

Waar komt het vandaan?

De theorie wordt uitgelegd in een video op het YouTube-kanaal van Brandon Queen. Het filmpje is inmiddels al ruim drie jaar oud en meer dan 16 miljoen keer bekeken. Sindsdien circuleert de video op internet en delen mensen die via Facebook.

In het twee minuten durende filmpje is te zien hoe een man een bruine, zichtbaar overrijpe banaan in een afsluitbare zak met rijst stopt. Een uur later, zo wordt gesuggereerd, haalt hij de banaan uit de zak. De banaan is nog steeds bruin, maar als hij een föhn tevoorschijn haalt en daarmee warme lucht op de banaan blaast, verkleurt het fruitstuk terug naar zijn oorspronkelijke gele kleur. De truc wordt de 'zombie-hack' genoemd.

Het idee is dat de rijst het vocht onttrekt uit de banaan, dezelfde oplossing die kan helpen als je mobiele telefoon in het water is gevallen. Om het effect te vergroten, moet zoveel mogelijk lucht uit de zak worden geperst, voordat deze gesloten wordt. Door vervolgens warme lucht op de banaan te blazen, zou het rottingsproces verbazingwekkend snel worden teruggedraaid, alsof de natuur voor de gek wordt gehouden.

Waarom klopt het niet?

NUcheckt hoefde de 'lifehack' niet zelf te testen, dat hebben verschillende mensen gelukkig al gedaan. Zo ook YouTube-gebruiker Crystal Phillips in 2015. Zij eindigde met dezelfde zompige banaan waarmee ze ook begon en trok dezelfde conclusie als andere banaan-föhners op internet: Rot fruit blijft rot.

Er zijn twee theorieën waarom de banaan van Queen toch geel werd. De eerste is dat hij een verse banaan in de koelkast gelegd heeft. Door de lage temperatuur krijgt de schil van de banaan waterige plekken en gaat de buitenkant sneller rotten, maar blijft de vrucht aan de binnenkant zijn zelfde gele kleur behouden.

Aan de hand daarvan is mogelijk te verklaren waarom de binnenkant van de banaan van Queen na afloop mooi geel is. Websites als Snopes en iflscience.com, die de mythe al eerder staafden op waarheid, beweren dat het mogelijk is dat een koude, vochtige banaan door de rijst en de warme lucht van de föhn aan de buitenkant zijn oude kleur weer kan krijgen. Deze theorie wordt echter niet onderbouwd en er zijn ook geen wetenschappelijke bronnen over te vinden.

De tweede, en meest aannemelijke, theorie is dat de kleurverandering een (montage)truc is. Dit vermoeden wordt gesterkt aangezien Queen zich op zijn eigen website presenteert als mentalist en illusionist.

Conclusie

Hoewel de kleurverandering van de banaan in de YouTube-video van Queen levensecht lijkt, gaat het hoogstwaarschijnlijk om een truc. Mensen die de 'zombie-hack' probeerden na te doen en hun resultaat op internet zetten, faalden en bleven met een bruine, rotte banaan, en een illusie armer, achter. Daarnaast zijn er geen wetenschappelijke bronnen voorhanden, die het terugdraaien van het rottingsproces van bananen beschrijven. Wat ook niet zo vreemd is, aangezien de natuur zich niet laat foppen. Bruine bananen worden alleen weer geel in de wereld van trucage.

