Met het passeren van Jasper Cillessen zorgde bondscoach Louis van Gaal vrijdag voor een enorme verrassing bij het samenstellen van zijn definitieve WK-selectie, terwijl hij ook voorin harde keuzes maakte. Hoe zijn de verhoudingen in het 26-koppige keurkorps voor Qatar nu? Een analyse per linie.

Op doel: Bijlow maakt reuzensprong in hiërarchie

Keepers in selectie: Justin Bijlow, Andries Noppert en Remko Pasveer.

"Als ik die foto zie, dan denk ik: verdorie, dat zijn mijn jongens", zei Van Gaal vrijdag op zijn persconferentie, terwijl hij naar de selectieposter boven zijn hoofd wees. Hij glunderde. Toeval of niet, op die poster is een prominente plek ingeruimd voor Justin Bijlow. Hij vormt met Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Mempis Depay de verticale as van de plaat. De andere twee keepers - Andries Noppert en Remko Pasveer - staan net iets kleiner afgebeeld, ieder aan een zijde van de Feyenoord-doelman.

Twee maanden geleden was Bijlow nog de vijfde optie voor Van Gaal, die hem een mindere vorm en een gebrek aan zelfkritiek verweet. Misschien was het een bewuste actie van de bondscoach om Bijlow op scherp te zetten. De Feyenoord-keeper heeft zich herpakt in De Kuip en ineens is hij Mark Flekken en zelfs Jasper Cillessen voorbij. Al is de vraag of het bij Cillessen louter om zijn keeperskwaliteiten gaat. Toenmalig bondscoach Frank de Boer liet Cillessen vorig jaar ook al vallen voor het EK, omdat die zich moeilijk zou kunnen schikken in een eventuele rol als reservekeeper.

Bij afwezigheid van Cillessen is de strijd om de plek onder de lat bij Oranje weer helemaal open, en daarbij kijkt Van Gaal ook naar de vorm van dit moment. Hij ziet dat Pasveer niet zijn beste weken doormaakt bij Ajax, vertelde hij vrijdag. Noppert lijkt vanwege zijn mindere kwaliteiten met de voeten geen ideale Van Gaal-keeper. Met zijn 2,03 meter is Noppert eerder de penaltykiller naar wie de bondscoach zo hard op zoek was. Bijlow is voetballend beter én lijkt net op tijd in vorm om op de valreep toch dé WK-keeper van Oranje te worden. Van vijfde keeper naar eerste keuze in twee maanden, het zou zomaar kunnen.

In de eerste interlands onder Louis van Gaal was Justin Bijlow eerste doelman. Foto: Getty Images

De verdediging: Geen duidelijke stand-in voor Aké

Verdedigers in selectie: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jurriën Timber en Stefan de Vrij.

Met Pascal Struijk, Micky van de Ven en Sven Botman was de verdediging de linie met de verrassendste namen van de voorselectie, maar in de definitieve selectie blijft bijna alles bij het oude. Van Gaal kiest voor zijn vaste groep verdedigers, met Jeremie Frimpong als enige uitzondering. De rechtsback van Bayer Leverkusen krijgt de voorkeur boven Devyne Rensch, die door de crisisweken bij Ajax geen onlogische afvaller is.

Op (veel) speeltijd hoeft Frimpong niet te rekenen in Qatar, want hij is op rechts de stand-in voor de onbetwiste Denzel Dumfries. Op links is het verschil tussen Daley Blind en Tyrell Malacia veel minder groot. Centraal zal Van Gaal waarschijnlijk vasthouden aan zijn trio Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké, met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt als luxe alternatieven.

Opvallend is dat de plek van Aké - links centraal - de enige positie is die niet dubbel bezet is in de selectie. Linksback Malacia lijkt de meest logische vervanger van de verdediger van Manchester City. Dat was hij in september tegen België na rust ook al.

Jurriën Timber en Virgil van Dijk speelden dit seizoen tegen elkaar in de Champions League. Foto: Getty Images

Het middenveld: Twee vraagtekens naast Frenkie de Jong

Middenvelders in selectie: Steven Berghuis, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Xavi Simons, Cody Gakpo en Kenneth Taylor.

Op het WK-middenveld van Oranje staat één naam vetgedrukt: Frenkie de Jong. De strijd om de andere twee plekken ligt nog helemaal open, al lijken Marten de Roon, Xavi Simons en Kenneth Taylor (nog) niet in aanmerking te komen voor een basisplaats. Zo blijven Davy Klaassen, Cody Gakpo, Steven Berghuis en Teun Koopmeiners over voor de twee andere posities.

Gakpo bewees zich in de laatste interlandperiode als centrale aanvallende middenvelder, met Davy Klaassen als defensiever alternatief tegen betere tegenstanders. De Ajacied werd door Van Gaal al eens liefkozend de "kampioen van het druk zetten" genoemd.

Berghuis kan ook 'op 10' spelen en is ook een concurrent van Koopmeiners in de strijd om de derde plek op het middenveld. Koopmeiners mocht al geregeld starten van Van Gaal, maar heeft als nadeel dat hij zich in de laatste interlandperiode niet kon bewijzen door een hersenschudding.

Frenkie de Jong is het enige zekerheidje op het middenveld van Oranje. Foto: Getty Images

De aanval: Basisplaats lonkt voor Van Gaal-ontdekking Janssen

Aanvallers in selectie: Steven Bergwijn, Memphis Depay, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa Lang en Wout Weghorst.

De interlandcarrière van Vincent Janssen leek al jaren voorbij toen Van Gaal hem in mei zonder concrete aanleiding ineens terughaalde bij de Oranjeselectie. De bondscoach zag in de spits een balvast aanspeelpunt, als onderdeel van plan B. Maar nu het WK nadert en Memphis Depay nog altijd niet topfit is, is Janssen waarschijnlijk basisspeler en daarmee plan A tegen Senegal.

Janssen is een ander type dan de beweeglijke Memphis en de nog beweeglijkere Steven Bergwijn. En met Luuk de Jong en Wout Weghorst heeft Van Gaal nog veel meer spitsen die vooral een aanspeelpunt zijn. 'Lopende' aanvallers als Donyell Malen en Arnaut Danjuma vielen af, terwijl Noa Lang verrassend wel meegaat naar Qatar.