Xavi Simons was als vroege tiener al een beroemdheid op Instagram. Dankzij zijn sterke optredens bij PSV is hij nu ook een rijzende ster in de Eredivisie. Hoe de 'Gouden Krul', die vorig jaar in Parijs nog samenspeelde met zijn idolen Lionel Messi en Neymar, de harten in Nederland veroverde.

Een kleine jongen met blonde krullen loopt met een bal aan de voet over een voetbalveldje in Barcelona. Hij lacht, knipoogt en dribbelt, zoals alle jongens in Spanje doen. De aanwezigheid van voetbalkunstenaar en YouTube-ster Soufiane Touzani verraadt alleen dat deze jongen anders is dan de anderen.

Normaal gesproken laten de grootste voetballers ter wereld hun trucjes zien in de video's van Touzani, maar de wereldberoemde vlogger heeft voor de veertienjarige Simons een uitzondering gemaakt. En dat doet Touzani niet zomaar.

Simons wordt als een grote belofte gezien in de jeugdopleiding van FC Barcelona. Hij wint vier keer op rij de Gouden Bal voor jeugdvoetballers. Op jeugdcomplex La Masia weten ze zeker dat de zoon van oud-profvoetballer Regillio Simons het eerste gaat halen.

Filmpjes van dribbels, passes en doelpunten gaan viraal op sociale media. Het verklaart de 600.000 volgers die de veertienjarige Simons dan al op Instagram heeft. Met zijn blonde krullen is hij een opvallende verschijning. Hij heeft daarom de magische bijnaam 'Rizo d'Oro' (Gouden Krul). Het helpt ook mee dat hij naar de huidige FC Barcelona-trainer Xavi is vernoemd.

Simons zegt tegen Touzani dat hij niet zo van de trucjes is. "Ik ben meer van het positiespel", stamelt hij. Hij houdt van scoren, maar geeft liever een assist. "Ik vind het leuker iemand anders blij te maken. Dat is beter voor het team." Het filmpje wordt vier miljoen keer bekeken. In Nederland is hij alleen nog een grote onbekende.

CV Xavi Simons Leeftijd: 19 jaar

Positie: middenvelder

Interlands: 1

Clubs: FC Barcelona (2010-2019), Paris Saint-Germain (2019-2022), PSV (2022-heden)

Volgers op Instagram: 4,4 miljoen

Xavi Simons was een grote belofte bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Met heibel vertrokken bij FC Barcelona

Simons wordt in Amsterdam geboren, maar na de actieve spelerscarrière van zijn vader Regillio verhuist hij op zijn derde naar het Spaanse dorp Rojales. Het is de plek waar de familie in de zomer vaker op vakantie is geweest.

FC Barcelona scout Simons op zijn zesde bij de plaatselijke voetbalclub CD Thader. Na een commercial met vedette Neymar wordt de middenvelder plotsklaps wereldberoemd. Gerard Piqué begroet Simons met zijn voornaam als ze elkaar tegenkomen op de club.

Een wedstrijd zou Simons nooit spelen in Camp Nou. De verrassing is groot als hij in de zomer van 2019 naar Paris Saint-Germain overstapt. Tegen PSV TV zegt Simons in oktober vorig jaar dat PSG met een "fantastisch plan" kwam, maar daar zijn de meningen over verdeeld.

Toenmalig hoofd jeugdopleiding Patrick Kluivert insinueert dat Simons voor het geld in Parijs heeft gekozen. FC Barcelona-fans noemen Simons een "geldwolf en "rat". Op dat moment is wijlen Mino Raiola de zaakwaarnemer van Simons.

Xavi Simons speelt bij Paris Saint-Germain samen met Kylian Mbappé (7). Foto: Getty Images

Neymar vaderfiguur in Parijs

In Parijs komt Simons een oude bekende tegen: Neymar. De Braziliaanse superster ontfermt zich al snel over de zeventienjarige krullenbol, die hem als een vaderfiguur beschouwt. "Hij is degene die vaak naar mij toekomt en vraagt of ik iets nodig heb of dingen moet weten", zegt hij vorig jaar tegen de NOS.

Als Messi zich ook nog bij PSG voegt, komt de grote droom van Simons uit. Plots staat hij met zijn idolen Messi én Neymar en ook nog Kylian Mbappé op het veld. Tegelijkertijd neemt zijn kans op speeltijd in het sterrenensemble af. Na zijn debuut zit hij vaker niet dan wel bij de wedstrijdselectie.

Simons besluit om die reden zijn aflopende contract niet te verlengen, wat ook in Parijs de nodige vraagtekens oproept. Daar heeft Simons, die elf wedstrijden voor PSG speelde, geen boodschap aan. "Ik luister niet naar andere mensen als ze kritiek of een mening hebben. Ik volg mijn eigen gevoel. Voetballen is alles voor mij."

En dus komt Simons uit bij PSV, dat vaker toptalenten uit het buitenland oppikt. Voor het eerst zal hij in Nederland te bewonderen zijn. Maar een terugkeer bij PSG zet hij niet uit zijn hoofd. Bij het afsluiten van zijn vijfjarige contract met PSV neemt hij een PSG-clausule op.

Als de Franse club aan het einde van het seizoen een bod van 10 tot 12 miljoen euro doet, kan Simons terug naar Parijs. De middenvelder kan dan niet bevroeden dat de fans van PSV hem een paar maanden later smeken af te zien van de clausule.

Xavi Simons strijkt afgelopen zomer tot verrassing van velen neer bij PSV. Foto: Getty Images

'Beste speler van Nederland'

"Ik vind hem op dit moment de allerbeste speler die Nederland te bieden heeft. Als ik bondscoach Ronald Koeman was geweest, zou ik het elftal om hem heen bouwen." Oud-international Rafael van der Vaart komt zondag, na Feyenoord-PSV (2-2), in het NOS-programma Studio Voetbal superlatieven tekort voor uitblinker Simons.

De middenvelder speelt nog geen half jaar in de Eredivisie, maar heeft de harten van menig voetballiefhebber al veroverd. Hij dartelt over het veld, strooit met passes en scoort al negen keer, wat hij telkens met een telefoongebaar viert - een verzinsel van zijn oudere broer Faustino. De boodschap daarachter blijft mysterieus. "Op een dag ga ik dat uitleggen."

Simons heeft vanwege trainer Ruud van Nistelrooij voor PSV gekozen, maar in de eerste Champions League-wedstrijden begint hij opvallend genoeg nog op de bank. Als de club het miljoenenbal misloopt, verandert Van Nistelrooij snel van gedachten en gaat de carrière van Simons als een komeet omhoog.

Simons mag in november met het Nederlands elftal mee naar het WK in Qatar. Als het spel van Oranje in de groepsfase niet sprankelt, roept Nederland om een basisplaats voor Simons. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal negeert de smeekbedes. Simons maakt pas in de achtste finale tegen de Verenigde Staten als invaller zijn interlanddebuut.

Na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool is Simons met zijn negentien jaar de beste speler van PSV. "Hij is exceptioneel en dat is bijzonder op zijn leeftijd. Zelf was ik op die leeftijd nog niet op dat niveau", zegt Van Nistelrooij, die zelf voor Real Madrid en Manchester United speelde. Simons is nu niet alleen meer bekend van de filmpjes op internet.