Jong, eigenwijs én ambitieus: hoe Almere City eindelijk Eredivisionist werd

Almere City was jarenlang het lelijke eendje van het Nederlandse profvoetbal. Na de komst van een slimme vastgoedmiljardair en een eigenzinnige trainer veranderde alles in de polder, met de promotie naar de Eredivisie zondag eindelijk als resultaat. Het succesverhaal van de club, die zichzelf omschrijft als jong, eigenwijs en ambitieus.

Almere City is nog geen uur Eredivisionist als algemeen directeur John Bes iets moet toegeven. Het liefst, zegt hij terwijl de spelers en stafleden vlak achter hem feestvieren met de 375 meegereisde fans, klapt hij nu zijn laptop open. Zijn plan-Eredivisie vergt namelijk een update. "Er gaan nu allerlei dingen door mijn hoofd die moeten gebeuren."

Voor het grote publiek komt de promotie van Almere City als een verrassing. De club, in 2001 opgericht onder de naam FC Omniworld, speelde vijftien jaar geleden nog bij de amateurs en was jarenlang het zwarte schaap in de Eerste Divisie. Een vrijdagavondwedstrijd van Almere City trok krap duizend toeschouwers in de achtste stad van Nederland (223.000 inwoners).

Dat zieltogende bestaan heeft Almere City al jaren achter zich gelaten. Vastgoedmiljardair en Quote 500-lid Lesley Bamberger nam met zijn Kroonenburg Group de club in 2010 over, in een seizoen waarin een gang naar de amateurs op het nippertje werd afgewend. Daarna volgde de sportieve bloei.

Almere haalde in 2015 voor het eerst de play-offs om promotie naar de Eredivisie, zonder de heilige graal te veroveren. Daarna volgden nog vijf mislukte pogingen. Steeds moest René Schuurmans, de zanger van het lijflied van Almere City (Laat de zon in je hart) afgezegd worden voor de mogelijke huldiging.

Voor Bamberger en Bes werd ondertussen duidelijk dat Almere City ooit zou promoveren, zeker na de verloren finale in 2018 tegen De Graafschap. En daarom schreven de twee plan-Eredivisie. En vroegen ze zich ook af wat er nog zou moeten gebeuren om eindelijk het hoogste niveau te bereiken.

Clubeigenaar Lesley Bamberger (vooraan) viert het promotiefeest met de spelers mee. Foto: Pro Shots

'Nu loopt niemand meer in Ajax-tenue'

De makkelijkste weg naar de Eredivisie was geweest als Bamberger met miljoenen was gaan smijten, weet directeur Bes. Maar Bamberger, die een geschat vermogen van 2,1 miljard euro heeft, gelooft daar niet in. De schoonvader van Ajax-speler Steven Berghuis wil dat de club op eigen kracht groter wordt.

En dus zorgt Bamberger ervoor dat er veel wordt geïnvesteerd in de binding met de stad. Dat is hard nodig, rekent Bes voor, want 80 procent van de inwoners is niet in Almere geboren en heeft dus geen geschiedenis met de club. Er zijn promotieacties om Almeerders voor weinig geld naar het stadion te krijgen. Daarnaast vergroot Bamberger de sponsorinkomsten.

Het brengt succes. De clubomzet verdubbelt in vijf jaar tijd naar 7,9 miljoen euro. En de in 2016 aangetreden Bes ziet dat Almere City begint te leven. "Toen ik begon, zag ik op schoolpleintjes jongens in Ajax-tenue lopen. Nu is alles Almere City. Dat is prachtig. Almere City is een hype in Almere geworden."

Denk nou niet dat Bamberger alles bij Almere City bepaalt, zegt Bes. "Lesley laat mij vrij werken. Dat heb ik nodig, want ik vind het lastig als mensen continu over mijn schouder meekijken. Hij is ook een superslimme kerel. We hebben maar één, twee keer per week contact. Dit is een eigenaar die zich elke club zou wensen."

Algemeen directeur John Bes ziet dat Almere City is gaan leven in de stad. Foto: Pro Shots

Eigenwijze Pastoor is wat Almere zoekt

Maar het is allemaal niet genoeg voor promotie. Iedere keer is het net niet voor Almere City in de play-offs, met als dieptepunt de verloren finale tegen De Graafschap in 2018. Dat kan in de ogen van Bes, die de uitgesproken ambities van Almere als een boemerang terugkrijgt, geen toeval meer zijn.

Na miskleunen met routiniers Gertjan Verbeek en Robert Molenaar gaat hij eind 2021 op zoek naar een trainer die volgens het clubmotto ambitieus en eigenwijs is. De twee woorden staan ook op de spelersbus van Almere, net als jong.

De keuze valt op Alex Pastoor. De 56-jarige Noord-Hollander weet hoe hij clubs naar de Eredivisie kan brengen: hij deed het met Excelsior (2010) en Sparta Rotterdam (2016). Hij kan ook wel een succesje gebruiken, na een mislukt avontuur in Oostenrijk. Bovendien is hij precies wat Almere zoekt: eigenwijs.

Bes weet als geen ander dat Pastoor in de voetbalwereld de reputatie van uitvinder en betweter heeft. "Maar hij is zo'n goede gast. En ik hou van een eigenwijze trainer. Hij vindt het leuk om over de lijntjes te kleuren. Ik heb niks aan een trainer die op de gebaande paden blijft. Wij moeten de dingen ook anders doen dan anderen. Wij zijn de ultieme uitdager."

Trainer Alex Pastoor (links) heeft met zijn assistent Hedwiges Maduro Almere City naar de Eredivisie geleid. Foto: ANP

'Spelers moeten elke dag stront vreten'

Maar de promotieklus is niet zo makkelijk, ziet Pastoor deze zomer. De mentaliteit van de spelersgroep is "totaal anders" dan bij zijn eerdere klussen in Rotterdam. Hij scherpt de discipline aan. Spelers moeten zelf hun warming-up kunnen doen en altijd meer dan drie schoenen bij zich hebben. "Ik wil dat spelers elke dag stront vreten om resultaat te halen."

In persoonlijke gesprekken stelt Pastoor voortdurend vragen. "Waarom moeten wij tegen je zeggen dat je ver moet kunnen inwerpen? Of dat je beperkt voorzetten moet geven? Daar kunnen we ongekend veel bij helpen, maar het is toch jouw verantwoordelijkheid? Jij wil toch een carrière hebben?"

Ja, erkent Pastoor, die gesprekken zijn "heel erg confronterend" geweest. "Maar je mentaliteit bepaalt of je op dit niveau een goede carrière kan hebben en niet of je goed kunt voetballen. Redelijk wat Nederlandse profspelers rekent in vrije dagen. De komst van de Frans- en Spaanstaligen (vier in totaal, red.) heeft de jongens de ogen geopend dat profvoetbal geen hobby, maar een beroep is."

Gedurende het seizoen ziet aanvoerder en geboren Almeerder Damian van Bruggen een cultuuromslag bij Almere City, dat derde wordt achter kampioen Heracles en nummer twee PEC. "Normaal gesproken wisten we niet hoe snel we moesten wegkomen na de lunch. Maar op een gegeven moment was iedereen bezig. Dan zie je dat je enorm ver kunt komen."

De spelers van Almere City zijn door het dolle heen na het bereiken van de Eredivisie. Foto: ANP

Ook nu geen kapitaalinjectie

Almere geniet de komende dagen van van het promotiefeest. Bes benadrukt dat hij de promotie naar de Eredivisie niet als een eindpunt voor Almere City ziet. Bamberger zegt tegen ESPN dat hij weinig zin heeft om met de club voortdurend onderaan te bungelen. Almere moet een blijvertje in de Eredivisie worden.

Om de selectie van Almere City Eredivisie-proof te maken, lijkt een kwaliteitsimpuls noodzakelijk. Maar ook nu is Bamberger niet van plan een kapitaalinjectie te doen. Hij gelooft in "slim investeren", net zoals hij met panden doet. De begroting van de club stijgt straks naar minstens 12 miljoen euro.

Almere City wil het kleine stadion met zo'n 4.500 plekken uitbreiden naar 7.500 plekken, maar wacht voor de plannen nog op goedkeuring van de gemeente. Een uitbreiding voor de start van het Eredivisie-seizoen op 11 augustus wordt volgens Bes "heel lastig". "Maar zeg nooit, nooit."