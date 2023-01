Bij FC Twente moesten ze niks van Mats Wieffer hebben. Ze vonden de krullenbol uit Borne maar een wijsneus. Via Excelsior breekt de 23-jarige middenvelder bij Feyenoord alsnog door: zondag start hij hoogstwaarschijnlijk in De Klassieker tegen Ajax. Tijd voor een nadere kennismaking met 'Bambi'. "FC Twente heeft een gigantische fout gemaakt."

Theo ten Caat had Wieffer nog nooit zien voetballen toen hij hem op achttienjarige leeftijd liet invallen in een oefenwedstrijd van Jong FC Twente. Voor de toenmalige talententrainer werd de eerste kennismaking met de jongste speler van zijn selectie er één om nooit te vergeten.

"Bij de eerste bal die hij raakte, zei ik gelijk: zo! Hij kreeg een bal aangespeeld, hij legde 'm weg en liep door. Dat klinkt als een heel simpele actie, maar hij deed het in zo'n hoog tempo. Je kon gelijk zien dat hij verstand van voetbal had. Daar zit muziek in, dacht ik."

Het stond in de sterren geschreven dat Wieffer ooit furore zou maken bij FC Twente. De club pikte de middenvelder op elfjarige leeftijd op bij RKSV NEO Borne, de amateurvereniging waar Wout Weghorst ook zijn jeugdjaren doorbracht.

Wieffer groeide uit tot een van de pareltjes van de jeugdopleiding. Trainers roemden zijn spelintelligentie, passing en loopvermogen. Maar in tegenstelling tot zijn maatje Ramiz Zerrouki brak hij nooit door bij FC Twente.

Verder dan twee wedstrijden voor de club uit zijn geboortestreek kwam Wieffer niet. In 2020 vertrok hij teleurgesteld uit Enschede, om via Excelsior alsnog een stap naar de top van het Nederlands voetbal te maken. Hoe heeft het zo wonderlijk kunnen lopen?

CV Mats Wieffer Leeftijd: 23 jaar

Positie: middenvelder

Geboorteplaats: Borne (Overijssel)

Clubs: FC Twente (2010-2020), Excelsior (2020-2022), Feyenoord (2022-heden)

Mats Wieffer kreeg de nodige tikken te verwerken bij FC Twente. Foto: Getty Images

Te grote mond bij FC Twente

Wieffer is niet op zijn mondje gevallen, zegt Ten Caat. Dat was ook al zo toen hij negentien jaar was en meetrainde met het eerste elftal van FC Twente. "Hij zei tegen een speler: 'Wat is dat voor een klotebal, je moet 'm daar spelen!' Hij was tactisch verder dan spelers uit het eerste elftal. Maar dat werd niet op prijs gesteld. Ze vonden hem een wijsneus."

Volgens Ten Caat gingen spelers bij toenmalig trainer Gonzalo García klagen over Wieffer. Het was het begin van het einde van de middenvelder bij FC Twente: hij trainde twee jaar lang met Ten Caat in een groepje met acht spelers, onder wie Zerrouki.

Bij het eerste was Wieffer alleen nog welkom als hij tien minuutjes een niet fitte speler in het partijspel moest vervangen. Daar zat hij niet op te wachten. "Dan kwam hij naar me toe en zei hij: 'Kan je er niet iemand anders naartoe sturen?' Ik stuurde hem alsnog, het was zijn werk. Maar daarna was hij in staat om te stoppen."

Zo ver kwam het door praatsessies in het kantoortje van Ten Caat niet. Honderden uren moeten ze wel met elkaar gesproken hebben, denkt Ten Caat. "Hij was heel teleurgesteld dat hij geen kans kreeg. Ik zei altijd dat hij op trainingen moest laten zien dat hij de beste was. Dat ze later wel achter hun oren zouden krabben."

Een langer verblijf in Enschede was uitgesloten voor Wieffer. In de zomer van 2020 kon hij naar Jong Schalke 04, FC Emmen en Excelsior. Ten Caat: "Ik zei dat hij naar Schalke moest gaan, zijn zaakwaarnemer Edwin Olde Riekerink hoopte dat hij naar FC Emmen zou gaan, maar hij ging naar Excelsior. Dat is typisch Mats. Hij is eigenwijs. Maar dat is alleen maar mooi."

Mats Wieffer kwam tot slechts twee wedstrijden voor FC Twente. Foto: Pro Shots

'Bambi' werd promotieheld bij Excelsior

'Bambi' noemden ze Wieffer al vrij snel in Kralingen. De iele middenvelder ging zo vaak door zijn enkel dat de spelers van Excelsior hem op een hertje vonden lijken. In zijn eerste seizoen bij de senioren moest Wieffer wennen aan het voetbal in de Keuken Kampioen Divisie.

"De stap naar de grotemannenwereld in Rotterdam was groot", vertelde trainer Marinus Dijkhuizen in 2021 tegen het AD. "Dan lag hij weer te miepen om z'n enkel, dan was het weer z'n neus. Ik werd er gek van. De jongens hebben hem op een goede manier aangepakt. En hij heeft volgehouden."

Wieffer werd de eerste speler die Dijkhuizen opstelde bij Excelsior. En dat terwijl hij op de gok uit Twente was gehaald. Dijkhuizen: "Hij is een bijzondere speler, die je tegenwoordig niet vaak ziet. Hij heeft een aparte loop, maar wel een geweldige techniek."

Na nog een goed seizoen, waarin hij Excelsior als een van de dragende krachten naar de Eredivisie loodste, stond Wieffer op het scoutinglijstje van menig club uit de Eredivisie. Toen Feyenoord zich meldde, hoefde hij niet lang na te denken.

"Ik had het gevoel dat ik klaar was voor een volgende stap en dan is het extra mooi dat een grote club als Feyenoord zich voor je meldt. Nu ik hier ben, ga ik er alles aan doen om te bewijzen dat ik hier ook hoor", zei hij bij zijn komst. Feyenoord betaalde naar verluidt 575.000 euro voor Wieffer en gaf hem een vierjarig contract.

Wieffer maakte bij Excelsior veel indruk in de Keuken Kampioen Divisie. Foto: Getty Images

'Wieffer kan heel goed voetballen'

"Wieffer kan wel wat, hij is ook niet voor niets meteen naar Feyenoord gekomen. Hij kan heel goed voetballen." Aanvoerder Orkun Kökçü had net voor het eerst negentig minuten met Wieffer samengespeeld en de Turks international was direct onder de indruk van de middenvelder.

Met zijn eerste doelpunt voor Feyenoord in het bekerduel met PEC Zwolle (3-1) viel Wieffer ruim een week geleden voor het eerst op in Rotterdam-Zuid. Na een nieuwe goede wedstrijd tegen FC Groningen (0-3) riepen fans dat hij de oplossing voor de blessures van Quinten Timber en Gernot Trauner was.

Het was voor trainer Arne Slot reden genoeg om de euforie rond Wieffer te temperen. De middenvelder had immers een aanloopje voor zijn eerste basisplaatsen nodig gehad. In de zomerse voorbereiding liep hij een enkelblessure op en bij zijn debuut in de Europa League-wedstrijd tegen Lazio beleefde hij het zwaarste half uur uit zijn loopbaan.

Het ziet ernaar uit dat Wieffer zondag een nieuw hoofdstuk aan zijn wonderlijke carrière mag toevoegen: spelen in De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Vorig jaar speelde hij met Excelsior nog voor anderhalve man en een paardenkop op De Herdgang tegen Jong PSV.

Zijn voormalige coach Ten Caat denkt dat Wieffer ver kan komen. "Hij gaat zich gigantisch ontwikkelen bij Feyenoord en voor 25 miljoen euro verkocht worden. Nee, ik zuig dit niet uit mijn duim. Het zal me ook niet verbazen als hij ooit het Nederlands elftal haalt. Spelers kunnen snel doorgroeien. FC Twente zal zich achter de oren krabben. Ze hebben een gigantische fout met Wieffer gemaakt."