NUcheckt: Verzwakt cola de botten?

Oordeel: Ongefundeerd

Een drankje dat een vernietigend effect heeft op je botten, maar dat desondanks dagelijks door veel mensen wordt gedronken. Volgens de site Verhaalvddag.nl is cola ontzettend slecht voor botten, vanwege het hoge gehalte van fosforzuur en cafeïne.

Waar komt het vandaan?

Frisdranken zijn vaker gelinkt aan osteoporose, een aandoening waarbij de sterkte van de botten wordt aangetast. Zo stelt het Amerikaanse National Osteoporosis Foundation op de pagina voor voedingstips dat koffie, thee en frisdranken mogelijk bijdragen aan het verzwakking van de botten.

Waarom klopt het niet?

Verschillende onderzoeken hebben een mogelijke link tussen osteoporose en de consumptie van cafeïnehoudende dranken als cola en koffie aangetoond. Een kleinschalige Canadese studie uit 2003 toonde aan dat tieners die veel bruisend frisdrank dronken, minder calcium in hun botten hadden. De onderzoekers konden echter niet achterhalen of het kwam door het gebruik van frisdrank, of doordat de tieners vaker frisdrank dan melk dronken.

Onderzoekers van de Tufts University in de Amerikaanse stad Boston volgden jarenlang een groep mensen waarbij ze met speciale aandacht keken naar de botten. In 2006 werd de vermeende link tussen botdichtheid en frisdrank onder de loep genomen. Daarbij werd nauwkeurig gekeken naar het effect van verschillende dranken die de meer dan 2.500 deelnemers dronken.

Vrouwen die drie keer per week cola dronken, bleken in hun heupbotten een lagere botdichtheid te hebben. Andere koolzuurhoudende dranken bleken geen effect te hebben op de botten. De verschillen waren echter zeer klein.

De onderzoekers vermoedden destijds dat de afnemende botdichtheid aan cola-ingrediënten cafeïne en fosforzuur te wijten is. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de stoffen de opname van calcium door de botten verhindert, maar daar is uitgebreider en specifieker onderzoek voor nodig. Dergelijk onderzoek is tot op heden niet uitgevoerd. Ook de verschillen tussen man en vrouw zijn nog niet verklaard.

De Amerikaanse reumatoloog Rochelle Rosian stelde vorig jaar dat de verschillende onderzoeken nooit een sluitende conclusie hebben gegeven. Volgens haar raden artsen bij een hoge fosforzuurgraad niet aan om te minderen met ander soort voedsel waar veel fosforzuur in zit, zoals kip en bepaalde kazen. Daarom is de theorie dat fosforzuur calcium uit het bot kan laten lekken in haar opzicht niet logisch. Dan zou de sterkte van botten ook lijden onder het eten van bijvoorbeeld kip.

Naast cola is ook koffie in onderzoek gerelateerd aan osteoporose. Dat versterkt de suggestie dat cafëine de botdichtheid aantast. Het eveneens cafeïnehoudende zwarte thee heeft echter geen invloed op botdichtheid, aldus reumatoloog Rosian.

Ook de National Osteoporosis Foundation benadrukt op de antwoordpagina van de vaak gestelde vragen dat er geen wetenschappelijk consensus is op dit gebied en stelt dat grote hoeveelheden cafeïne de botdichtheid kan aantasten. De organisatie raadt voor de zekerheid aan om dagelijks niet te veel frisdrank of koffie te drinken.

Conclusie

Dat frisdrank als cola mogelijk schadelijk is voor de gezondheid van botten, is inderdaad gesuggereerd in de wetenschap. Echter is er aanvullend onderzoek nodig om te stellen of de 'verdachte' bestanddelen fosforzuur en cafeïne daadwerkelijk de botten aantasten. Bovendien is het verschil in die onderzoeken dusdanig klein, dat er geen sluitende conclusies aan te verbinden zijn. We beoordelen het stuk dan ook als ongefundeerd.

Heeft u een bericht of bewering gezien waarvan u de juistheid betwijfelt? Mail dan naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.