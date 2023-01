NU+ Schreuder kon verzwakt en zwalkend Ajax nooit naar zijn hand zetten

Na een historisch slechte reeks was het wachten op het ontslag van trainer Alfred Schreuder bij Ajax. De Barnevelder kon de verzwakte selectie van een dolende club nooit naar zijn hand zetten, ook al leidde hij het vertrek van clubicoon Daley Blind in. Analyse van een echtscheiding die zich al maanden aankondigde.

Het is vlak na de historische 1-6-nederlaag in de Johan Cruijff ArenA tegen Napoli als Steven Bergwijn en Jurriën Timber met het gezicht op onweer voor de camera verschijnen. Of Napoli en Liverpool, dat eerder met 2-1 won, een maatje te groot zijn voor Ajax, zoals trainer Schreuder daarvoor heeft gezegd?

"Misschien vandaag", zegt Bergwijn. "Maar ik denk dat we naar onszelf moeten kijken, niet naar andere ploegen." Timber: "Vandaag en tegen Liverpool maakten we niet echt kans. Ik denk persoonlijk alleen niet graag op die manier."

Schreuder werkt drie maanden bij Ajax als de eerste haarscheurtjes van een broze verhouding met de spelersgroep zichtbaar worden. Dat juist trotse spelers als Bergwijn en Timber hun coach niet bijvallen, terwijl die bij zijn presentatie zei dat hij de Champions League wilde winnen, is extra pijnlijk voor de Barnevelder.

Het blijkt het begin van het einde van Schreuder. Een periode van chaos, gekonkel en ruzie volgt. Week na week wordt duidelijker dat de coach door het vele gewissel en zijn slechte communicatie zijn autoriteit in de kleedkamer verliest.

De directie van Ajax grijpt pas in als het kwaad al bijna is geschied. Kwaad dat niet alleen begon in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli, maar al veel eerder, in een van de meest hectische transferzomers ooit voor Ajax.

Alfred Schreuder begint in juli als opvolger van succestrainer Erik ten Hag. Foto: Getty Images

Transferzomer legt gebrek aan leiderschap bloot

Net als succes hebben ook crises vele vaders. Het verval bij Ajax treedt in na het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars in februari vanwege grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke clubmedewerkers. Algemeen directeur Edwin van der Sar legt het technische lot in handen van Gerry Hamstra (ex-Heerenveen) en Klaas-Jan Huntelaar. Laatstgenoemde liep stage bij Overmars.

Hamstra en Huntelaar staan voor een zware opgave: ze moeten de helft van het kampioenselftal vervangen. Hoe dat in de zomer gebeurt, legt pijnlijk bloot hoe weinig vertrouwen, eenheid en ervaring er binnen de club is.

Volgens verschillende media teert het duo op het netwerk van Schreuder in de zoektocht naar vervangers van Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. Dat terwijl Ten Hag en Overmars vertrouwden op de scouts. Schreuders zaakwaarnemer Milos Malenovic helpt zelfs om transfers vlot te trekken.

Ook op De Toekomst wordt het gebrek aan sterk leiderschap pijnlijk duidelijk. Antony weigert te trainen als Ajax biedingen van Manchester United van de hand doet. Als de Braziliaan zijn zin krijgt, gaan ook Edson Álvarez en Mohammed Kudus in staking om een transfer af te dwingen. Zij worden wel aan hun contract gehouden.

En dan is er nog de soap rond Lucas Ocampos. Huntelaar en Hamstra willen de Argentijn van Sevilla voor 20 miljoen euro kopen, maar de raad van commissarissen van Ajax fluit het technisch duo terug vanwege het hoge prijskaartje. Ocampos zit dan al in het vliegtuig naar Nederland. Zodoende wordt Ocampos gehuurd en niet gekocht op een chaotische Deadline Day.

Transferzomer Ajax In: Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Francisco Conceição, Jorge Sánchez, Florian Grillitsch, Lucas Ocampos (huur), Lorenzo Lucca (huur) Uit: Antony, Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Ryan Gravenberch, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui, André Onana, Danilo, Sean Klaiber, Przemyslaw Tyton, Dominik Kotarski, Mohamed Daramy (verhuurd)

Ajax wordt op 4 oktober in eigen huis weggespeeld door Napoli (1-6). Foto: Pro Shots

Felle persconferentie zonder effect

De vernedering tegen Napoli laat zien dat Ajax een dramatische beurt heeft gemaakt op de transfermarkt. Calvin Bassey, gekocht voor 23 miljoen euro, blijkt geen Martínez en ook recordaankoop Steven Bergwijn (31 miljoen euro) kan Ajax niet op sleeptouw nemen.

Pijnlijker is dat zes van de tien aankopen op de bank zitten, terwijl Ajax meer dan 110 miljoen euro heeft uitgegeven op de transfermarkt. De basiself van Napoli kost slechts ruim de helft meer (dik 180 miljoen euro) en is de Europese revelatie van het seizoen.

Ajax begint weliswaar nog goed aan het seizoen met zeven overwinningen op rij, waaronder een 4-0 tegen Rangers, maar na het kansloze optreden tegen Liverpool (2-1) valt de ploeg uit elkaar. Een nederlaag tegen AZ, een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles en de lijdensweg tegen Napoli volgen.

In de Johan Cruijff ArenA klinkt steeds meer kritiek op Schreuder, die in de ogen van veel fans Dusan Tadic en Daley Blind te lang de hand boven het hoofd houdt. Na een 7-1-zege op Excelsior bijt Schreuder op felle toon van zich af op een gedenkwaardige persconferentie.

Schreuder laakt een journalist na een artikel over Brian Brobbey, stelt dat hij "geen softie" is en zegt dat hij in drie maanden geen team kan bouwen. "Als mensen niet begrijpen dat ik tijd nodig heb, is dat pech", vertelt hij. "Als ik de tijd niet krijg, moeten ze me maar ontslaan."

Alfred Schreuder botste met clubicoon en reserveaanvoerder Daley Blind. Foto: Pro Shots

Conflict met Blind

In de volgende wedstrijd tegen RKC barst de bom. Schreuder botst in de rust met Blind. Als de coach aan zijn aanvallers vraagt hoe ze druk op de tegenstander willen zetten, staat de clubicoon op. "Ik heb toen hardop gezegd: trainer, wees duidelijk en bepaal jij nou zélf hoe we het gaan uitvoeren!", zei Blind recent tegen het AD. "Er was emotie en zijn reactie was al even fel: 'You shut up! Shut your mouth and sit down!'"

Het blijkt het begin van het einde van Blind bij Ajax. De reserveaanvoerder valt terug van eerste naar vierde linksback, net zoals er met Brian Brobbey, Kudus, Bergwijn, Tadic en Wijndal geschoven wordt. Uitleg krijgt Blind daar niet voor. Pas als hij er zelf over doorvraagt, geeft Schreuder toe dat hij na de uitval van Blind een statement moest maken.

De slechte communicatie met zijn spelers kenmerkt de periode van Schreuder bij Ajax. Na de laatste wedstrijd voor de WK-break, een zeperd tegen FC Emmen (3-3), stuurt hij Blind als enige Ajacied geen appje om hem succes op het WK te wensen.

Als de clubicoon na 333 duels voor Ajax afscheid neemt op De Toekomst om daarna bij Bayern te tekenen, blijft Schreuder in een vergaderruimte zitten. Een maand later volgt een nieuw geval: Remko Pasveer moest op een persconferentie horen dat nieuwe doelman Gerónimo Rulli de eerste keeper van Ajax wordt.

De clubleiding heeft dan al de kant van Schreuder gekozen en niet die van Blind. Het blijkt een cruciale afslag van algemeen directeur Van der Sar, die hij een maand later als een boemerang in het gezicht krijgt. Mede vanwege het vertrek van zijn zoon besluit Danny Blind niet terug te keren als technische man in de raad van commissarissen. Veel fans willen juist van Schreuder af.

Fans roepen Alfred Schreuder op te vertrekken in de wedstrijd tegen FC Volendam. Foto: ANP

Stemming als opmaat tot exit

Schreuder krimpt in de WK-break weliswaar zijn selectie met veelal ontevreden spelers in en krijgt met Rulli een extra doelman, maar overwinningen blijven uit. De onvrede in de kleedkamer neemt steeds meer toe.

Dat blijkt als vlak voor de aftrap van De Klassieker tegen Feyenoord uitlekt dat de spelers op verzoek van mental coach Joost Leenders een stemming hebben gehouden over de technische staf. Op de vraag wie ontevreden is over de technische staf, zou volgens De Telegraaf iedereen zijn hand opgestoken hebben.

De clubleiding wil maatregelen treffen door in elk geval assistent Matthias Kaltenbach te ontslaan. Van der Sar grijpt na de 1-1 tegen FC Volendam harder in. Na de zevende wedstrijd op rij zonder zege, de slechtste reeks in 58 jaar, stuurt hij Schreuder én Kaltenbach de laan uit. Het nieuws volgt 45 minuten na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA.

"Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke beslissing", zegt Van der Sar op de persconferentie. "Deze wedstrijd was de druppel. Het gaat ook om het spel, het gebrek aan spelvreugde en overtuiging. Dat zagen we soms bij vlagen, maar niet genoeg. En we hadden niet het gevoel dat dat in de komende wedstrijden zou veranderen."

Het is nog niet duidelijk wie Schreuder gaat opvolgen. Michael Reiziger en John Heitinga nemen vrijdag tijdens de training de honneurs waar. Van der Sar zegt ook in de spiegel te gaan kijken na een dramatisch half jaar, waarin Ajax van trotse kampioen naar een club in diepe crisis is gestort.

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 18-41 (+27)

2. AZ 18-39 (+16)

3. PSV 18-35 (+22)

4. FC Twente 18-35 (+19)

5. Ajax 18-34 (+27)

Algemeen directeur Edwin van der Sar zette Alfred Schreuder donderdag op straat. Foto: Pro Shots

Aanbevolen artikelen