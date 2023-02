Fenna Kalma scoort aan de lopende band bij FC Twente. Dat bondscoach Andries Jonker haar in de WK-voorbereiding uitprobeert als vervanger van de geblesseerde Vivianne Miedema, is dan ook geen verrassing. Pakt de spits haar kans bij Oranje, dat dinsdag weer tegen Oostenrijk oefent? Druk voelt ze in elk geval niet.

Zo'n vier jaar geleden hield Kalma per wedstrijd in een schriftje bij hoeveel doelpunten ze had gemaakt, hoeveel assists ze had gegeven en wat er beter kon. Eens schreef ze ook haar dromen op. Eén daarvan was spelen in Oranje.

In september vorig jaar kwam de droom van de 23-jarige Kalma uit toen ze als vervanger van Miedema tegen Schotland haar interlanddebuut maakte en in de slotfase het winnende doelpunt voor haar rekening nam. Vijf maanden later gloort er nog veel meer voor de Friezin.

Kalma wordt gezien als de mogelijke oplossing van het grootste probleem bij Oranje: de afwezigheid van sterspeelster Miedema. De topscorer aller tijden van Nederland scheurde in december haar voorste kruisband af en mist komende zomer het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

In de zoektocht naar een vervanger kwam bondscoach Jonker vrijdag in de eerste oefeninterland tegen Oostenrijk uit bij Kalma. Met 26 doelpunten in veertien wedstrijden is de spits van FC Twente topscorer van de Vrouwen Eredivisie.

Op Malta kwam Kalma niet tot scoren. Nederland verloor tot haar eigen afgrijzen ook nog met 1-2, terwijl ze al gewisseld was toen Oranje in de slotfase een voorsprong verspeelde. "Als spits voel je je verantwoordelijk als je niet gewonnen hebt. Ik was wel chagrijnig, ja."

Cv Fenna Kalma Leeftijd: 23 jaar

Positie: spits

Clubs: sc Heerenveen (2016-2019), FC Twente (2019-heden)

Eredivisie-duels: 120

Eredivisie-goals: 116

Interlands: 5

Interlandgoals: 2

Fenna Kalma kwam vrijdag tegen Oostenrijk niet tot scoren als vervanger van Vivianne Miedema. Foto: Getty Images

Kalma scoort altijd en overal

De 23-jarige Kalma is een spits van het zuiverste soort. Scoren deed ze al bij vv Oudehaske, waar ze begon met voetballen. Daarna maakte ze haar doelpunten voor sc Heereenveen en FC Twente. Volgens Jonker is ze een type-René Eijkelkamp: log, maar sterk, groot en koelbloedig.

Kalma beleefde vorig jaar haar grote doorbraak bij FC Twente. Als spits van de kampioensploeg werd ze met 33 doelpunten topscorer van de Vrouwen Eredivisie. De aanvoerders van de competitie riepen haar ook nog uit tot Speler van het Jaar.

Opmerkelijk genoeg werd Kalma door toenmalig bondscoach Mark Parsons niet opgeroepen voor het EK. Het leidde tot veel verbazing in de voetbalwereld, maar niet bij Kalma zelf. "Als je er nooit bij zit, verwacht je ook niet naar het EK te gaan. Het heeft ook geen nut om ergens over in te zitten als je er geen invloed op hebt. Het heeft dus geen pijn gedaan."

Net zo nuchter vertelt Kalma dat ze dit seizoen geen moment heeft overwogen te vertrekken bij FC Twente, dat ook dit seizoen in de Vrouwen Eredivisie amper tegenstand krijgt en al drie keer met 9-0 won. Haar Oranjeploeggenote Victoria Pelova stapte vorige maand wel over van Ajax naar Arsenal.

"Ik heb het goed bij FC Twente en kan mezelf er ontwikkelen. Dat laatste is voor mij heel belangrijk. Maar er zit nog rek in, mijn lat ligt nog niet op de top. Elk seizoen is er een moment dat ik nadenk over mijn toekomst, maar daar ben ik nu nog niet mee bezig geweest."

Fenna Kalma maakte in twee seizoenen al meer dan vijftig doelpunten voor FC Twente. Foto: Getty Images

'Ga nooit met verwachtingen naar Oranje'

Kalma merkt dat de verschillen tussen FC Twente en Oranje groot zijn. "Het niveau bij Oranje ligt een stuk hoger. Dat is ook niet raar als je ziet welke spelers hier allemaal rondlopen. Het gaat er allemaal sneller aan toe en het is er een stukje volwassener."

Volgers van het vrouwenvoetbal wezen niettemin Kalma aan als de nieuwe spits van Oranje nadat Miedema was weggevallen. Het liet de aanvaller allemaal koud toen ze zich vorige week bij Oranje meldde.

"Ik voel geen extra druk. Ik ga nooit met verwachtingen naar Oranje toe. Ik kom altijd met dezelfde intentie: hard werken, luisteren en dingen oppikken. Een gouden kans? Ik denk dat er een mogelijkheid is. Maar we hebben een aantal goede spitsen dat het kan invullen."