Met debutant Wieke Kaptein (17) zijn Oranjevrouwen wereldtalent rijker

Kaptein zou eigenlijk op pad gaan met Oranje onder negentien jaar voor twee EK-kwalificatiewedstrijden op sportparken in Venray en Escharen. In plaats daarvan stond de tiener ruim een week lang met haar idolen Jill Roord en Daniëlle van de Donk op een trainingsveld in Zeist en deed ze grote stadions aan.

De droomweek van Kaptein was dinsdag compleet met haar interlanddebuut tegen Polen. De middenvelder straalde na afloop in het stadion van Sparta Rotterdam in het shirt met rugnummer veertien, het shirt van Jackie Groenen. Haar naam noemde ze eerder dan die van Johan Cruijff.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

"Dit is niet normaal", zei Kaptein over haar avond. "Ik heb er geen woorden voor. Het is een grote eer om mijn debuut tussen deze wereldtoppers te mogen maken. Ik keek altijd naar ze toen ik klein was. Ik ken iedereen van het Nederlands elftal eigenlijk alleen van televisie."

Dat Kaptein in de 81e minuut mocht invallen voor Lieke Martens, had haar kippenvel gegeven. Helemaal toen ze ook nog een high five en een succeswens van de linksbuiten van Paris Saint-Germain had gekregen.

Het interlanddebuut was zeker geen cadeautje voor Kaptein geweest. Bondscoach Andries Jonker had ontdekt dat hij een ruwe diamant had geselecteerd. Hij had de hele week "met een glimlach" naar haar gekeken. Ook in de kleine vijftien minuten tegen Polen zag hij acties die hij weinig zeventienjarigen heeft zien maken.

Wieke Kaptein (rechts) kwam in de 81e minuut binnen de lijnen voor Lieke Martens (links). Foto: ANP

'Exceptioneel' en wereldtalent

Kaptein betovert al langer de Nederlandse voetbalvelden. Haar carrière gaat als een komeet. De Hengelose debuteerde op haar vijftiende in het eerste elftal van FC Twente. Ze komt uit een voetbalfamilie: haar opa speelde ooit voor de profs van Oldenzaal en haar broer Steff Kaptein was actief in de jeugdopleiding van FC Twente en PEC Zwolle.

Met haar passing en power is Kaptein volgens Jonker twee jaar later uitgegroeid tot "een van de motoren" op het middenveld bij de beste vrouwenploeg van Nederland. René Roord, technisch manager bij FC Twente en vader van international Jill Roord, noemde Kaptein in Tubtantia een "exceptionele" speelster.

Dat bleek onlangs ook wel uit een internationale uitverkiezing. Kaptein werd door jeugdvoetbalexperts uit 37 verschillende landen uitgeroepen tot één van de beste negen talenten ter wereld die geboren zijn na 1 januari 2004. Vorig jaar ontving ze al de prijs voor grootste talent in de Vrouwen Eredivisie.

Kaptein viel in de wedstrijd tegen Ajax om de Super Cup in september vorig jaar in de smaak bij Jonker. "Ze speelde toen al een belangrijke rol", zei hij vorige week bij de start van de interlandperiode. "Maar dat deed ze daarna elke week bij de beste club van Nederland. Dan doet leeftijd er niet toe. En door de blessure van Jackie Groenen ontstond er ruimte."

Opvallend detail: Kaptein had nog geen interland voor Jong Oranje gespeeld toen ze een uitnodiging voor Oranje kreeg.

Wieke Kaptein werd vorig jaar uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Vrouwen Eredivisie. Foto: Pro Shots

Afgezet door moeder in Zeist

Even dacht Kaptein dat haar eerste Oranje-oproep haar door de neus werd geboord. Een dag voor vertrek naar Zeist kreeg ze in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag een flinke tik op haar voet. Geblesseerd ging ze naar de kant. Na afloop stond ze huilend voor de camera. "Ik dacht: daar gaat mijn week."

De volgende dag moest Kaptein eerder naar het nationale trainingscomplex komen voor een medische keuring. Toen had ze vooral een praktisch probleem: ze kon niet meerijden met ploeggenote en international Caitlin Dijkstra en zelf heeft ze nog geen rijbewijs. Haar moeder zorgde voor de oplossing. Die zette haar met alle liefde af bij het hotel in Zeist.

Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor Kaptein, al was het op de trainingen wel aanpoten geblazen. "Het is hier gewoon wereldniveau." Jonker zag een "veulen enorm enthousiast over het veld razen". "Het Nederlands vrouwenvoetbal kan veel plezier aan haar beleven", voegde hij daar zonder twijfel aan toe.

En dus staat voor Kaptein ook de deur naar het WK, komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland, op een kier. Jonker: "Ze heeft zich bij ons op een goede manier laten zien. Ze heeft geen toezegging en ook geen afzegging gekregen. Het ligt open."

Kaptein wil zelf helemaal nog niet denken aan het WK. Ze denkt dinsdagavond in de catacomben vooral aan het liedje dat ze straks in het hotel moet gaan zingen, als ontgroening voor debutanten. Haar wedstrijdshirt zal ze thuis gaan inlijsten. Gezien haar talent zal het vast niet bij dat ene shirtje blijven.