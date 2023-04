Bekerfinale keerpunt voor Van Nistelrooij bij PSV? 'Ik mis zijn handschrift'

Ruud van Nistelrooij kon in zijn eerste maanden als trainer van PSV niet overtuigen. Met de zege op Ajax en de opmars naar de tweede plaats in de Eredivisie lijkt de kritiek rond de voormalig topspits in de slotfase van een teleurstellend seizoen te verstommen. Wordt de bekerfinale tegen Ajax vandaag het keerpunt?

Toptalent Xavi Simons noemt één naam als hem in juli gevraagd wordt waarom hij naar PSV is verkast, na een seizoen met Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar bij de Franse topclub Paris Saint-Germain te hebben gespeeld.

Het is de naam van de nieuwe trainer van PSV: Van Nistelrooij. "De manier waarop hij het voetbal ziet, hoe hij wil werken, dat vind ik fijn", zegt Simons in gesprek met de NOS. "Het is echt een project. Daarom heb ik gekozen om hier te komen." De teruggekeerde Luuk de Jong spreekt woorden van gelijke strekking.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

Het enthousiasme in Eindhoven rond Van Nistelrooij maakte snel plaats voor kritiek en twijfel. PSV beleeft een teleurstellend seizoen onder de oud-topspits: de club wordt hoogstwaarschijnlijk voor het vijfde jaar op rij geen kampioen en liep vorig jaar ook Champions League-voetbal mis, na een dramatische thuisnederlaag tegen Rangers (0-1).

Ook na de 3-0-zege op Ajax van vorige week plaatsen oud-trainers Aad de Mos en Foppe de Haan hun vraagtekens bij het voetbal van PSV. "Ik mis het handschrift van Van Nistelrooij", zegt De Mos. De Haan, coach van Van Nistelrooij bij sc Heerenveen in het seizoen 1997/1998: "Hij is zijn speelwijze nog aan het ontdekken."

Ruud van Nistelrooij, coachend met zijn 'gelukspet'. Foto: ANP

'Van Nistelrooij is voor de leeuwen gegooid'

Het zijn verwijten waar Van Nistelrooij zelf ook bang voor was. De 46-jarige Brabander wilde in eerste instantie dit seizoen nog helemaal geen trainer van PSV zijn. Hij vond dat hij nog te weinig bagage had om de hoofdmacht te leiden, zei hij begin vorig jaar tegen het Eindhovens Dagblad.

Op dat moment was Van Nistelrooij bezig aan zijn eerste seizoen als coach van Jong PSV, nadat hij drie jaar jeugdtrainer in de opleiding van PSV was geweest. Verder stond alleen het assistent-bondscoachschap bij Oranje op zijn cv als trainer. Hij assisteerde bondscoaches Guus Hiddink (2014-2015), Danny Blind (2015-2016) en Frank de Boer (2020-2021).

Nee was daarom ook het antwoord van Van Nistelrooij toen directeuren Toon Gerbrands en John de Jong hem benaderden om Roger Schmidt op te volgen. Een maand later volgde een opvallende ommezwaai, toen Van Nistelrooij wel ja zei tegen de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands. Met Fred Rutten als ervaren rechterhand durfde hij het toch aan.

De Mos vindt dat Van Nistelrooij voor de leeuwen is gegooid. "Hij had alleen wat bagage opgedaan in de jeugd van PSV." Ook De Haan had zijn twijfels. "Hij heeft het denk ik opgevat als een verplichting. Het was ook zijn doel om het uiteindelijk te worden. Maar ik dacht wel: het is aan de vroege kant."

En dat is niet omdat De Haan Van Nistelrooij ongeschikt vindt voor het hoofdtrainerschap. "Hij was als spits bij mij heel egoïstisch en gedreven. Dat raakte hij later kwijt. Ik vind hem nu hartstikke meelevend en meedenkend. Hij geeft op een goede manier aandacht aan mensen. Dat heb je ook nodig als trainer."

Ruud van Nistelrooij leidt een technische staf met assistenten Fred Rutten (links) en André Ooijer (midden). Foto: Pro Shots

'Ruud is nog te veel de voetballer'

Onder Van Nistelrooij maakt PSV een uiterst wisselvallig seizoen door. Zeges op Ajax en Feyenoord worden afgewisseld met nederlagen tegen laagvliegers FC Groningen, SC Cambuur en FC Emmen. "Als PSV-supporter word je niet echt vrolijk als je PSV-Excelsior helemaal moet uitzitten", zegt De Mos.

Volgens De Mos is Van Nistelrooij daar niet hoofdschuldig aan. "PSV heeft een middelmatige selectie. Je bent dan als trainer al snel geneigd om te zoeken naar de ideale spelers. Alleen Simons is onomstreden, de rest is inwisselbaar." Daarbij kwam ook nog het vertrek van sterspeler Cody Gakpo, die uit financiële noodzaak moest worden verkocht. Daarna volgde ook nog Noni Madueke.

In de ogen van De Mos biedt Van Nistelrooij ook geen houvast. "Hij heeft weinig vastigheden en structuur in zijn elftal aangebracht. Het hele elftal is gewisseld. Zelfs de keeper wordt gewisseld voor de bekerfinale (Joël Drommel keept in plaats van Walter Benítez, red.)."

De Haan ziet de onervarenheid van Van Nistelrooij ook terug in zijn persoptredens. "Hij zei een keer dat een eerste helft niet PSV-waardig was. Wat bedoel je dan? Ruud is heel eerlijk, maar Arne Slot van Feyenoord is bijvoorbeeld een stuk slimmer."

"Die heeft nagedacht over wat hij gaat zeggen en heeft een verhaal dat iedereen acceptabel vindt. Ruud roept zelf vragen op. Ik vind hem nog te veel de voetballer. Maar hij leert wel hoor, daar hoef je niet bang voor te zijn."

Foppe de Haan vindt dat Ruud van Nistelrooij slimmer kan zijn op persconferenties. Foto: Pro Shots

'Hij kan een heel goede trainer worden'

De Haan zag vorige week in de gewonnen kraker tegen Ajax dat Van Nistelrooij geleerd had van zijn fouten. Door de 3-0-zege nam PSV de tweede plaats van de Amsterdamse rivaal over. De club heeft deelname aan de voorronde van de Champions League nu in eigen hand.

"Ruud deed in die wedstrijd niet ingewikkeld, maar hield het gewoon simpel. Hij legde het accent op waar PSV goed in is: koppen en beweging vanaf de buitenkanten. Dat ging fantastisch. Spelers hebben behoefte aan duidelijkheid."

Of dit het begin is van de ommekeer, durft De Mos niet te zeggen. Daarvoor is PSV dit seizoen volgens hem te wisselvallig geweest. Wel ziet hij hoopvolle signalen. "Een jongen als Johan Bakayoko ontwikkelt zich onder hem. Joey Veerman wordt ook beter."

"Het kan allemaal nog komen. Als de nieuwe directeur (Earnest Stewart, red.) hem straks goed materiaal geeft, kan je hem echt afrekenen. Als dit een topseizoen was geweest, had het ook casinogeluk kunnen zijn. Ik wil altijd een tweede jaar van een coach zien."

De Haan denkt dat Van Nistelrooij gaat slagen als coach. "Ik vind dat Ruud het prima heeft gedaan als PSV tweede wordt en de beker wint. Hij staat aan het begin van een ontwikkeling, kan geweldig leren en is ook benaderbaar. Ik denk dat hij een heel goede trainer kan worden."