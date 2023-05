Dortmund is het 'Wonder van Haller': het sprookje achter de mogelijke titel

Na elf jaar in de schaduw van Bayern München kan Borussia Dortmund zaterdag eindelijk kampioen van Duitsland worden. De hunkering bij 'BVB' is enorm. De weg naar de mogelijke titel leest als een sprookje, met een prominente rol voor de van kanker herstelde Sébastien Haller.

De Nederlandse Dortmund-supporter Sjoerd Oude Weernink krijgt nog het kippenvel op zijn armen als hij terugdenkt aan 22 januari. Het is een gouden datum in het seizoen van Dortmund. Het is de dag waarop Haller zijn rentree maakt, na zes maanden van operaties en chemokuren ter bestrijding van teelbalkanker.

In de thuiswedstrijd tegen Augsburg valt de oud-spits van Ajax in de 62e minuut in. Oude Weernink, seizoenkaarthouder uit Borne en voorzitter van de Nederlandse fanclub van Dortmund, kan zijn ogen niet geloven als hij om zich heen kijkt. Dat terwijl hij toch al wat jaren op de 'Gelbe Wand' staat, de imposante staantribune achter het doel.

"Het stadion ontplofte. Iedereen ging staan en klappen voor zijn eerste minuten. Op emotioneel gebied was het een uniek moment. En ook een moment dat bij Dortmund past. Een club van ups en downs, van één team, één taak."

Na tien titels op rij voor Bayern München is het uitgerekend Haller die Dortmund eindelijk het kampioenschap lijkt te bezorgen. De spits is na zijn rentree al goed voor negen competitiegoals, waaronder vijf in de afgelopen drie duels. Duitse media reppen over het 'Wonder van Haller'. Een zege op de laatste speeldag tegen het al uitgespeelde Mainz volstaat voor 'BVB'.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Dortmund halverwege nog zesde

De comeback van Haller is een sprookje in een geel-zwart sprookjesboek. De hoofdstukken zijn talrijk. Wat te denken van clubjongen Marco Reus, die na twaalf jaar, 386 duels en veel blessureleed eindelijk kampioen kan worden met zijn club.

Of het scoutingsapparaat van de club, dat weer eens succesvol inspeelde op het vertrek van een toptalent naar een Europese topclub - dit keer Erling Haaland naar Manchester City. Of over trainer Edin Terzic, een veertigjarige Bosnische Kroaat die als voetballer in de marge van het Duitse profvoetbal speelde en in zijn eerste jaar als volwaardig coach gelijk succesvol is met zijn droomclub.

De waarschijnlijke titel moest voor Dortmund van ver komen. Bij het ingaan van de WK-break in november leek het alsof Dortmund weer zo'n seizoen als al die andere jaren sinds de laatste titel in 2012 zou doormaken. De club stond zesde, op negen punten afstand van koploper Bayern München. Het heersende sentiment: weer veel ambitie, hunkering en toptalenten, opnieuw geen prijs.

Dortmund stootte zichzelf weer aan dezelfde steen, zag Erik Meijer. De oud-spits analyseert voor de Duitse zender Sky wekelijks de wedstrijden in de Bundesliga. "Al die talenten vormen ook een achilleshiel. Het is soms wild, onbezonnen en ze gaan ook weleens op hun bek. Maar toen is de waarheid gezegd door ervaren spelers als Mats Hummels, Reus en Niklas Süle. En zijn verschillende spelers opgestaan."

Laatste speelronde Bundesliga Programma: 15.30 uur: Borussia Dortmund-Mainz

15.30 uur: FC Köln-Bayern München Stand: Borussia Dortmund 33-70 (+39) Bayern München 33-68 (+53)

'Beeld rond Malen totaal veranderd'

Een van de blikvangers van de onwaarschijnlijke opmars na de winterstop is Oranje-international Donyell Malen. De aanvaller werd twee jaar geleden voor 30 miljoen euro overgenomen van PSV, maar kon in zijn eerste jaar in Dortmund de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken.

In de eerste seizoenshelft leek het weer niet te lukken met Malen. Hij begon ook als bankzitter aan de tweede seizoenshelft. De laatste maanden zien Dortmund-fans een totaal andere Malen. Hij dribbelt langs verdedigers, geeft assists en scoort. Met negen doelpunten is hij momenteel gedeeld clubtopscorer in de Bundesliga. Al zijn doelpunten maakte hij na de winterstop.

Voetbalanalist Meijer ziet dat Malen excelleert dankzij Haller. "Haller is een grote en sterke kerel, een aanspeelpunt in de spits. Malen kan daardoor zijn acties maken, een een-tweetje aangaan. Dan komt hij in zijn kracht als pleintjesvoetballer. Medespelers spelen hem nu ook vaker aan. In Duitsland is het beeld rondom hem helemaal veranderd."

Meijer wijst ook op de negentienjarige Jude Bellingham, het Engelse supertalent op het middenveld. "Zo'n figuur kwam ik ooit als speler tegen bij Liverpool. Toen was er een negentienjarige die Steven Gerrard heette. Bellingham is net zo'n geniale voetballer." Volgens de laatste geruchten blijft Bellingham niet behouden voor Dortmund. Hij zou komende zomer naar Real Madrid gaan.

Donyell Malen is een van de blikvangers van Borussia Dortmund geworden. Foto: Getty Images

'Bayern heeft enorme fouten gemaakt'

Dortmund heeft de waarschijnlijke titel ook te danken aan het falen van Bayern München, zegt Meijer. Het veel rijkere Bayern viel in een uiterst rumoerig seizoen van de troon. De club ontsloeg in maart kroonprins Julian Nagelsmann vanwege de teleurstellende resultaten, terwijl de recordkampioen op alle fronten nog om de prijzen speelde.

Zijn opvolger Thomas Tuchel won weliswaar direct de kraker tegen Dortmund met 4-2 en loodste Bayern naar de koppositie, maar daarna ging het mis. Gedoe in de staf en de spelersgroep kwam aan de oppervlakte. De 1-3-thuisnederlaag van zaterdag tegen RB Leipzig lijkt de fatale klap in de titelstrijd te zijn geweest.

Meijer: "Ik begreep helemaal niks van de trainerswissel. Bayern haalde Nagelsmann voor 25 miljoen euro op bij RB Leipzig, gaf hem een vijfjarig contract met alle toeters en bellen en hij mocht alles naar zijn hand zetten. Na anderhalf jaar concludeerde de club dat dit het wel was. Directeuren Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic hebben enorme fouten gemaakt."

Ook het gemis van Robert Lewandowski liet zich voelen. Dit keer haalde Bayern zich niet de woede van de Bundesliga op zijn hals door de beste spelers bij de concurrentie weg te kapen, zoals jarenlang gebeurde met onder anderen Hummels, Lewandowski en Mario Götze (allen afkomstig van Dortmund).

Bayern München heeft volgens Erik Meijer hard gefaald. Foto: Getty Images

'Hele weekend zal feest zijn'

Oude Weernink zag de nederlaag van Bayern tegen Leipzig met veel plezier aan. Zijn telefoon ontplofte zaterdag. Groepsapps met Dortmund-fans gingen tekeer, zeker nadat Dortmund een dag later geen fout maakte bij Augsburg (0-3) en de koppositie van Bayern overnam.

Talloze verzoeken om kaartjes voor de allesbeslissende thuiswedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 kwamen binnen. Die van buitenstaanders wimpelde de voorzitter van de Nederlandse supportersvereniging allemaal af. Want: "We zijn geen ticketshop, maar een fanclub."

Zaterdagochtend rijdt Oude Weernink al vroeg naar het Signal Iduna Park, op anderhalf uur rijden van zijn woonplaats Borne. Eerst gaat hij met vrienden pils drinken in de stad. En daarna door naar het stadion, dat al 2,5 uur voor de aftrap opengaat. Dan gaat hij supporters begroeten en zenuwachtig toeleven naar 15.30 uur.

Het zal een gekkenhuis in het stadion zijn, voorspelt Oude Weernink. En zeker bij de huldiging een dag later in de stad, als het zover komt. "Het hele weekend zal het feest zijn. En dat wordt veel extremer dan in Nederland bij een titel van Feyenoord of Ajax. De hunkering is veel groter bij ons. We wachten er al jaren op." De politie rekent op minstens 200.000 fans bij de huldiging.

Er zal een zucht van opluchting door Duitsland klinken als Dortmund kampioen wordt, weet analyticus Meijer. Speciaal voor de gelegenheid verhuist hij met Sky van de studio in München naar het veld in Dortmund. "Het is goed om aan de wereld te laten zien dat de Bundesliga niet alleen Bayern München is." En dat vooral dankzij het 'Wonder van Haller'.

De liefde van Sjoerd Oude Weernink voor Dortmund Sjoerd Oude Weernink (28) keek met zijn vader altijd naar het Duitse sportprogramma Sportschau en werd zo fan van Borussia Dortmund. In 2016 bezocht hij de club voor het eerst en eenmaal in het imposante Signal Iduna Park (capaciteit: 81.365) raakte hij verliefd op 'BVB'. Oude Weernink is seizoenkaarthouder bij de club en voorzitter van de door Dortmund erkende Nederlandse supportersvereniging, die ruim honderd leden telt. Elke twee weken reist hij vanuit het Overijsselse Borne anderhalf uur met de auto naar thuiswedstrijden van Dortmund. "Dortmund is een passie die je met mensen deelt, allemaal in dezelfde kleuren en voor dezelfde club. Dat drukt zich uit bij de wedstrijden. Jong en oud staan op de 'Gelbe Wand'. Ze zingen elk liedje uit volle borst mee, negentig minuten lang. Dat zie je nergens in Nederland." Oude Weernink, die ook seizoenkaarthouder bij Heracles Almelo is, heeft contact met fanclubs over de hele wereld. "Het is één grote familie. Elke wedstrijd geeft me zo veel voldoening. Ik geef mijn vrienden en familie altijd de kans om een keer mee te gaan. Dan snappen ze waarom ik er elke thuiswedstrijd naartoe ga. De beleving is onbeschrijfelijk."