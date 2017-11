NUcheckt: Plaatsen autodieven briefgeld onder ruitenwissers ter afleiding?

Oordeel: Niet waar

Dieven en oplichters hebben weer een nieuwe truc bedacht om auto's te stelen. Wie op een parkeerplaats in zijn auto stapt en een bankbiljet onder de ruitenwisser ziet wapperen, doet er goed aan om niet uit te stappen. Dat is althans wat verschillende clickbaitsites stellen. Volgens Dagelijkseweetjes.nl en Volgendevideo.nl slaan dieven toe als de automobilist uit de auto stapt om het briefgeld te pakken. In de korte tussentijd pakt de dief zijn kans door in de auto te stappen en weg te rijden. En dan blijkt het biljet ook nog nep te zijn.

Waar komt het vandaan?

Berichten over autodieven die de methode van het bankbiljet gebruiken zijn geregeld opgedoken. De oudst vindbare berichten dateren uit 2004. Destijds ging het verhaal vooral rond als kettingmail, zo meldt Nieuwscheckers. Sindsdien is het verhaal in verschillende varianten verschenen.

Waarom klopt het niet?

Volgens de berichten waarschuwt de politie voor deze dieventactiek. Op de officiële kanalen is daar echter niets over terug te vinden. Het lijkt erop dat de autoriteiten in Nederland hier nooit officieel voor hebben gewaarschuwd. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten, waar de berichten ook zo nu en dan zijn opgedoken.

Onderzoeksite Snopes.com schreef eerder dat er bij de Amerikaanse politie geen meldingen zijn binnengekomen en dat hun contacten bij de politie de tactiek tegenstrijdig noemen met de bekende vormen van autodiefstal.

Zo zouden dieven op een openbare parkeerplaats sneller opvallen. Zeker als ze rondlopen en bankbiljetten onder ruitenwissers stoppen. Normaal gesproken houden autodieven zich op bij plaatsen waar mensen kort hun auto uit moeten of even stilzetten. Bijvoorbeeld bij een tankstation, pinautomaat of verkeerslicht. Zij zouden vooral toeslaan als spontaan de mogelijkheid tot autodiefstal ontstaat.

Onduidelijkheid over de berichten in Amerika is ontstaan door een hoofdagent uit de staat Illinois, die een e-mail met een verhaal over de tactiek met zijn officiële mailadres doorstuurde naar zijn dochters. Door de automatische handtekening onder de mail leek het op een officiële waarschuwing, waarop de mail gretig werd doorgestuurd. Uiteindelijk zagen verschillende politiekorpsen zich genoodzaakt om de geruchten over dergelijke diefstallen te ontkrachten.

'Urban myth'

In 2009 dook de waarschuwing weer op in Nieuw-Zeeland. De nationale politie kwam daarop met een nieuwsbericht waarin mensen worden aangeraden de e-mail met de waarschuwing te verwijderen, in plaats van door te sturen. Het bericht werd bestempeld als 'urban myth'.

Een van de Nederlandse sites verwijst naar een reportage van een lokale nieuwszender uit Washington, waarin de lokale procureur-generaal waarschuwt voor de methode. Dat doet de procureur-generaal uit voorzorg, omdat iemand haar tijdens een bijeenkomst in Baltimore vertelde over de methode. Een woordvoerder van de politie aldaar laat weten dat er nooit een bijpassende melding is binnengekomen.

In 2008 berichtten verschillende media in Nederland op basis van persbureau ANP over een vergelijkbare truc van autodieven, waarbij automobilisten hun auto uit worden gelokt door een stuk papier op de achterruit. Een dag later werd het bericht gerectificeerd omdat het niet klopte.

Conclusie

De verhalen over autodieven die papier(geld) inzetten om automobilisten af te leiden en vervolgens hun auto stelen duiken al jarenlang wereldwijd op. Desondanks zijn de berichten nog nooit door de politie bevestigd. We beoordelen de bewering dat de methode wordt toegepast dan ook als niet waar.

Dergelijke indianenverhalen komen vaker voor. Zo hebben we al vaker vermeende methodes van autodieven onder de loep genomen:

- Amerikaanse criminelen gebruiken een truc met kleding om vrouwen uit hun auto's te lokken (zodat ze kunnen worden beroofd, ontvoerd of verkracht).

- Criminelen gebruiken een nieuwe techniek om automobilisten te beroven door eieren op de voorruit van auto's te gooien.

Ook deze verhalen bleken niet op waarheid te berusten.

Heeft u een bericht of bewering gezien waarvan u de juistheid betwijfelt? Mail dan naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.