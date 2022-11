PSV stuit in de tussenronde van de Europa League op Sevilla, heeft de loting maandag uitgewezen . Ajax neemt het in hetzelfde toernooi op tegen 1. FC Union Berlin. Hoe staan beide tegenstanders ervoor? Daarbij hoort de kanttekening dat de duels pas over ruim drie maanden worden afgewerkt.

Sevilla: Plaats in de competitie: 17e

Trainer: Jorge Sampaoli

Eerdere duels Sevilla met Nederlandse clubs: 1 zege, 0 gelijke spelen, 2 nederlagen

Europees seizoen tot nu toe: 3e plek in CL-poule met Manchester City, Borussia Dortmund en FC Kopenhagen

Sevilla was afgelopen seizoen een outsider in de Spaanse titelstrijd, maar staat nu maar net boven de degradatiestreep. Trainer Julen Lopetegui, die de Andalusische club in 2020 naar de Europa League-eindzege leidde, werd begin oktober bedankt voor bewezen diensten. Onder opvolger Jorge Sampaoli zijn de prestaties nog steeds wisselvallig.

Het is een gevolg van een transferzomer, die nu al mislukt mag worden genoemd. Het was bijna een traditie dat Sevilla elke handelsperiode de meeste van zijn sterspelers van de hand deed, maar de ontstane vacatures probleemloos invulde dankzij knap scoutingswerk.

Dit seizoen is alles anders. De Zuid-Spaanse club nam met Diego Carlos (Aston Villa) en Jules Koundé (FC Barcelona) afscheid van het centrale verdedigingsduo en hun opvolgers Tanguy Nianzou en Marcão hebben om verschillende redenen nog geen indruk kunnen maken. Ook de gehuurde of transfervrij vastgelegde Kasper Dolberg, Isco en Adnan Januzaj zijn nog geen schot in de roos.

Een terugval was na de sterke vorige seizoenen wel ingecalculeerd, maar niet in deze mate. Door de economische impact van de coronacrisis was Sevilla gedwongen om steunpilaren van de hand te doen. Sportief directeur Monchi erkende na het sluiten van de markt dat zijn club zelfs na de vele spelersverkopen te veel kwijt is aan salarissen: 175 miljoen euro op jaarbasis in plaats van de gewenste 140 miljoen euro.

Ook Isco heeft Sevilla nog niet bij de hand kunnen nemen. Foto: Getty Images

Sevilla gaat winteraankopen doen

Monchi, die met zijn uitstekende spelersbeleid aan de basis stond van de twee UEFA Cup-eindzeges en vier Europa League-triomfen van Sevilla, meldde vorige week in een interview op de clubsite dat hij alle kritiek die hij krijgt terecht vindt.

Zodra de transfermarkt in januari opengaat, volgt een hersteloperatie. "We hebben geen elftal dat zo laag hoeft te staan. We kunnen dit team verbeteren en we zullen er alles aan doen dat te bewerkstelligen, met alle beperkingen die we hebben in ons achterhoofd."

Bekende spelers in de selectie van Sevilla zijn Ivan Rakitic, Erik Lamela, Nemanja Gudelj en Karim Rekik. Met drie goals is Lamela samen met Óliver Torres de clubtopscorer in La Liga.

Wellicht heeft Sevilla te makkelijk afscheid genomen van Luuk de Jong, die met twee goals in de finale tegen Internazionale in 2020 een cruciaal aandeel had in de Europa League-eindzege. In februari keert De Jong met PSV terug in het Ramón Sánchez Pizjuán Stadion.

Meeste competitieminuten dit seizoen bij Sevilla: Yassine Bounou - 946

Nemanja Gudelj - 946

Erik Lamela - 868

Óliver Torres - 796

Isco - 757

Alex Telles - 660

Papu Gómez - 646

Marcos Acuña - 642

Joan Jordán - 642

Tanguy Nianzou - 608

1. FC Union Berlin Plaats in de competitie: 3e

Trainer: Urs Fischer

Eerdere duels 1. FC Union Berlin met Nederlandse clubs: 0 zeges, 0 gelijke spelen, 2 nederlagen

Europees seizoen tot nu toe: 2e plek in EL-poule met Union Saint-Gillose, Sporting Braga en Malmö FF

Op weg naar de Conference League-finale stuitte Feyenoord vorig seizoen onder meer op Union Berlin. Beide duels werden gewonnen door de Rotterdammers, die de uitwedstrijd in het Olympiastadion afwerkten omdat An der Alten Försterei niet voldeed aan de eisen van de UEFA. Nu er een Europese test met staantribunes loopt, zijn de poorten van het 102 jaar oude stadion van Union Berlin ook in Europees verband geopend.

Union Berlin scheert al jaren langs verrassend hoge toppen in de Bundesliga, maar dit seizoen slaat alles. De ploeg van Fischer stond tot afgelopen weekeinde zelfs bovenaan.

De 5-0-nederlaag tegen Bayer Leverkusen van zondag betekende een voorlopig einde van de droomvlucht, waaraan Sheraldo Becker een riante bijdrage levert. De international van Suriname maakte deze competitie al zes treffers, waarbij aangetekend moet worden dat zijn laatste goal dateert van 18 september. Verdediger Danilho Doekhi, die in de zomer overkwam van Vitesse, is geen basisspeler, maar komt wel geregeld in actie.

Union plukt de vruchten van stabiliteit. Waar het bij de meeste Bundesliga-clubs een komen en gaan is van trainers, staat Fischer al sinds 2018 aan het roer bij 'Die Eisernen'. In balbezit gaat de Zwitser uit van een 3-5-2-formatie, met twee fysiek sterke wingbacks, middenvelders die afwisselend diep kunnen gaan en extreem snelle aanvallers.

Union is een fysiek sterke ploeg. De equipe van Fischer heeft dit seizoen 1.543 kilometer afgelegd, verreweg het meeste in de Bundesliga.

Danilho Doekhi viert zijn winnende treffer tegen Borussia Mönchengladbach op 30 oktober. Foto: Getty Images

Ajax moet letten op Siebatcheu

Niet alleen Doekhi en Becker, maar ook Morten Thorsby en Timo Baumgartl zijn spelers in de Union-selectie met Eredivisie-ervaring. Laatstgenoemde verdediger, die door PSV wordt verhuurd aan de Berlijnse club, maakte in september zijn rentree nadat er in mei een tumor aan een van zijn testikels werd verwijderd.

Een speler om in de gaten te houden is Jordan Siebatcheu. De 26-jarige aanvaller maakte afgelopen seizoen liefst 22 goals voor Young Boys en genoot interesse van diverse clubs uit hoog aangeschreven competities. Dat zijn keuze viel op Union, zegt alles over het toegenomen aangezien van de ploeg die pas in 2019 debuteerde in de Bundesliga.