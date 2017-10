NUcheckt: Vermindert paracetamol het inlevingsvermogen?

Oordeel: Voorbarig en overdreven

Verschillende websites hebben een artikel op basis van onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Ohio, waaruit zou blijken dat het gebruik van paracetamol empathie vermindert. Hoofdonderzoekers Baldwin Way: "Ons onderzoek suggereert dat als je bijvoorbeeld ruzie met je echtgenoot hebt terwijl je net paracetamol hebt genomen, je jezelf minder begrijpelijk opstelt voor wat je hebt gedaan om je echtgenoot te kwetsen."

Hoewel de onderzoeksresultaten in mei 2016 zijn gepubliceerd, worden de artikelen recent weer veel gedeeld via Facebook.

Waar komt het vandaan?

Dat de artikelen de laatste tijd weer geregeld opduiken, komt door een bijdrage van Levenlangfit.com, een website vol artikelen met een clickbait-kop. Op 14 oktober wordt het artikel Na het lezen van de bizarre bijwerkingen van een paracetamol, neem je het vast nooit meer! gepubliceerd. Hierin wordt gesteld dat het gebruik van paracetamol het inlevingsvermogen vermindert.

Het onderwerp kwam eerder dit jaar ook ter sprake op andere sites. De artikelen zijn gebaseerd op een onderzoek waarvan de resultaten in mei 2016 werden gepubliceerd. Destijds werd het al opgepikt door media in binnen- en buitenland. Zo schreven onder meer RTL Nieuws en Washington Post een artikel over het onderzoek.

Het onderzoek

De wetenschappers in Ohio vroegen in het eerste deel van het onderzoek tachtig studenten om een glas water te drinken. De ene helft van de glazen bevatte 1 gram paracetamol, de andere helft bestond uit puur water. Een uur later werden de deelnemers gevraagd om de pijn van mensen in te schatten in acht verschillende fictieve scenario's. In een verhaal raakte een persoon bijvoorbeeld fysiek geblesseerd en in een ander verhaal kreeg een persoon te maken met emotionele tegenslag. De deelnemers die paracetamol hadden gekregen, schatten over het algemeen de pijn als minder ernstig in.

In het tweede deel van het onderzoek werden 114 deelnemers blootgesteld aan een onaangenaam geluidssignaal van 75 tot 105 decibel. Ze werden gevraagd om het pijnniveau te beoordelen van een mededeelnemer die werd blootgesteld aan hetzelfde geluid. Opnieuw schatte de deelnemers die paracetamol hadden gehad, het pijnniveau van de ander in als minder ernstig.

In het derde en laatste deel kregen de deelnemers de gelegenheid elkaar te ontmoeten, waarna ze werden afgezonderd om een online spelletje te zien (niet meespelen). Ze kregen te horen dat de drie deelnemers mensen waren die ze vlak daarvoor hadden ontmoet, wat in de werkelijkheid niet zo was.

Tijdens het spel sloten twee deelnemers de derde speler uit. De deelnemers moesten de emotionele pijn van de buitengesloten speler beoordelen. Opnieuw bleken de mensen die paracetamol hadden gehad minder geïnteresseerd in de gevoelens van de buitengesloten speler.

Concluderend stelden de onderzoekers dat de mensen die paracetamol nemen, een vermindering in empathie vertoonden. "Ze waren minder betrokken bij de gevoelens van anderen", aldus hoofdonderzoeker Way.

Niet representatief

Het onderzoek is uitgevoerd op een relatief kleine groep mensen, wat de resultaten niet representatief maakt. Omvangrijker onderzoeken zijn nodig om stevige conclusies te kunnen trekken.

"Om tot dergelijke conclusies te komen heb je een onderzoek met duizenden mensen nodig en moet het onderzoek ook buiten de universiteitsmuren worden uitgevoerd", stelt de Amerikaanse hoogleraar Bola Oyeyipo. Haar collega Nesochi Okeke-Igbokwe van de New York-Universiteit stipt het belang van vervolgonderzoek aan voordat je definitieve conclusies kunt trekken.

Dat weten ze op de universiteit van Ohio ook en daarom zetten de betrokken wetenschappers het onderzoek voort om de oorzaak en het precieze effect van paracetamol te achterhalen. Daarbij zal ook worden gekeken naar de effecten van ibuprofen.

Conclusie

Het is dus wachten op de uitslagen van verdere onderzoeken voordat je zoals mag reppen van "bizarre bijwerkingen" en mag stellen dat de onderzoekers overtuigd zijn van deze effecten. Dat zijn ze namelijk niet en daarom zijn de bevindingen onderwerp van vervolgonderzoek. We beoordelen daarom het artikel van Levenlangfit.nl als overdreven en voorbarig.