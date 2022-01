Het kersverse kabinet wil dat er voor 2030 een miljoen huizen worden gebouwd, maar hoe, waar en voor wie is nog niet in beton gegoten. Wat leren we van de volkshuisvesting van zo'n vijftig jaar geleden en wat werkt goed in het buitenland?

Bijna alle Nederlandse steden kennen wel buurten met galerijflats. Deze werden in de jaren zestig en zeventig gebouwd in een periode dat woningnood als 'volksvijand nummer één' werd gezien. De woningbouwproductie werd opgeschroefd naar 100.000 woningen per jaar en er was oog voor kwaliteit en verduurzaming, blijkt uit een aflevering van Andere Tijden.

In veel opzichten staat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) dezelfde opgave te wachten als vijftig jaar geleden. "De snelheid waarmee na de oorlog is gebouwd, is nu weer nodig", zegt Erik Maassen, oud-geschiedenisleraar en nu beleidsmedewerker bij de Woonbond. "Ook toen had je jongeren die op een zolderkamer bleven wonen omdat er niks beschikbaar was."

Toch vraagt Maassen zich af of de galerijflats weer terug moeten komen. "De woningbehoefte is veranderd. Een persoonlijke anekdote: ik wilde vertrekken uit het arbeiderswoninkje toen ons tweede kind kwam, omdat we het te klein vonden worden. In datzelfde huisje heeft in de jaren vijftig een gezin met negen kinderen gewoond. De standaard is omhooggegaan."

Twee keer zoveel laagbouw als gezinnen met kinderen

Voor Paulus Jansen is die hoge standaard een stokpaardje geworden, zegt hij zelf. De ingenieur en SP-politicus (onder meer Tweede Kamerlid en wethouder in Utrecht) denkt dat de inzet van volkshuisvesting moet zijn om Nederlanders kleiner te laten wonen. Hij verwijst onder meer naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat per persoon 65 vierkante meter woonoppervlakte wordt ingenomen.

"Dat is gigantisch. Er staan in Nederland ontzettend veel grondgebonden woningen: meer dan vijf miljoen tegenover nog geen drie miljoen appartementen. Er zijn meer dan twee keer zoveel laagbouwwoningen als er gezinnen met kinderen wonen."

Jansen noemt het woningtekort dan ook "een verdelingsvraagstuk". "We zitten superkrap in de ruimte en laagbouw gaat ten koste van schaars buitengebied. Wat je eigenlijk zou willen, is dat er binnen de bestaande steden appartementen van 70 tot 90 vierkante meter worden gebouwd, waar je eventueel ook nog met kinderen zou kunnen wonen."

Volgens architectenbureau KAW is er ruimte genoeg voor veel meer woningen in naoorlogse wijken. Volgens architectenbureau KAW is er ruimte genoeg voor veel meer woningen in naoorlogse wijken. Foto: KAW

Ruimte zat in de stad, waar bewoners graag blijven zitten

De oud-wethouder ziet wel wat in de opties die architectenbureau KAW presenteerde in het onderzoek Ruimte zat in de stad. In naoorlogse wijken zou met behulp van sloop, herstructurering en "chirurgisch bijbouwen" op blinde hoeken het overgrote deel van de een miljoen huizen gebouwd kunnen worden.

Waar? Bij garageboxen, op lege parkeerterreinen, boven en in lege winkels of in bosjes die in de ogen van KAW weinig toevoegen aan de kwaliteit van de leefomgeving. In oude winkelcentra of op plekken waar tankstations staan, zou nog eens plek zijn voor 200.000 woningen. Voordeel is dat openbaar vervoer, winkelcentra en andere voorzieningen al bestaan in wijken die een halve eeuw geleden uit de grond zijn gestampt.

De vraag is wel wat je precies bouwt en voor wie. ABN AMRO wijst er in een publicatie deze week op dat vooral ouderen op zoek zijn naar iets nieuws. Een op de drie ouderen vindt de huidige woning ongeschikt om nog lang in te blijven wonen, maar diegene vindt geen passend aanbod omdat hij of zij over het algemeen goedkoop woont: de hypotheek is afbetaald of de huurder heeft nog een gunstig huurcontract. Wat ze volgens de bank willen, is een gelijkvloerse woning met een ruime badkamer. Het liefst in hun eigen buurt en natuurlijk betaalbaar.

Nieuwbouw zou wat betreft auteur Arie Lengkeek wat anders moeten zijn dan een platte pannenkoek of een hoge woontoren. Nieuwbouw zou wat betreft auteur Arie Lengkeek wat anders moeten zijn dan een platte pannenkoek of een hoge woontoren. Foto: KAW

Duitstalige landen laten burgers zelf bouwen en beheren

De oplossingen voor de woningnood waar de politiek mee komt zijn ontoereikend, vinden Arie Lengkeek en Peter Kuenzli. Ze schreven het boek Operatie wooncoöperatie: uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit en gingen op bezoek in München, Zürich en Wenen.

"Daar bestaat een aantrekkelijk alternatief tussen huur en koop met een totaal ander uitgangspunt: de woning als grondrecht, niet als handelswaar", aldus Lengkeek. "Hoe in Nederland wordt gebouwd, hangt samen met opdrachtgeverschap. Het economische model dat is ontstaan, richt zich enerzijds op appartementen die te klein zijn voor gezinnen en anderzijds grote huizen die alleen kunnen worden betaald door mensen die al een woning bezitten en kunnen verkopen."

Dat kan anders, ontdekte het schrijversduo in de Duitstalige landen. "Bij wooncoöperaties komt het initiatief van burgers zelf. Er wordt precies gebouwd waar behoefte aan is, omdat de bewoners zelf opdrachtgever zijn. De bewoners zijn lid van de coöperatie en betalen een huur die gelijk is aan de kostprijs. Je haalt daarmee wonen uit de sfeer van investering, speculatie en rendement."

Hoe zien die woningen eruit? Veelal compacte appartementenblokken tot acht lagen hoog, passend bij de bestaande bouwomgeving. "De architectuur is uniek, geen eenheidsworst. Auto's worden gedeeld en er zijn gemeenschappelijke hobbyruimtes of een grote gezamenlijke keuken náást de eigen keuken in het complex aanwezig. Veel complexen hebben gemeenschappelijke logeerkamers, die worden verhuurd als hotelkamers op de momenten dat coöperatieleden er zelf geen gebruik van maken."

Het is eens iets anders dan "de platte koek" van individuele eigenaren in buitengebieden of juist de hoge woontorens die Rotterdam bouwt, stelt Lengkeek. "Bouwen doe je voor de lange termijn. Burgers weten zelf hoe ze hun omgeving willen inrichten."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.