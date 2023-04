Pelova leeft droom bij Arsenal: 'Dacht dat ik altijd in Delft zou blijven'

Victoria Pelova dacht op haar zeventiende dat voetballen met de jongens bij DSV Concordia uit Delft haar toekomst zou zijn. Zes jaar later leeft de Oranje-international haar meisjesdroom bij Arsenal, een van de beste clubs ter wereld. Een gesprek over haar opmars en thee zetten voor Vivianne Miedema.

Pelova laat zich in het leven steeds verrassen. Ze is eigenlijk niet zo van de veranderingen. "Ik dacht altijd dat ik in Delft zou blijven wonen. Toen ik naar Amsterdam verhuisde, dacht ik: o, dit is toch ook wel leuk. Nu zit ik in Londen en denk ik: o, dit is ook wel vet. Mijn kennis is zo veel groter geworden en dat vind ik zó leuk."

In haar eerste maanden in Londen heeft Pelova al heel wat ontdekkingen gedaan, zegt ze dinsdag aan de rand van het trainingsveld van de Oranjevrouwen. "Engelsen zeggen dat ze in de ochtend bonen eten en ze doen het ook echt." Ze vertelt het met verbazing in haar stem. En ja, in de Engelse thee moet niet te veel melk. De wegen in Nederland zijn ook een stuk beter dan in Engeland.

Als tiener had Pelova nooit kunnen bedenken dat ze later zou vertellen over haar nieuwe leven als speelster van Arsenal. Over voetballen voor 21.000 fans in de Champions League tegen Bayern München in het Emirates Stadium, zoals ze vorige week als basisspeler deed. "Dit is eigenlijk een meisjesdroom die uitkomt."

Pelova speelde van haar zesde tot haar zestiende met de jongens van amateurclub DSV Concordia uit Delft. Trainen deed de dochter van een Nederlandse vader en Bulgaarse moeder twee keer in de week. Als veertienjarige werd ze ooit bij het nationale jeugdteam gehaald, maar daarna verdween ze uit beeld.

"Ik zat op een gegeven moment in de kantine en dacht: dit is mijn leven. Ik train twee keer in de week, speel een wedstrijd en ga lekker studeren. Ik was zeventien jaar." ADO Den Haag pikte haar op en daarna ging het snel.

Na drie jaar ADO kwam Ajax en na 3,5 jaar in Amsterdam volgde Arsenal, een van de grootste clubs ter wereld. Ondertussen werd ze geselecteerd voor het WK van 2019, de Olympische Spelen van 2021 en het EK van 2022. Studeren deed ze nog wel. Ze volgde technische wiskunde aan de Technische Universiteit in Delft.

Victoria Pelova speelde vorige week voor ruim twintigduizend fans in het Emirates Stadium tegen Bayern München. Foto: Pro Shots

Pelova zei eerst nog nee tegen Arsenal

Als het aan Pelova had gelegen, was het allemaal nog veel sneller gegaan. Afgelopen zomer wilde ze al weg bij Ajax. "Ik had mezelf voorgenomen dat ik drie jaar bij Ajax zou spelen en dan zou vertrekken. Ik wilde op een hoger niveau spelen. Ik vond mezelf er ook klaar voor." Arsenal kwam toen niet voorbij, ondanks dat sterspeelster Miedema bij de clubleiding een balletje had opgeworpen. "Vivianne vond ook dat ik na het EK een stap moest maken."

De Champions League-wedstrijden van Ajax tegen Arsenal in september zorgden voor een kentering. De Amsterdammers werden in de voorronde over twee wedstrijden nipt uitgeschakeld door de Engelse topclub en Pelova maakte in beide duels een sterke indruk. Bij Arsenal raakte de ene na de andere middenvelder en aanvaller geblesseerd, onder wie Miedema.

Arsenal polste Pelova, maar die hield de boot af. Liefst twee maanden bedenktijd had ze nodig voordat ze toehapte. "In de winterstop maakt niemand bij de vrouwen een transfer, dat vond ik wel een dingetje. Speeltijd richting het WK van komende zomer ook. Mijn eerste antwoord bij Arsenal was daarom ook nee."

Ze besprak haar twijfels met bondscoach Andries Jonker. En collega-international Daniëlle van de Donk, die van 2015 tot 2021 voor Arsenal speelde. "Daan zei: 'Je moet het gewoon doen!' Toen dacht ik: waarom ook niet? We hebben elk jaar bijna een toernooi. Dus wanneer ga je dan wel? Pas in de laatste maand heb ik een beslissing genomen."

In januari tekende ze in Londen, bij haar droomclub. "Ik wilde altijd naar Arsenal gaan. Waar dat vandaan komt? Vroeger gingen we altijd naar het stadion als we op vakantie naar Londen gingen. Ik vind het ook heel vet dat Daan, Anouk Hoogendijk, Vivianne, Jill Roord en Sari van Veenendaal er hebben gespeeld. Stuk voor stuk grote spelers. Ik wilde in dat rijtje belanden."

Victroria Pelova had als speelster van Ajax tegen Arsenal indruk gemaakt op haar nieuwe club. Foto: ANP

Kapotte boiler en zorgen voor Miedema

De verhuizing naar Londen verliep nogal rommelig. In de eerste dagen in haar nieuwe huis ging de boiler stuk. Noodgedwongen moest ze in de vrieskou haar bed in elkaar zetten. Vervolgens spoot het water uit haar toilet en was het tapijt drijfnat.

Pelova mocht een maand in het huis van Miedema slapen. Daar is ze de spits, die het WK mist door een zware knieblessure, dankbaar voor. "Het was fijn dat we toen elkaar hadden. Ik kon een beetje voor haar zorgen, want zij kon toen nog niet zoveel. Ze was net geopereerd. En er kwamen elke dag teamgenoten langs. Ik raakte zo ook met hen aan de praat en leerde ze beter kennen." Pelova zette thee voor iedereen.

Inmiddels is haar huis helemaal op orde en rijdt Pelova met een gerust hart naar Arsenal. Haar eerste maanden in Londen hebben haar verwachtingen overtroffen. De Delftse maakt veel minuten als rechtsbuiten, mede doordat veel speelsters geblesseerd zijn. De 32-voudig Oranje-international speelde al dertien wedstrijden voor de vijftienvoudig landskampioen.

"Ik had tegen mezelf gezegd: in de eerste zes maanden doe je rustig aan en kijk je hoe alles gaat. Ik dacht dat ik af en toe een competitiewedstrijd zou spelen. Maar een basisplaats voor een Champions League-wedstrijd in het Emirates Stadium, dat had ik helemaal niet kunnen bedenken."

Stilstaan bij haar razendsnelle opmars heeft Pelova nog niet echt gedaan. Daarvoor volgen de wedstrijden elkaar in rap tempo op. Vrijdag speelt ze met Nederland in Sittard alweer een oefeninterland tegen Duitsland. "Maar nu we het erover hebben, krijg ik wel zo'n buikgevoel."