Een groot tekort aan personeel in de bouw en techniek zorgt ervoor dat woningen in een lager tempo worden gebouwd of gerenoveerd. Het is maar de vraag of de ambities op het gebied van volkshuisvesting en klimaat kunnen worden gehaald.

Het UWV heeft in kaart gebracht welke arbeidskrachten nodig zijn om de torenhoge ambities waar te maken. Behalve technisch personeel is er ook behoefte aan mensen die ondersteunend werk doen voor verduurzaming, zoals grondwerkers, vloerenleggers, ontwerpers, werkvoorbereiders en rekenaars. Daarnaast zijn er beleidsmedewerkers bij gemeenten nodig die plannen maken en vergunningen verlenen.

Volgens de overheidsdienst die mensen aan het werk helpt is er op dit moment een groot tekort aan de benodigde vakmensen, omdat er zelfs zonder de klimaatdoelen van het kabinet (anderhalf miljoen huizen van het gas tot 2030) te weinig personeel is. Het aantal vacatures voor technische beroepen komt uit op 46.000. De meeste vacatures staan open voor bouwberoepen, zoals werkvoorbereiders en rekenaars, loodgieters, timmerlieden, elektriciens en monteurs.

Het geluid dat het UWV laat horen is niet nieuw. Ingenieursbureaus lieten aan vakblad Cobouw weten "tot over hun oren" in het werk te zitten. In de installatiesector is één op de drie vacatures onvervulbaar, bracht ABN AMRO na eigen onderzoek naar buiten. De bouwsector komt ook van ver. In de crisis van 2008 tot 2016 is maar liefst één op de vijf banen verdwenen. Veel medewerkers zijn destijds vertrokken en daarnaast gaat een groot deel met pensioen.

Lange wachttijden voor (ver)bouw van woningen

De gevolgen laten zich raden. Gemeenten doen soms lang over het beoordelen van plannen, zo klagen projectontwikkelaars al jaren. De broodnodige huizen laten ondertussen op zich wachten. En wie een aannemer zoekt om z'n huis te laten verbouwen of verduurzamen, kan achteraan aansluiten. Aannemers hebben soms wel een jaar vooruit de agenda vol. De prijzen voor de bouw en verduurzaming van woningen rijzen ondertussen de pan uit, ook vanwege grondstof- en materiaaltekorten.

Bouwend Nederland zegt dat er "grof geschut" nodig is om de juiste mensen binnen te halen. "Onze leden zetten in op de kaartenbakken van het UWV en mikken op buitenlandse arbeidskrachten", zegt Richard Massar van de brancheorganisatie. "Daarnaast hebben we zijinstromers nodig die worden bijgeschoold. Zo hebben we het traject 'van bar naar bouw', voor horecamedewerkers die hun baan in de coronacrisis zijn verloren. En 'van bank naar bouw', voor mensen die uit de bankensector komen. Medewerkers met financieel inzicht kunnen we goed gebruiken."

“Studenten bleven weg omdat ze de indruk hadden te worden opgeleid voor de werkloosheid.” Robert Koch, directeur techcampus ROC Midden-Nederland

Vanuit de bouw- en techniekopleidingen komt er weer redelijk wat aanwas, maar de ROC's kampen nog steeds met een achterstand. "Tot 2008 hadden we wel veertienhonderd nieuwe studenten per jaar, maar dat viel terug naar bijna de helft tijdens de bouwcrisis", zegt Robert Koch, directeur techcampus ROC Midden-Nederland.

"Studenten bleven weg omdat arbeidsvoorwaarden werden uitgekleed en ze de indruk hadden te worden opgeleid voor de werkloosheid. Inmiddels zitten we weer op twaalfhonderd studenten met redelijk wat zijinstromers. De oudste student is 62. Dat het er echter nog niet genoeg zijn blijkt wel als studenten hun papiertje hebben. Ze kunnen zo bij vijf of zes verschillende werkgevers aan de slag."

Innovatie en digitalisering moeten handje helpen

Bouwend Nederland ziet ook oplossingen in innovatie. Nieuwe technieken in fabrieken zorgen ervoor dat een huis neerzetten op de bouwplaats een stuk korter duurt. Ook is er nog veel winst te behalen aan de hand van betere bouwinformatiemodellen, waardoor er minder technische fouten ontstaan.

“Digitalisering kan een enorme hefboom creëren om met dezelfde hoeveelheid mensen meer werk te verzetten.” Kevin Voges, productmanager Bouw bij AFAS Software

Kevin Voges, productmanager Bouw bij AFAS Software, denkt dat bouwbedrijven bovendien meer moeten digitaliseren en automatiseren. "Er wordt met allerlei verschillende pakketten gewerkt, waardoor veel gegevens dubbel ingevoerd moeten worden. Het zou je verbazen hoeveel papierwerk er nog is in de bouw, met urenbriefjes en werkbonnen."

"Digitalisering kan een enorme hefboom creëren om met dezelfde hoeveelheid mensen meer werk te verzetten. Innovatie kan het werk ook aantrekkelijker maken voor jongeren, bijvoorbeeld als met drones werkplaatsen in de gaten worden gehouden."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.