Woningcorporaties willen dat een deel van de huizenzoekers hun opgebouwde jaren op een wachtlijst kunnen meenemen als ze naar een andere regio willen vertrekken. Later dit jaar moet er een landelijke website komen waarop dat systeem kan worden getest.

Mensen die willen verhuizen, bijvoorbeeld voor een baan, komen in de nieuwe gemeente weer helemaal achteraan de rij te staan. Ze zijn dan hun opgebouwde jaren bij de vorige woningcorporatie kwijt. De Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, pleitte begin 2019 voor een landelijk systeem waarbij huurders overal in Nederland hun opgebouwde jaren wél kunnen meenemen.

Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, heeft zich de oproep aangetrokken. Samen met enkele softwareontwikkelaars en 110 woningcorporaties (die met tien regio's de helft van de huurwoningmarkt bestrijken) is afgelopen jaar een eerste versie van de beoogde website gebouwd.

Pieter Schipper, woordvoerder van Aedes, verwacht dat er eind dit jaar een landelijke website met in ieder geval het huuraanbod van de deelnemende corporaties beschikbaar kan zijn. Het meenemen van rechten gaat volgens Schipper echter nog wel enkele jaren duren.

Uitdaging om alle systemen aan elkaar te knopen

Een landelijk dekkend systeem levert volgens de corporaties veel uitdagingen op. Schipper: "Je hebt te maken met grote verschillen tussen de bestaande systemen van de regio's en corporaties. Corporaties en gemeenten hebben hierover per regio apart afspraken gemaakt. En je moet álle corporaties en álle gemeenten meekrijgen. De beslissing om te participeren moet vervolgens ook door de gemeenteraden worden geloodst."

Corporaties en gemeenten werken in zo'n veertig regio's samen. Momenteel wordt een groot percentage van de sociale huurwoningen in Nederland verhuurd via WoningNet, een portaal voor veertien regio's, waaronder Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Groningen. De huurder moet weer bij nul beginnen als die zich bij een andere regio aanmeldt. Maar er zijn ook nog andere systemen met eigen namen, zoals Entree in de regio Arnhem-Nijmegen, waarbij de softwareleverancier overigens dezelfde is.

“We vinden de huidige situatie ook niet optimaal en staan open voor meer samenwerking. Dat is beter voor woningzoekenden.” Sander Heinsman, bestuurder Portaal

Woningbouwcorporatie Portaal, die in Midden-Nederland zo'n 52.000 huurwoningen beheert, vindt het goed dat er wordt gekeken naar meer samenwerking en een landelijk systeem van toewijzen, laat bestuurder Sander Heinsman weten. "We vinden de huidige situatie ook niet optimaal en staan open voor meer samenwerking. Dat is beter voor woningzoekenden. Ook voor praktische zaken, zoals gelijke inschrijfkosten en landelijke geldigheid."

Weinig mogelijkheden voor huurders dankzij lange wachtlijsten

Voor de Woonbond duurt het allemaal lang. "Ik ben blij met deze stappen, maar ik had het graag sneller gewild", zegt Marcel Trip van de Woonbond.

In de tussentijd zijn de mogelijkheden voor huurders beperkt. "Je kunt als woningzoekende wel proberen van woning te ruilen", zegt Trip. "Dus als je in Groningen een huis hebt, maar in Rotterdam een baan krijgt, kun je iemand in Rotterdam zoeken die in Groningen juist een baan heeft gekregen. Maar dat is wel zoeken naar een speld in de hooiberg. Bovendien moeten beide woningcorporaties toestemming geven."

Daarnaast raadt Trip leden aan te zoeken naar steden en regio's waar de wachtlijsten korter zijn of waar wordt geloot. "Het is een kleine kans, maar wie weet heb je geluk en krijg je sneller je nieuwe woning toegewezen."

In negentig gemeenten moeten bewoners minstens zeven jaar wachten tot ze aan de beurt komen, bleek vorig jaar uit onderzoek van de NOS. In grotere gemeenten loopt die wachttijd op tot wel zeventien jaar, zoals in Landsmeer, Wormerland, Haarlemmermeer, Diemen en Amstelveen. Woordvoerder Jessica van Breda van Mitros, met 28.000 woningen de grootste woningcorporatie van Utrecht, wil de wachttijd nuanceren. "Vaak schrijven mensen zich al aan het begin van hun studie in, maar gaan pas na een paar jaar - als ze zijn afgestudeerd - actief zoeken. De eerste jaren tellen wat mij betreft niet mee bij het begrip wachtlijst. Ik noem het daarom liever inschrijflijst."

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.