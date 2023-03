Georginio Wijnaldum werd gepasseerd door Louis van Gaal, brak zijn scheenbeen en miste daardoor het WK in Qatar. Na een jaar zonder interland is de middenvelder terug bij Oranje, onder een bondscoach met wie het wél klikt: Ronald Koeman.

Wijnaldum en Koeman hebben een speciale band. Die ontstond tien jaar geleden bij Feyenoord en betaalde zich uit in Koemans eerste periode bij Oranje (2018-2020). Daarin vormde Wijnaldum met Memphis Depay een koningskoppel.

Koeman wilde zijn voormalige pupil zelfs naar FC Barcelona halen, nadat hij was gestopt als bondscoach om trainer van zijn droomclub te worden. Zover kwam het niet, maar het gaf volgens Wijnaldum maar aan hoe erg de trainer het zag zitten.

Toen Koeman na zijn ontslag bij FC Barcelona zijn terugkeer al bondscoach aankondigde, ging bij Wijnaldum dan ook de vlag uit. Maandag stonden de twee voor het eerst weer samen op het trainingsveld in Zeist. Koeman had hem toen alweer reserveaanvoerder gemaakt, achter aanvoerder Virgil van Dijk.

Een dag later vertelt Wijnaldum honderduit over zijn hereniging met Koeman. De selectie heeft de bondscoach dan net in het hotel gefeliciteerd vanwege zijn zestigste verjaardag. "Hij ziet het in me zitten. Ik heb een gevoel bij hem en hij bij mij. Hij is een van de trainers waarmee ik graag samenwerk. Ik denk dat iedereen wilde dat hij terug zou komen."

'Van Gaal en ik hebben het nooit uitgesproken'

Wijnaldum had met Koemans voorganger Louis van Gaal een moeizamere band. Van Gaal passeerde de 86-voudig international in juni vorig jaar, omdat hij in zijn ogen veel te weinig in Oranje had gebracht. Aanleiding daarvoor was de oefeninterland tegen Duitsland op 29 maart 2022. Daarin werd Wijnaldum al in de rust gewisseld.

Toch koestert Wijnaldum geen wrok richting Van Gaal. "Ik heb het destijds geaccepteerd. We hebben er een gesprek over gehad. Ik denk niet dat we het hebben uitgesproken, ons gesprek liep niet zoals ik had verwacht."

"Ik wil niet zeggen dat ik blij ben dat hij weg is. Ik ben hem ook dankbaar voor alles wat hij in mijn carrière heeft gedaan. Het is niet zo dat ik hem geen fijne man of goede trainer vind omdat hij me niet meenam. Maar ik heb een beter gevoel bij Koeman dan bij Van Gaal."

Wijnaldum kijk ook zelf kritisch terug op zijn periode onder Van Gaal, die op het WK in Qatar afzwaaide bij het Nederlands elftal. "Het waren niet mijn beste wedstrijden. Ik weet niet of hij mij wilde prikkelen. Dat zou kunnen."

Zo blij als een kind na de revalidatie

Maar Van Gaal was niet de reden dat Wijnaldum op het WK in Qatar ontbrak. De middenvelder brak bij zijn nieuwe club AS Roma in augustus vorig jaar zijn scheenbeen en moest maandenlang revalideren. Pas vorige maand maakte hij zijn rentree.

Wijnaldum zegt twee dagen "heel verdrietig" te zijn geweest, omdat hij het WK moest missen. "Daarna dacht ik: dit is de situatie en ik moet ermee omgaan. Vanaf toen heb ik de revalidatie zelfs leuk gevonden. Dat klinkt raar. Maar je ziet de andere kant van de medaille. Er valt zoveel te halen uit zaken buiten het veld. Waarin kan je sterker worden? Ik had dat niet geweten als ik niet geblesseerd was geraakt."

Van het vanzelfsprekendste kan Wijnaldum nu gelukkig worden. Dat was tijdens zijn herstelperiode al zo. "Als ik mensen zag lopen en springen, dacht ik: je bent gezegend als je zoiets kan doen. Ik liep toen met krukken en mijn rechterbeen zat helemaal in het gips. Ik had veel pijn. Wanneer ik nu loop, ben ik blij dat ik dat kan."

Tijdens zijn revalidatie had hij al contact met Koeman. De bondscoach vertelde toen al dat hij een fitte Wijnaldum altijd zou oproepen. "Voor mijn terugkeer bij AS Roma vroeg hij wat mijn status was en hoever ik met mijn revalidatie was. Dat gaf een goed gevoel."

Of Wijnaldum Frenkie de Jong vrijdag gaat vervangen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, weet hij niet. Na de revalidatie zegt hij van elk moment in Oranje te gaan genieten. "Als je een heel seizoen speelt, is dat anders. Ik ben nu net een kind dat weer kan voetballen."