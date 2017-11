NUcheckt: Is Michelle Obama 43 kilo aangekomen?

Oordeel: Onwaar

Af en toe duikt een oud verhaal (dat ook al lang en breed is ontkracht ) op in ons overzicht op Facebook van berichten die mogelijk geschikt zijn voor een factcheck. Waarom zulke verhalen opeens weer populair worden op sociale media is ons een raadsel, maar daar laat NUcheckt zich natuurlijk niet door weerhouden.

Ondanks de datum van publicatie, 12 november 2017, hebben we hier te maken met zo'n matig opgewarmd liflafje: de virals-websites Nieuwstrend en Ghetto melden (identiek) dat de familie Obama geen makkelijke zomer heeft gehad, want "Barack zijn termijn loopt binnenkort af" en dochter Malia zou er met haar feestgedrag voor hebben gezorgd dat de oud-president die niet rustig kon afsluiten.

Sterker, het gedrag van Malia zou moeder Michelle zo wanhopig hebben gemaakt, dat ze binnen korte tijd "maar liefst 43 kilo" zou zijn aangekomen. En dat terwijl de voormalige 'First Lady' bekendstaat om haar campagnes voor lichaamsbeweging en gezonde eetpatronen.

Waar komt het vandaan?

Zoals Nieuwstrend zelf meldt, is het verhaal over Obama afkomstig van National Enquirer. Dat is een Amerikaans roddelblad dat zijn Nederlandse evenknieën er doet uitzien als wetenschappelijke vaktijdschriften.

Een kleine greep uit decennia van publicaties in het blad leert ons dat Elvis nog leeft en begin jaren negentig trouwde met een serveerster uit Mississippi, Bill Cosby zijn eigen zoon liet vermoorden en Hillary Clinton lijdt aan de ziekte van Alzheimer/hersenkanker/gewelddadige woede-uitbarstingen/zware leverschade door een alcoholverslaving.

National Enquirer publiceerde het stuk over en de zogenaamde foto's van Obama op 12 september 2016. De andere Amerikaanse bladen die het verhaal overnamen zijn tabloids van een vergelijkbare kwaliteit.

Hoewel Nieuwstrend en Ghetto zelf wel vraagtekens zet bij het waarheidsgehalte van de 'onthullingen', rept de site met geen woord over de betrouwbaarheid van die bronnen. Ook het feit dat het verhaal van National Enquirer het blad in de VS meteen op een storm van kritiek kwam te staan, blijft onvermeld.

Waarom klopt het niet?

Ons werk was zelden makkelijker.

Michelle Obama tijdens een panelgesprek op een conferentie over presidentsvrouwen op de George Mason-universiteit in Fairfax (Virginia) op 16 september 2016.

Michelle Obama spreekt op een conferentie van de Obama Foundation in Chicago op 1 november 2017.

Conclusie

Het verhaal dat Michelle Obama flink zou zijn aangekomen is overduidelijke nonsens. Hoewel Nieuwstrend een slag om de arm houdt, misleidt de site zijn bezoekers door geen volledig beeld te schetsen. Bovendien gaat het hier om een oude hoax die nieuw leven is ingeblazen, al zij het niet op een bijzonder overtuigende manier. Wij beoordelen de stelling dan ook als onwaar.