Geen miljoenen, maar familiegevoel zorgt voor succes FC Twente Vrouwen

FC Twente Vrouwen hoopt zaterdag in de topper tegen Ajax voor de achtste keer in tien jaar tijd landskampioen te worden. Niet alleen op, maar ook buiten het veld zijn de speelsters niet bij elkaar weg te slaan. Samenwonen, samen eten, samen zwemmen. "FC Twente is echt een familieclub."

Bij horecagelegenheden in Enschede staat zaterdag 29 april met een dikke stift in de agenda omcirkeld. Het zou zomaar kunnen dat de speelsters van FC Twente de stad onveilig komen maken voor het kampioensfeest. "Dan gaan ze helemaal uit hun dak", weet oud-trainer Tommy Stroot, die in 2019 en 2021 kampioen werd met FC Twente.

De drankjes staan weliswaar al koud in Enschede, maar Twente moet zaterdag op sportpark De Toekomst eerst winnen van rivaal Ajax (aftrap 16.00 uur) om die avond überhaupt een titel te kunnen vieren. Het verschil tussen de twee topclubs is slechts twee punten, met nog maar twee speelronden op het programma.

Duidelijk is dat FC Twente nog altijd de te kloppen ploeg is in de Vrouwen Eredivisie. Sinds de oprichting van de competitie in 2007 mocht Twente liefst acht keer de schaal omhooghouden: in 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021 en 2022. Alleen AZ (3 titels), Ajax (2 titels) en ADO Den Haag (1 titel) konden de tukkers in het verleden van het kampioenschap houden.

"Wij zullen het financieel nooit kunnen winnen van Ajax of PSV", zegt technisch manager René Roord. En dus focust Twente niet op de miljoenen, maar op sfeer en ontwikkeling. "Als club creëren we naast de topsportbenadering ook een gevoel van warmte. We proberen heel erg na te streven dat iedereen zich happy en thuis voelt."

Foto: ANP

Speelsters wonen samen in huurhuizen

Dat doet FC Twente onder meer door woningen beschikbaar te stellen voor de speelsters. Het gros van de selectie woont verdeeld over vijf huurhuizen.

"Dat is een van de voorwaarden om in je sport tot het optimale te komen", zegt Roord. "Dat vraagt wel wat, want je kunt niet zomaar met iedereen samenwonen. Maar we zien dat huisgenoten veel samen doen en een hechte band creëren. Dat heeft een positief effect op het teamverband."

Dat ziet ook Stroot. De geboren Duitser was van 2016 tot 2021 trainer van FC Twente Vrouwen. "Als je als basisspeelster alleen naar huis rijdt, krijg je minder mee van iemand die altijd op de bank zit. Als ze samenwonen, kunnen ze hun verhaal kwijt en kun je van elkaar leren en elkaar stimuleren."

Oud-voetbalster en analist Leonne Stentler, die in haar carrière voor ADO Den Haag, Ajax en Oranje speelde, denkt dat het samenwonen heel erg helpt in het teamgevoel. "Als je daar als jonge speelster gaat wonen met teamgenoten kijk je echt naar elkaar om. Dit familiegevoel is ook typerend voor Twente, het is echt een familieclub."

FC Twente eerste club met vrouwentak In 2006 kondigde FC Twente als eerste club in Nederland aan een vrouwenploeg op te zetten. Twente speelde onder coach Mary Kok-Willemsen met vijf andere ploegen in het eerste Eredivisie-seizoen (2007/2008). "Daar is een heel goed fundament gelegd", zegt Stentler. "Door Mary Kok-Willemsen is een winnaarscultuur ontstaan waarop al die jaren is doorgebouwd."

'DNA van FC Twente Vrouwen is uniek'

Volgens Stroot, die na zijn vertrek bij Twente aan de slag ging bij VfL Wolfsburg, is de sfeer bij de club uit Enschede "best uniek". "Normaal gesproken moet je als staf heel veel stimuleren bij een groep en teamactiviteiten organiseren. Bij Twente komt dat vanuit de groep zelf."

Dat merkte Stroot al bij zijn eerste training in de zomer van 2016. "Toen ontstond het plan om de volgende dag met de hele spelersgroep te gaan zwemmen. En nieuwelingen kwamen daar niet onderuit. Een andere keer gaan ze spontaan uit eten. Die hechte band zorgt ervoor dat je op het trainingsveld kritisch op elkaar kunt zijn."

De manier waarop speelsters met elkaar omgaan, is volgens Stentler te danken aan de vrouwen die er langer spelen. "Die meiden zorgen voor een bepaalde groepsdynamiek en teamcultuur. Er zijn een paar leiders die ervoor zorgen dat iedereen bijdraagt aan het teamproces."

Dat ziet ook Stroot. "Speelsters als Renate Jansen en Maud Roetgering hebben alles gevoeld en meegemaakt en dragen ieder jaar weer een bepaald DNA over. Zij geven die normen en waarden over die nodig zijn om voor de prijzen te spelen. Ik heb dat DNA ook meegenomen naar Wolfsburg. Die sfeer en het gevoel bij Twente streef ik na."

Maud Roetgering ging afgelopen december op de schouders na haar tweehonderdste wedstrijd voor FC Twente. Foto: Pro Shots

Blik op ontwikkeling speelsters

Niet alleen sfeer staat voorop bij de recordkampioen. FC Twente biedt ook toekomstperspectief. De club heeft met onder anderen Jill Roord, Renate Jansen, Anouk Dekker en Sari van Veenendaal een aantal prominente Oranje-internationals voortgebracht. In de selectie van het EK van 2022 zaten vijf speelsters van FC Twente.

"Als speelsters voor ons kiezen, staan ze garant voor een goede opleiding, waarbij acht of negen van de tien keer kans is om international te worden", zegt Roord. "Ons doel is niet alleen: we halen iemand. We denken ook mee in de ontwikkeling. Dat proberen we in gesprekken ook altijd naar voren te brengen. Kies je voor ons, dan zul je zien dat je met rasse schreden vooruitgaat."

Die ontwikkeling ziet ook Stentler. "Bijna alle speelsters die naar Twente zijn gegaan, zijn beter geworden en sommigen hebben ook een mooie stap naar het buitenland kunnen maken."

De blik van de tukkers gaat voor nu op het duel met Ajax. Bij een gelijkspel of overwinning van de Amsterdammers bepaalt de laatste speelronde wie kampioen wordt. FC Twente treft Feyenoord op 7 mei en Ajax gaat diezelfde dag op bezoek bij PEC Zwolle.