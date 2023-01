Trainer Alfred Schreuder kan na het gedwongen vertrek van clubicoon Daley Blind helemaal niks meer goed doen bij de al kritische fans van Ajax. Hoe groot de hoon ook is, de Barnevelder zal ook na de winterstop zijn eigen gang blijven gaan. "Hij is geen man van concessies."

Het stadion van FC Twente hing vol met vernietigende spandoeken tegen hem. Er werden zwarte rookbommen afgestoken voor het 'gitzwarte' seizoen onder zijn leiding. En na afloop probeerden fans de hoofdingang te bestormen om hem op zijn knieën te krijgen. De politie moest eraan te pas komen om de supportersopstand de kop in te drukken.

Zelfs tijdens en na de beruchte wedstrijd van FC Twente tegen AZ op 26 april 2015 hield Schreuder het hoofd koel, weet Michel Jansen nog. De tukker was destijds een van de assistenten van Schreuder, die bij zijn eerste klus als hoofdtrainer zwaar onder druk stond.

"Hij kon zich helemaal van het publiek afzonderen. In de kleedkamer zei hij ook: 'Jullie moeten niet met het publiek bezig zijn. Alleen met een omslag kan je het publiek stil krijgen. Dus we moeten met zijn allen aan de bak'. Hij kon dat heel goed bij de groep weghouden."

De volgende dag was zijn humeur in de trainerskamer niet anders. "Hij oefent alleen invloed uit op iets waar hij invloed op heeft. Hij is een 'voetbalalcoholic': hij eet, drinkt en slaapt voetbal en is met de spelers heel goed op het trainingsveld. Het zal vast iets met hem gedaan hebben, maar ik heb er niets van gemerkt. Hij was altijd met het spelletje bezig."

Cv Alfred Schreuder Leeftijd: 50 jaar

Clubs als coach: Vitesse (2009, assistent), FC Twente (2009-2014 als assistent en 2014-2015 als hoofdcoach), Hoffenheim (2015-2018, assistent), Ajax (2018-2019, assistent), Hoffenheim (2019-2020), FC Barcelona (2020-2021, assistent), Club Brugge (2022), Ajax (2022-heden)

Prijzen als coach: Drie landstitels (2010, 2019, 2022), drie bekers (2011, 2019, 2021) en twee keer Johan Cruijff Schalen (2010 en 2011)

'Je moest hem écht overtuigen'

Zo onrustig als toen in Enschede is het op dit moment niet in Amsterdam. Schreuder begint zondag tegen NEC wel onder hoogspanning aan de tweede seizoenshelft met Ajax. Voor de WK-break riepen fans massaal om het vertrek van hun coach. #SchreuderOut was na miskleunen in de Eredivisie en in de Champions League een hit op sociale media.

Na het vertrek van clubicoon Blind ruim een week geleden is de kritiek op Schreuder alleen maar toegenomen. Blind gooide zelfs wat olie op het vuur door in een open brief aan de fans te schrijven dat hij zich zijn einde bij Ajax niet zo had voorgesteld.

Tussen de regels door was dat een verwijzing naar de trainer, die Blind na een vertrouwensbreuk op een zijspoor had gezet, ook al ontkende Schreuder dit vrijdag zelf op de persconferentie. Toen de verdediger ook nog eens promotie maakte met een overstap naar topclub Bayern München, waren de rapen helemaal gaar.

Jansen keek er niet van op dat Schreuder een van de grootste spelers van Ajax van deze eeuw passeerde. "Of je Daley Blind bent of niet, hij zet je er gewoon naast. Dat zegt wat over de persoon Alfred. Hij houdt heel erg vast aan zijn filosofie."

Volgens Jansen is Schreuder geen man van concessies. "Alfred stond bij Twente wel open voor anderen, maar je moet hem wel écht overtuigen. Hij gelooft heel erg in zijn manier van denken, trainen en spelen. Hij gaat niet snel wat anders doen, ook niet als het niet lukt."

Eigengereidheid zorgt voor wrevel

In tegenstelling tot FC Twente en Ajax sloeg de aanpak van Schreuder bij het Duitse Hoffenheim en het Belgische Club Brugge (landstitel) wél gelijk aan. Maar ook daar won hij niet de populariteitsprijs. Bij Hoffenheim stapte hij in 2020 vlak voor het einde van het coronaseizoen op omdat de toekomstplannen van de club hem niet bevielen.

In oktober vorig jaar werd zijn eigenzinnige karakter voor het grote publiek in Nederland pas echt zichtbaar. Schreuder verdedigde op een persconferentie op felle toon de rol van Brian Brobbey én de hulp van zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic bij transfers van Ajax.

"Als mensen niet begrijpen dat ik tijd nodig heb, is dat pech. En als ik de tijd niet krijg, moeten ze me maar ontslaan", zei hij toen. En: "Als mensen denken dat ik een softie ben, hebben ze nooit bij mij in de kleedkamer gezeten." En: "Ik bepaal wie er speelt en niemand anders."

'Alfred is geen opgever'

Jansen ziet veel overeenkomsten tussen de periodes van Schreuder bij FC Twente en Ajax. Bij beide clubs kwam hij na een succesperiode binnen, als opvolger van twee succescoaches: Steve McClaren en Erik ten Hag.

Bij beide clubs regeerde óók de chaos toen hij er arriveerde. FC Twente stortte door financiële problemen langzaam in als bolwerk en Ajax kende onder de onervaren tussenpausen Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de meest hectische transferzomer in jaren.

Uiteindelijk werd een slechte seizoenstart Schreuder in augustus 2015 fataal bij FC Twente. Bij Ajax krijgt de oud-assistent van FC Barcelona voorlopig de tijd, omdat hij veel nieuwe spelers heeft moeten inpassen. De clubleiding koos ook zijn kant in de zaak rond Blind.

Bij Twente bleef Alfred vol overtuiging tot de laatste minuut knokken

Michel Jansen (oud-collega bij FC Twente)

Maar een crisis lijkt op dit moment niet ver weg bij Ajax, dat kampioen moet worden om de Champions League-miljoenen binnen te harken en een financieel rampjaar te voorkomen. De achterstand op koploper Feyenoord is drie punten. Er zijn in de komende vijf maanden twintig wedstrijden in de Eredivisie te spelen.

Schreuder zei vrijdag op zijn persconferentie dat hij kritisch in de spiegel had gekeken, ook al liet alle kritiek hem koud. Na een "goede evaluatie" met de clubleiding heeft hij fors ingegrepen: de selectie van Ajax is kleiner en er zijn versterkingen op komst. De Argentijnse doelman Gerónimo Rulli van Villarreal is al binnen.

Jansen ziet Schreuder de handdoek niet zo snel gooien bij Ajax. "Bij Twente viel me op dat Alfred geen opgever is. Hij liep constant vooraan, zocht niet naar excuses en bleef vol overtuiging tot de laatste minuut knokken. Dat straalde hij ook naar de groep uit, hoe groot de weerstand ook was."