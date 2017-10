NUcheckt: Tonen foto's vrouwen die mishandeld zijn na hulp aan vluchtelingen?

Oordeel: Niet waar

Let op, de beelden waar we naar verwijzen kunnen als schokkend worden ervaren.

Het weblog Fenixx.org publiceerde op 17 oktober 2017 een bericht met de kop Deze vrouwen probeerden 'arme vluchtelingen' een beetje op weg te helpen. Het bericht bevat geen tekst, maar een afbeelding. Te zien zijn zestien personen die ogenschijnlijk zwaar zijn mishandeld, met als gevolg onder meer bloeduitstortingen, dichtgeslagen ogen en bloedneuzen.

Fennix.org is een rechts-extremistische website die geregeld artikelen publiceert die tegen onder meer immigranten en de EU zijn gericht. Koppen als 'Moslims mogen legaal verkrachten in Europa' of iets in die trant komen veel voor op de site.

Waarom klopt het niet?

In het bericht wordt de suggestie gewekt dat de afgebeelde vrouwen hun hulp hebben aangeboden aan vluchtelingen en vervolgens zwaar zijn mishandeld. Nieuwscheckers van de Universiteit Leiden meldt dat enkele van de getoonde foto's eerder al zijn gebruikt voor extreemrechtse propaganda. Toen werden de foto's gebruikt onder de kop 'Duitse vrouwen die zijn aangevallen door moslims'.

De foto's zijn echter willekeurige afbeeldingen van mishandelde vrouwen, die voor dit bericht bij elkaar zijn geplaatst. Een van de foto's is van een mishandelde man en een ander is een voorbeeld van een make up-effect.

Dan blijven er veertien foto's over. Daarop zijn vrouwen te zien die het slachtoffer zijn geworden van onder meer overvallen en huiselijk geweld. Met behulp van Google Afbeeldingen en TinEye heeft Nieuwscheckers de originele herkomst van de foto weten te achterhalen. Hieronder de afbeelding met daaronder de context per foto.

1. De Amerikaanse Christina West werd in 2014 toegetakeld door twee agenten toen zij zich verzette tijdens haar arrestatie. Ze reed met drie minderjarigen in de auto tegen een huis aan in Tallahassee, Florida. West was onder invloed van alcohol.

2. Shelley Jesso uit het Canadese Newfoundland werd in 2009 geslagen door haar buurman. De foto van haar ernstige verwondingen in haar gezicht kreeg destijds veel aandacht in de lokale media.

3. De Amerikaanse Emily McCaffery werd in het plaatsje Jackson mishandeld door haar man. Hij kreeg in 2011 een celstraf van elf maanden opgelegd.

4. In het Engelse York zocht Rebecca Beattie na de publiciteit nadat ze opnieuw klappen had gekregen van haar partner. Vijf jaar lang werd zij mishandeld door de man.

5. De Deense Nanna Skovmand werd in 2014 samen met haar vriend mishandeld in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De daders waren vijf jongens in de leeftijd van zestien tot zeventien jaar die de twee met kettingsloten in elkaar sloegen. Vermoedelijk zijn de daders van Somalische afkomst. Tegen de Deense nieuwssite BT zei Skovmand dat het haar stoorde dat haar foto en verhaal gebruikt werd door racisten.

6. Brittany Merrick werd in 2015 in Newcastle samen met een vriendin aangevallen door een Britse man toen ze uit een nachtclub kwamen lopen. Ze zette een foto van haar gezicht op sociale media.

7. In het Schotse Aberdeen brak in 2009 Lucy Newman haar jukbeen toen ze werd mishandeld door een onbekende man. 'Ga terug naar Engeland', zei de dader, verwijzend naar het Engelse accent van Newman.

8. De Engelse Amy Rae Ferris werd in 2013 in het plaatsje Bury geslagen en beroofd door een dronken vrouw.

9. Een 24-jarige Duitse vrouw werd tijdens de nieuwjaarsnacht in 2016 mishandeld. Ze brak haar neus en zette een foto van haar gehavende gezicht op Facebook. Haar vader stelt dat de daders een migratieachtergrond hebben.

10. De Noord-Ierse Lynn McGall werd in 1999 zwaar mishandeld door een Britse man die later werd veroordeeld tot drie jaar cel.

11. Deze foto is afkomstig uit een fotoserie over special effects met make up uit 2012.

12. Hier gaat het niet om een vrouw, maar om een man. De Britse Paul Kohler werd in 2014 in zijn Londense huis overvallen en in elkaar geslagen door vier Poolse inbrekers.

13. Mary Brandon uit Londen werd in 2014 lastig gevallen door een man. Toen ze daar iets van zei, werd ze in haar gezicht geslagen. Ze plaatste een foto van haar verwondingen op sociale media.

14. Helen Greaves werd in de zomer van 2016 mishandeld in het Engelse Bolton. Ze werd aangevallen door een groep van ongeveer tien mannen toen ze 's nachts langs een pub liep.

15. In 2014 werd een destijds 70-jarige vrouw beroofd van haar handtas in het Engelse Birmingham. Tijdens de overval werd tegen de grond gewerkt, waarbij ze onder meer een gebroken kaak opliep.

16. Informatie over deze foto ontbreekt. De oudst vindbare versie van de afbeelding komt uit 2011 op een forum over bodybuilding.

Conclusie

De gebruikte foto's hebben dus uiteenlopende achtergronden. Het gros is afkomstig van nieuwsartikelen over mishandelingen, waarvan de dader van de mishandeling bekend is. Het lijkt erop alsof de samensteller van de afbeelding willekeurige plaatjes van mishandelde vrouwen bij elkaar heeft gezocht. Het is dus niet waar dat de foto's vrouwen tonen die zijn mishandeld na hulp aan vluchtelingen.