Experts zien huizen van hout, stro, kalkhennep, bamboe en andere materialen uit de natuur als een duurzaam alternatief voor de woningen die nu nog uit beton, staal en steen worden opgetrokken. De ontwikkeling wordt echter geremd, doordat biomaterialen in de vergunningsprocedure worden benadeeld.

Toen vorig jaar grote bouwbedrijven in een manifest opriepen duurzame (biobased) bouwmaterialen beter te waarderen, beloofde het kabinet een onderzoek naar een nieuwe rekenmethode.

De crux is dat de opslag van CO2 in bijvoorbeeld hout niet wordt meegerekend, omdat de rekenmodellen ervan uitgaan dat hout na een levensduur van 50 tot 75 jaar wordt verbrand en de opgeslagen CO2 weer vrijkomt. Experts denken dat hout veel langer meegaat of kan worden hergebruikt.

Bij een nieuwbouwproject is de milieuprestatie van bouwmaterialen een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag, verklaart manager duurzaamheid en innovatie Norbert Schotte van VORM, de grote woningbouwer die vorig jaar het initiatief voor het manifest nam. "Steeds meer gemeenten stellen gelukkig strengere milieueisen bij de aanvraag van een vergunning. Maar ook de CO2-intensieve materialen halen de normen. Daarmee wordt houtbouw niet bepaald gestimuleerd."

Natuurlijke materialen hebben de toekomst in de bouw

Dat huizen in de toekomst alleen nog maar van hout of andere biobased (natuurlijke) materialen moeten bestaan, wordt inmiddels breed onderkend. Alleen al de productie van cement is verantwoordelijk voor 7 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, die moet worden teruggedrongen om klimaatopwarming af te remmen.

Bouwen met hout is dubbel duurzaam: het materiaal is hernieuwbaar aangezien het groeit in de natuur (in duurzaam beheerde bossen) en het houdt de CO2 vast die door bomen is opgenomen. Tijdens de bouw worden minder CO2 en stikstof uitgestoten. Dankzij de ontwikkeling van kruislaaghout (CLT) is het materiaal sterk genoeg voor flatgebouwen en ook brandveiligheid is gegarandeerd.

In deze nieuw te bouwen fabriek van BAM worden in de toekomst duizend houten huizen per jaar geproduceerd. In deze nieuw te bouwen fabriek van BAM worden in de toekomst duizend houten huizen per jaar geproduceerd. Foto: BAM

Het onderzoek dat het kabinet aankondigde, is nog steeds bezig en wordt uitgevoerd door het internationaal gerenommeerde SGS. Op de achtergrond mogen brancheverenigingen samen met onderzoekers van onder meer de universiteit van Wageningen meepraten over hoe CO2-opslag in hout moet worden meegerekend.

Berekeningen van biobased materialen niet goed in rekenmethode

Volgens Pablo van der Lugt, onderzoeker van de TU Delft, is er nog meer aan de hand. "Veel biobased materialen, zoals isolatie van vlas, stro en bamboebekleding, bestaan nog niet zo lang en staan nog niet goed in de database. Als een bouwer een van die producten wil gebruiken, wordt hij extra belast met een 'boete' van 30 procent. Terwijl het in veel gevallen een veel duurzamer alternatief is."

Architect Lidewij Lenders merkt dat in de dagelijkse praktijk. "Als wij een vergunning aanvragen voor een bouwproject, moeten we allerlei gegevens invoeren en daar komt dan een berekening van de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen, red.) uitrollen. Als bepaald isolatiemateriaal er niet in staat, vinken we iets aan wat erop lijkt. Maar je weet niet welke uitwerking dat precies heeft."

“Er wordt de bijzondere aanname gedaan dat hout over 75 jaar wordt verbrand als het gebouw wordt gesloopt. Dat slaat als een tang op een varken.” Norbert Schotte, manager innovatie en duurzaamheid bij VORM

Een ander probleem is volgens Van der Lugt dat de rekeninstrumenten vaak niet met de laatste versies van de Nationale Milieudatabase linken, waardoor een gebouw van kalkzandsteen of baksteen beter presteert dan de biobased evenknie en een opdrachtgever dat voor waarheid aanneemt.

Schotte van VORM stoort zich daaraan. "Er wordt de bijzondere aanname gedaan dat hout over 75 jaar wordt verbrand als het gebouw wordt gesloopt. Dat slaat als een tang op een varken. Beleidsmakers gaan over 75 jaar echt niet akkoord met het verbranden van biogrondstoffen."

Het effect is volgens Schotte dat een versnelde materialentransitie van CO2-intensieve materialen naar biobased materialen wordt vertraagd. "Ik mis urgentie. Met het huidige tempo aan CO2-uitstoot van Nederland én ook als bouwsector zitten we voor 2030 al op 1,5 graden. Het langdurig en op grote schaal CO2 opslaan in gebouwen is één van de grootste oplossingen die voor het oprapen ligt."

De ontwikkeling staat overigens niet helemaal stil. In de regio Amsterdam is los van MPG-berekeningen in een convenant afgesproken dat in 2025 een op de vijf nieuwe huizen van hout is. En BAM, een van de grootste bouwers van Nederland, kondigde onlangs aan dat er een fabriek van 10.000 vierkante meter komt voor de productie van duizend houten woningen per jaar.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.