Roord speelt CL-finale tégen Barça: 'Afketsen transfer is geen ding meer'

Als vedette van VfL Wolfsburg speelt Jill Roord zaterdag in Eindhoven de Champions League-finale tegen FC Barcelona. Het had weinig gescheeld of ze had bij de Spaanse sterren meegedaan. Het afketsten van de zomertransfer is voor de Oldenzaalse geen item meer. "Ik heb het nu ook goed voor elkaar."

De symboliek druipt van het scherm als Roord op een meidag in Wolfsburg voor een laptop plaatsneemt. Achter haar hangt een grote foto uit de halve finale van vorig seizoen tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg. 22 speelsters staan naast elkaar, omringd door 91.648 fans op de tribunes van Camp Nou - nog altijd een wereldrecord.

Qua ambiance was het Champions League-duel een hoogtepunt uit haar carrière, zegt Roord (26). "Maar de wedstrijd zelf was dat natuurlijk niet." Wolfsburg werd met 5-1 afgedroogd in Camp Nou. Het enige doelpunt van de Duitse topclub kwam van de rechtervoet van Roord.

Het had weinig gescheeld of er waren dit seizoen vaker plaatjes van Roord vanuit het imposante stadion geschoten. Een paar maanden na de goal in Camp Nou wilde Barcelona de Oranje-international voor ruim 400.000 euro overnemen. Daarmee zou Roord de duurste voetbalster aller tijden worden.

De transfer naar haar droomclub ging alleen niet door, omdat Wolfsburg geen vervanger kon vinden. Roord bleef ontdaan achter. Maar denk nou niet dat Roord extra getergd is voor de Champions League-finale tegen uitgerekend Barcelona. "Ik heb de teleurstelling vrij snel kunnen parkeren. Het is nu helemaal geen ding meer. Dit is vooral een mooi affiche."

CV Jill Roord Leeftijd: 26 jaar

26 jaar Positie: middenvelder

middenvelder Clubs: FC Twente (2012-2017), Bayern München (2017-2019), Arsenal (2019-2021) en VfL Wolfsburg (2021-heden)

FC Twente (2012-2017), Bayern München (2017-2019), Arsenal (2019-2021) en VfL Wolfsburg (2021-heden) Duels voor Wolfsburg: 68 (32 goals)

68 (32 goals) Interlands: 86 (21 goals)

Jill Roord scoorde vorig jaar tegen FC Barcelona in Camp Nou. Foto: Getty Images

Roord is ster bij Wolfsburg

Het recordbod van Barcelona maakte nog eens duidelijk dat Roord zich heeft ontpopt als een wereldster. De Oldenzaalse is een van de beste speelsters van Wolfsburg, een Europese grootmacht in het vrouwenvoetbal. Ze scoorde vorige maand in de cruciale halve finale tegen Arsenal. Haar trainer Tommy Stroot zei eerder al dat grote wedstrijden "Jill-wedstrijden" zijn.

Richting de Champions League-finale zijn de schijnwerpers dan ook op Roord gericht. De middenvelder kreeg zoveel interviewverzoeken dat Wolfsburg een digitaal persmoment voor Nederlandse journalisten opzette. Op de bonnefooi naar Wolfsburg was er niet meer bij. "Dat zegt ook wel iets over de groei van het vrouwenvoetbal", vindt Roord.

Over de auteur Jeroen van Barneveld schrijft voor NU.nl over onder meer vrouwenvoetbal.

De vrouwen worden bij Wolfsburg net zo professioneel benaderd als de mannen. De voetbalsters hebben een eigen stadion. Voor grote wedstrijden mogen ze naar de Volkswagen Arena. Twintigduizend fans zaten op de tribunes toen Arsenal langskwam voor de halve finales.

Die benadering werpt al jaren zijn vruchten af: Wolfsburg heeft zonder twijfel het beste vrouwenteam van Duitsland, ook al werd Bayern München dit seizoen verrassend kampioen. De club won zeven landstitels in de afgelopen elf jaar. In 2013 en 2014 ging zelfs de Champions League naar 'Die Wölfinnen'. De erelijst van de mannenploeg steekt er schril bij af.

Roord scoorde vorige maand in een uitverkocht Emirates Stadium tegen Arsenal. Foto: Pro Shots

Eenzaam leven in de Volkswagen-stad

Menig voetbalster droomt van de weelde bij Wolfsburg. Roord voelt ook de keerzijde. Het eenzame leven in de stad van voetbal en Volkswagen, gelegen tussen Hannover en Berlijn, valt haar steeds zwaarder - na eerdere buitenlandse avonturen bij Bayern München (2017-2019) en Arsenal (2019-2021).

"Dit is mijn zesde jaar in het buitenland en ik merk dat het lastiger wordt om het plezier naast het voetbal erin te houden. Je bent toch altijd alleen", zei ze in december tegen Trouw. "Ik ben in mijn appartement of bij de club. Dat is het eigenlijk."

In de strijd tegen de eenzaamheid stapt Roord weleens in de auto naar Oldenzaal. Ze rijdt dan 3,5 uur om vrienden en familie in Oldenzaal op te zoeken. Want: "Ik mis thuis af en toe. Ik denk weleens: het zou lekker zijn als ik mensen kan zien."

"Maar aan de andere kant: ik vind het nog steeds geweldig wat ik doe. Ik heb ontzettend veel zin om de Champions League-finale en komende zomer het WK te spelen. De ene week heb ik het naar mijn zin en de andere week wat minder. Dat hoort erbij. Over het algemeen ben ik blij met wat ik doe. Ik ben niet van plan om te stoppen. Absoluut niet zelfs."

Aan een vertrek uit de Volkswagen-stad denkt Roord dan ook niet, ook al zou Wolfsburg nu wel willen meewerken. Ze heeft nog een doorlopend contract, tot de zomer van 2025. "Ik zit nog goed op mijn plek en heb het goed voor elkaar. Ik speel en we zijn succesvol."

Aan Nederlandse aanspraak is in Wolfsburg ook geen gebrek. Met Dominique Janssen en Lynn Wilms vormt Roord er een Nederlandse enclave, onder leiding van voormalig Twente-coach Stroot, die vloeiend Nederlands spreekt. Volgend seizoen komt Eredivisie-topscorer Fenna Kalma (FC Twente) daar ook nog bij.

Roord heeft het af en toe zwaar in Wolfsburg. Foto: Getty Images

Speciale band met 'voetbalvader'

Voor Roord wordt het haar eerste Champions League-finale in haar loopbaan. Dat de eindstrijd uitgerekend in Nederland wordt gespeeld, maakt het voor haar extra speciaal. "Al de mensen die dichtbij me staan, komen naar Eindhoven. Ja, ook mijn vader."

Vader René Roord zou eigenlijk dit weekend op stap zijn met vrienden. Toen zijn dochter de finale haalde, zegde de technisch manager van het vrouwenteam van FC Twente het vriendenweekend meteen af. "Daar hoefden we het niet eens over te hebben, haha."

De twee hebben een speciale band, zegt Roord. "Hij is natuurlijk mijn vader, maar ook mijn voetbalvader. Hij stuurt me na de wedstrijd altijd een appje, dan bel ik hem vaak op. Dan praten we over de wedstrijd. Als ik niet goed heb gespeeld, krijg ik dat wel te horen, ja. Ook als ik wel goed heb gespeeld, hoor."

Roord kan niet wachten om zaterdag in een uitverkocht Philips Stadion (34.120 plekken) te spelen. "Tot nu toe heb ik in grote wedstrijden vaak gescoord en goed gespeeld. Ik vind het de leukste wedstrijden om te spelen. Ik leg mezelf niet te veel druk op. Als ik zes jaar jonger was geweest, had ik misschien meer zenuwen gehad. Laat de finale nu maar komen."