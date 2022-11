Lieke Martens kende een goede start bij haar nieuwe club Paris-Saint Germain. Knieklachten gooiden de afgelopen weken roet in het eten, waardoor ze weer eens in de lappenmand zat en vrijdag tot haar eigen frustratie niet meespeelde bij Oranje.

"Weet je wat het frustrerende is", zegt Martens zondag aan de rand van het trainingsveld. "Dat je je eindelijk weer goed voelt en dat je dan weer in een ander klein dingetje rolt. Dat vind ik vervelend. Ik heb me zo lekker gevoeld in de wedstrijden die ik heb gespeeld."

Blessures vernachelden een belangrijk deel van het jaar van Martens. Ze liep in het voorjaar een knie- en hamstringblessure op, waardoor ze de grootste wedstrijden van haar toenmalige club FC Barcelona aan zich voorbij moest laten gaan. Ze speelde weliswaar in de Champions League-finale tegen Olympique Lyonnais, maar dat bleef beperkt tot een invalbeurt van een half uur.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Op het EK volgde een nieuwe dreun voor de linksbuiten van Oranje. Na enkele teleurstellende optredens liep Martens in de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland een voetblessure op, waardoor ze noodgedwongen het toernooi moest verlaten. Nederland werd vervolgens in de kwartfinales kansloos uitgeschakeld door Frankrijk.

Eenmaal hersteld kende Martens een goede start bij haar nieuwe club Paris Saint-Germain, waar ze in juni voor drie jaar tekende. Ze scoorde drie keer in ruim een maand tijd. Daarna volgde weer tegenslag; ze begon "een beetje te kwakkelen" met haar knie. Daardoor miste ze onder meer vrijdag de oefeninterland van Oranje tegen Costa Rica (4-0-zege).

Lieke Martens trainde zaterdag voor het eerst mee bij Oranje. Foto: Getty Images

'Ik moet het accepteren'

Martens wil niet in de slachtofferrol kruipen als ze over haar tegenslagen praat. "Het is een kwestie van accepteren. Ik ben blij dat het kleine blessures zijn. Ik zie ook collega's die met hele grote blessures van het veld gaan. Dan kies ik liever voor deze kleine blessuretjes."

In het vrouwenvoetbal is overbelasting een groot gespreksonderwerp, zeker na de zware knieblessure van de Spaanse sterspeler Alèxia Putellas vlak voor de start van het EK. Martens wil haar blessures niet ophangen aan de overvolle speelkalender. "Ik probeer het los van elkaar te zien. Ik doe er alles aan om fit te blijven."

Martens stond zaterdag voor het eerst op het trainingsveld en maakte een dag later een fitte indruk in Zeist. Ze werkte de hele groepstraining af met de reserves en invallers uit de oefeninterland tegen Costa Rica. "Ik ben gewoon gretig. Ik wil lekker voetballen, dat is wat ik het liefste doe. Als dat zonder klachten gaat, is dat het beste. Ik ben nu nagenoeg klachtenvrij."

Na de training gaat Martens nog even langs de medische staf voor wat nazorg. Dat is voor haar een vast ritueel geworden, gehard door alle blessures uit het verleden, met de teenblessure tijdens het WK van 2019 als bekendste voorbeeld. "Ik ben ook de jongste niet meer."

Lieke Martens speelt sinds afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

Keuze voor PSG ingegeven door reistijd

Martens is 29 jaar, maar heeft nog de ambities van een tiener. Het was een van de redenen waarom ze afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain koos. Ze wilde haar loopbaan een nieuwe impuls geven. "Ik was wel toe aan wat anders", verklaart ze na vijf seizoenen bij FC Barcelona. "Ik zou nog heel veel prijzen willen winnen bij een andere club."

Een niet te onderschatten reden voor de overstap naar PSG was voor Martens ook dat haar familie, verloofde Benjamin van Leer en vrienden op 4,5 uur rijden van Parijs wonen. Ze zijn in de eerste maanden van de Limburgse in de Franse hoofdstad vaak over de vloer gekomen.

"Als je een heel lange tijd alleen, echt alleen, in het buitenland zit, kijk je wel naar wat voor jou het beste is om goed te presteren. Dat wordt steeds belangrijker in mijn leven." Van Leer stond de afgelopen twee jaar onder contract bij Sparta en woonde niet met Martens in Spanje.

Een leven als international past nog steeds in het plaatje van Martens. "Ik wil het hoogst haalbare halen. Dat heeft mij ver gebracht. Ik ben heel kritisch, allereerst op mezelf, en heel veeleisend. Er zit nog zo veel in dit team, we kunnen nog veel meer bereiken. Ik hoop dat we komende zomer (op het WK, red.) iets moois kunnen laten zien."