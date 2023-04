Een jaar na de verloren Conference League-finale krijgt Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League een nieuwe kans tegen AS Roma. De Rotterdammers zijn gewaarschuwd: in het tweede seizoen onder José Mourinho ogen de Italianen sterker en minstens zo geslepen.

"Wedstrijden win je door een doelpunt meer te maken dan de tegenstander." Die zin staat nog net niet op de rug van Mourinho getatoeëerd, maar 'The Special One' benutte zaterdag wel de mogelijkheid om zijn lijfspreuk weer van stal te halen. AS Roma had net in de Serie A met 0-1 bij Torino gewonnen dankzij het enige schot van de Romeinen op doel: een penalty van Paulo Dybala.

Een riant doelsaldo en oogstrelend voetbal staan niet in het recept dat Mourinho al zijn gehele (succesvolle) trainerscarrière gebruikt. Het was al de tiende keer dit seizoen dat AS Roma een competitieduel met één doelpunt verschil won. Elf maanden na de Conference League-finale tegen Feyenoord, waarin AS Roma een 1-0-voorsprong met verve verdedigde, lijkt weinig veranderd bij de drievoudig landskampioen.

"AS Roma is zelfs nóg cynischer en klinischer dan vorig seizoen", zegt journalist Willem Haak, die het Italiaanse voetbal op de voet volgt. "Die wedstrijd tegen Torino was geen uitzondering. Het is dit seizoen vaak log en saai. Voetballiefhebbers zullen de televisie niet aanzetten om naar AS Roma te kijken. Maar de resultaten zijn overwegend goed en dat is heilig in Italië."

Meedoen in de titelstrijd is nog een brug te ver, maar de supporters van 'I Giallorossi' mogen wel van een rentree in de Champions League dromen. AS Roma bezet momenteel de derde plek in de Serie A en de top vier plaatst zich voor het miljoenenbal. In het seizoen 2018/2019 schitterde de club voor het laatst op het hoogste Europese podium.

In grote lijnen is de selectie vergelijkbaar met die van vorig seizoen. Maar AS Roma heeft, zonder met miljoenen te smijten, wel de nodige ervaring (en kwaliteit) aan de selectie toegevoegd. Dybala en Nemanja Matic kwamen transfervrij over en hebben een basisplaats. Ook de van Paris Saint-Germain gehuurde Georginio Wijnaldum is na zijn zware knieblessure zeker van een plek in het elftal van Mourinho.

Het basiselftal van AS Roma voor het gewonnen uitduel met Torino, met onder anderen Georginio Wijnaldum. Foto: Getty Images

'Mourinho behandelt Dybala net zoals Sneijder'

Vooral met Dybala lijkt AS Roma goud in handen te hebben. De Argentijn was jarenlang een vaste kracht bij Juventus en scoorde 115 keer in 293 wedstrijden voor 'De Oude Dame'. Maar na een teleurstellend verloop van het vorige seizoen besloot de Turijnse club zijn aflopende contract niet te verlengen.

Bij AS Roma laat Dybala weer vlagen van zijn klasse zien. De aanvaller scoorde dit seizoen al vijftien keer en was in drie van de laatste vier competitiewedstrijden trefzeker. Zijn doelpunten zijn geen overbodige luxe, want spitsen als Tammy Abraham en Andrea Belotti presteren dit seizoen niet naar behoren.

"De komst van Dybala is het belangrijkste verschil met vorig seizoen", zegt Emile Schelvis, die voor Ziggo Sport commentaar geeft bij wedstrijden van Italiaanse clubs. "Door zijn overstap van Juventus naar AS Roma zagen veel mensen zijn carrière als een leeglopend ballonnetje, maar Mourinho weet als geen ander hoe hij met zo'n speler moet omgaan."

Schelvis trekt de parallel met Wesley Sneijder. Na zijn gedwongen vertrek bij Real Madrid leefde de Nederlander dankzij Mourinho helemaal op bij Internazionale. Sneijder was een vaste kracht in het elftal dat in 2010 de Champions League won. "Mourinho is wat dat betreft een beetje een psycholoog. Hij zet Dybala op de troon door hem een rol te geven waarin hij zich gezien en belangrijk voelt", ziet Schelvis.

"Zo hoeft Dybala net als Sneijder niet mee te verdedigen. De middenlijn is prikkeldraad. Mourinho doet dat alleen bij spelers die voor hem het verschil kunnen maken en Dybala kan dat. Hij heeft echt iets bijzonders. Hij doorziet ruimtes heel goed en heeft een fabelachtig linkerbeen. Als Mourinho trainer van Feyenoord was, had hij zijn spelers geïnstrueerd Dybala zo snel mogelijk op zijn kloten te geven."

Paulo Dybala in actie voor AS Roma. Foto: Getty Images

Thuisduels AS Roma uitverkocht sinds komst Mourinho

Niet alleen speltechnisch is Mourinho de duidelijke architect van dit AS Roma, ook buiten het veld laat hij zich gelden. De flamboyante Portugees kreeg dit seizoen al drie rode kaarten vanwege commentaar op de leiding. Niet geheel toevallig werden ook andere stafleden van AS Roma al weggestuurd vanwege wangedrag.

Ook zijn eigen spelers krijgen het te verduren. In november liet Mourinho na het 1-1-gelijkspel tegen Sassuolo geen spaan heel van Rick Karsdorp, die werd omschreven als een "onprofessionele speler die zijn team had verraden". Karsdorp moest van Mourinho in januari op zoek naar een nieuwe club, maar de trainer maakte het begin dit seizoen (al dan niet gedwongen) weer goed met de Nederlandse vleugelverdediger.

"AS Roma is een emotionele club en de trainer inhaleert die sfeer met volle teugen", zegt Schelvis. "Mourinho gebruikt iedereen om een slecht resultaat te verbloemen, maar betrekt het nooit op zichzelf. En dat is het klimaat waarin die spelers moeten presteren. Maar soms kan Mourinho zo ook voor de juiste energie zorgen."

Duidelijk is dat Mourinho iets heeft teweeggebracht sinds hij in de zomer van 2021 neerstreek in de Italiaanse hoofdstad. Ook, maar misschien wel vooral in positieve zin. "Het hele sentiment rond AS Roma is veranderd", ziet Haak. "In voorgaande jaren was de sfeer best negatief, maar door de komst van Mourinho en aansprekende spelers zoals Dybala is AS Roma weer een club met ambitie geworden. Het enthousiasme is terug. Elk thuisduel is nu uitverkocht. Dat is voor een groot deel aan Mourinho te danken."

Dat het spel niet altijd aanlokkelijk is, moeten de fans op de koop toenemen. "Iedere wedstrijd is een soort kansberekening en een overlevingsverhaal", zegt Schelvis. "AS Roma voetbalt met de grendel erop en heeft maar een paar wapens, zoals standaardsituaties. Maar het is onzin om Mourinho puur als verdedigende coach neer te zetten. En zolang AS Roma in de top vier staat, heeft hij recht van spreken."

Geen uitsupporters in Rotterdam en Rome Bij de wedstrijden tussen Feyenoord en AS Roma in de kwartfinales van de Europa League zijn geen uitsupporters welkom. De burgemeester van Rome liet als eerste weten dat Rotterdamse fans geweerd zouden worden. Daarop gaf de UEFA opdracht aan Feyenoord om geen kaarten aan AS Roma-supporters te verkopen. De heenwedstrijd in De Kuip begint om 18.45 uur en de return in Stadio Olimpico wordt volgende week gespeeld.

'Alles is gericht op Champions League-deelname'

Ook in de knock-outfase van de Europa League liet AS Roma zich al gelden door Red Bull Salzburg en Real Sociedad uit te schakelen. Toch is de grote vraag hoe serieus de club het toernooi neemt. Hoewel 'zelfs' de Conference League-winst vorig seizoen groots werd gevierd, heeft AS Roma dit seizoen maar één écht doel: een ticket voor de Champions League en daarmee een bak geld binnenhalen.

Dat kan door de Europa League te winnen, maar het toernooi is sterk bezet met kwartfinalisten als Manchester United en Juventus. Een klassering in de top vier in de Serie A lijkt op dit moment realistischer. Saillant is dat AS Roma vier dagen na de return tegen Feyenoord de belangrijke uitwedstrijd tegen Atalanta speelt.

"Mourinho zit straks met zijn rekenmachine voor zijn neus om te kijken wat reëel is", zegt Schelvis. "Stel dat Feyenoord in De Kuip wint en AS Roma het in de return lastig heeft, dan zie ik Mourinho er wel voor aan om zijn belangrijkste spelers snel te wisselen. Misschien begint Dybala in De Kuip zelfs al op de bank."

Eén ding is zeker: AS Roma hunkert naar een terugkeer in de Champions League. Dat kwam deze week ook weer aan de oppervlakte. Het was maandag precies vijf jaar geleden dat AS Roma door een sensationele 3-0-zege op FC Barcelona de halve finales bereikte. De club stond er uitgebreid bij stil op sociale media.

"Als je supporters van AS Roma vraagt naar de mooiste wedstrijd in de afgelopen tien jaar, dan hebben ze het nog steeds over die wedstrijd tegen Barcelona", zegt Haak. "Niet de gewonnen finale van de Conference League of een andere zege. Dat zegt eigenlijk alles: het Champions League-ticket is dit seizoen heilig."