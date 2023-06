Meditatie helpt Van de Sanden aan Oranjerentree: 'Zie me al op WK staan'

Door blessures en een mindere vorm was de dertigjarige Shanice van de Sanden een jaar lang buiten beeld bij Oranje. Mede door meditatie vond de Europees kampioene van 2017 de weg omhoog en mag ze dromen van haar derde WK. "Leg je telefoon eens weg en klets gewoon met elkaar."

Een tijd geleden kwam de vriendin van Van de Sanden thuis van een meditatiesessie. "Ze zei tegen mij: 'Ik denk dat jij het ook kan gebruiken, want je bent heel druk in je koppie en wil zoveel doelen bereiken.' Ze had gelijk. Soms overtrainde ik mezelf en had ik te veel prikkels."

De oproep van haar vriendin kwam ruim een jaar geleden. De carrière van Van de Sanden zat op dat moment in een dip. De rechtsbuiten speelde zelden bij haar toenmalige club VfL Wolfsburg. Een oproep voor Oranje was een illusie. De schijnwerpers van het EK van 2017, waar ze een van de smaakmakers van de gouden ploeg was, waren ver weg.

En dus luisterde Van de Sanden naar de woorden van haar vriendin. "Ik had het Nederlands elftal op mijn schouders gedragen, maar de mensen vonden ook wat van me. Ik moest op zoek naar een nieuwe balans."

"Veel mensen denken dan dat je zweverig bent als je gaat mediteren, maar dat is helemaal niet zo. Ik sta open voor heel veel dingen, niks is mij te gek. Bij de eerste keer mediteren dwaalden mijn gedachten af: heb ik wel rust gehad? Maar toen ik terugkeerde naar mijn ademhaling, werd ik rustig. Dat had ik nodig."

Shanice van de Sanden maakte na een jaar afwezigheid haar rentree op het trainingsveld van Oranje. Foto: Getty Images

'Kom je thuis, weer op je telefoon'

Mediteren heeft Van de Sanden tot bezinning gebracht. "Ik was net zoals iedereen zo vaak met mijn telefoon bezig. Kom je thuis, weer op je telefoon. Leg hem effe weg en klets gewoon met elkaar, zeg ik nu. Vraag: hoe was je dag? Eet wat samen. Mijn vriendin en ik doen dat ook en dat is hartstikke belangrijk."

"En ik leef veel meer in het hier en in het nu. Ik kijk niet meer verder in de toekomst. Ik kon me altijd heel erg druk maken over de toekomst. Maar ik moet van vandaag genieten. Morgen is er weer een nieuwe dag. Ik luister nu soms nog vijf minuten naar positieve teksten of een lekker deuntje om lekker tot mezelf te komen."

Hoe klein de lessen ook klinken, voor Van de Sanden hadden ze grote betekenis in de maanden zonder Oranje, waarvoor ze in november 2021 voor het laatst uitkwam. De Utrechtse moest "de oude Sjaan" hervinden, de aanvaller die sprintte aan de rechterflank in de hoogtijdagen van het Nederlands elftal.

Volgens Van de Sanden is dat gelukt. De terugkeer op het oude nest van Liverpool, waarvoor ze in het seizoen 2016/2017 al speelde, heeft haar naar eigen zeggen goedgedaan. Alleen speelde ze er door blessures dit seizoen weinig. "Maar op het veld kon ik lekker zijn wie ik was. Ik voelde me weer vrij."

Van de Sanden tijdens de eerste training van Oranje richting het WK. Foto: ANP

'Ik wil me bewijzen bij Oranje'

Bondscoach Andries Jonker bezocht eind vorige maand Liverpool-Manchester United om met ogen te zien of Van de Sanden een plek in de dertigkoppige voorselectie van Oranje verdiende. Van de Sanden voelde dat ze weer op de radar stond. Niet veel later volgde het verlossende mailtje vanuit Zeist.

Het was voor Van de Sanden reden om de afgelopen weken tijdens haar vakantie extra te gaan trainen. Ze wilde maandag na een seizoen met weinig wedstrijden topfit in Zeist arriveren. En dus ging ze in de Portugese Algarve naar een voetbalveld. Ook was ze geregeld bij haar oude club VVIJ in IJsselstein te vinden.

Dat heeft vruchten afgeworpen. Op de eerste training richting het WK maakt Van de Sanden een topfitte indruk. Ze loopt tijdens een conditietest in de brandende zon voortdurend vooraan. Als statement schiet ze tijdens een afsluitende penaltyoefening een bal kiezelhard in de kruising.

"Ik wil me bewijzen", erkent Van de Sanden na de training. Ze is met open armen ontvangen door haar ploeggenotes. "Ik ben hier met kriebels in de buik naartoe gekomen. Ik ga mijn plek opeisen. Ik voel dat ik dit team nog steeds wat extra's kan brengen."

Van de Sanden is niet bang om opnieuw een groot toernooi te moeten missen, zoals vorig jaar het EK in Engeland. De komende tien dagen moeten nog zeven speelsters afvallen. "Daar denk ik niet aan. Ik denk heel erg positief. Ik wil mee. Ik visualiseer dat ik straks op het WK sta en het winnende doelpunt maak."