NUcheckt: Is in Arnhem een man gefilmd die zijn hond mishandelde?

Oordeel: Niet waar

Waar komt het vandaan?

De "lafaard verschanste zich achter een bestelwagen om zijn hond brutaal en ongestoord in elkaar te kunnen slaan", meldt de website niet100.tv op 17 september. De "schokkende beelden" zouden zijn gemaakt in Arnhem. In een bericht op Facebook worden mensen opgeroepen het artikel met daarin de video van de dierenmishandeling met iedereen te delen, zodat de dader kan worden opgespoord.

Wie het filmpje bekijkt ziet een man, die met een hond over straat loopt. Als de twee langs een geparkeerd wit bestelbusje lopen, lijkt de hond tegen te stribbelen, waarop de man de viervoeter zeer ruw behandelt en meerdere tikken geeft op zijn kop. De beelden kunnen met recht als schokkend worden ervaren.

Waarom klopt het niet?

Het filmpje is helaas echt, maar niet gemaakt in Arnhem. De oorsprong van de video ligt in het Britse plaatsje Oldham, in de buurt van Manchester. De beelden, die door een getuige van de mishandeling op 1 mei worden verspreid op Facebook, gaan binnen enkele uren 'viraal' in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws wordt opgepakt door de Manchester Evening News en later door diverse Britse kranten. De video is dan al duizenden keren bekeken en gedeeld.

Een dag na de verschijning van het filmpje laat de politie van de regio Greater Manchester weten dat een 35-jarige man zichzelf heeft aangeven om de mishandeling. Hij wordt gearresteerd op verdenking vanwege "het onnodig laten lijden van een dier".

Politiechef John Haywood verklaart dat de man is vastgezet en dat de politie er alles aan zal blijven doen om aan "dit soort walgelijk gedrag" een einde te maken.

Conclusie

Niet100.tv heeft alles weg van een clickbaitwebsite, een website die lezers lokt met dubieuze artikelen en geld probeert te genereren via dito advertenties.

In het geval van het filmpje waar een man zijn hond slaat, beweert Niet100.tv ten onrechte dat de beelden zijn gemaakt in Arnhem en niet, zoals nu blijkt, in het Engelse Oldham. Bij het Facebook-artikel worden gebruikers massaal opgeroepen de video te delen, zodat de dader kan worden opgepakt, terwijl het baasje in het oorspronkelijke verhaal zich één dag nadat het filmpje opdook, aangaf bij de politie. We beoordelen de bewering dat in Arnhem op film is vastgelegd dat een man een hond mishandelt daarom als onwaar.